“Book Soul”, l’emozionante romanzo di Raffaele Pietro Penza

Casa editrice: Bolis Edizioni

Collana: Immaginari

Genere: Narrativa

Pagine: 224

Prezzo: 16,00 €



Nel romanzo “Book Soul” di Raffaele Pietro Penza si racconta una storia affascinante in cui ad essere centrale è l’amore dei protagonisti per la letteratura e la filosofia; un amore condiviso sicuramente anche dallo scrittore, che ha infatti deciso di omaggiarle citando autori e opere importanti e ricordandoci quanto sia fondamentale la cultura nella vita degli esseri umani.



In questo romanzo incontriamo due personaggi, Valerio e Silvia, che condividono le loro riflessioni sul significato della vita, instaurando tra loro dei dialoghi intensi in cui intrecciano le loro esistenze con quelle presenti nei libri che tanto amano. Quando si apre l’opera, Valerio e Silvia sono lontani: ognuno ha preso la sua strada dopo aver percorso un lungo cammino insieme; il mondo, però, sta collassando, ed entrambi si affidano ai loro ricordi per trovare conforto.



La Terra, infatti, è diventata il campo di battaglia in cui si scontrano due potenze – i S.U.E (Stati Uniti dell’Est) e la C.N.O. (Confederazione Nazionale d’Occidente); Valerio è su un autobus diretto verso il suo primo giorno di insegnamento in una scuola, quando apprende dell’inizio della guerra: «Intorno a lui qualcuno grida, tanti corrono. Negli occhi di tutti c’è la stessa paura, la stessa inquietudine […] Per la prima volta Valerio pensa alla morte come a qualcosa di vicino ed incombente. Guarda le persone intorno a sé. Hanno il soffio vitale negli occhi, nei gesti e nelle parole, ma si stanno preparando a un’idea opposta, lontana e fin qui sempre respinta; ora è innanzi a loro una condizione nuova, si sentono sprovveduti e indifesi perché alla morte non ci hanno mai pensato veramente e adesso ne hanno paura». Valerio si rifugia nell’auditorium sotterraneo della scuola, insieme ad altre persone, tra studenti e corpo docenti, completamente terrorizzate; ed è attraverso i suoi occhi che osserviamo la crudele escalation di una guerra nucleare in cui, probabilmente, si cancellerà il destino della razza umana.



Il punto di osservazione poi si sposta, entrando nella testa di Silvia: sin da piccola ha scritto un diario, per elaborare la perdita dei suoi genitori; ora, da adulta, decide di riprovare a tenere un diario sperando che la scrittura sia ancora una volta terapeutica. A unire Valerio e Silvia è una libreria rossa: da questo semplice pezzo di arredamento si origina il terzo filone narrativo di questo romanzo emozionante e originale, in cui il potere delle parole e della conoscenza umana possono riuscire a resistere anche sotto un’incessante pioggia di bombe.





