Bollettino numero 3 della Newsletter umoristica

Non ci speravamo, ma siamo giunti al bollettino numero 3 di questa Newsletter umoristica. Prima di passare agli articoli ricordo di leggere le avvertenze umoristiche, se non è stato già fatto, consigliate in particolar modo per i più ghignosi.



In questo bollettino ci sono due articoli. Il primo è sugli insurrezionalisti e sulla manifestazione del 4 marzo a Torino per chiedere la liberazione di Alfredo Cospito, detenuto al 41 bis. Una richiesta formale che ha colpito auto e citofoni della città. Commento sulla violenza, quella buona e quella cattiva, quella che si commette e quella che si subisce. L’anarchia verrà ma, a quanto pare, non suonerà al citofono. All’interno dell’articolo un concorso informale di idee. Partecipate numerosi.

Il secondo articolo è sulla maternità surrogata. Si tratta di una modesta proposta indirizzata alla destra al governo per mantenere continuità e coerenza con la propria linea politica. L’articolo contiene suggerimenti per combattere la denatalità, utilizzando la maternità surrogata, e per risolvere il fenomeno delle ondate migratorie. La soluzione è nell’articolo. Secondo voi può essere efficace?

Vi ricordo che iscrivendovi alla newsletter umoristica, tramite il modulo qui sotto, riceverete il bollettino umoristico per e-mail qualche giorno prima della sua pubblicazione sul blog. Sono graditi riscontri e commenti su questo bollettino. Se ci sono dei temi che vi stanno a cuore e che vi piacerebbe che fossero trattati, fatecelo sapere.

