Bruno Alpini: le novità di febbraio

Le ultime quattro uscite delle Edizioni Bruno Alpini rappresentano un felice incontro con voci al femminile che portano freschezza, profondità e novità nel panorama letterario. Queste opere, tutte firmate da autrici di eccezionale talento, ci invitano a esplorare universi narrativi ricchi di emozioni, avventure e riflessioni.

Margherita Pascucci, Solidago virga aurea (Imola, Bruno Alpini, 2023)

Hanami, osservare i fiori, fiori-parole, colori, suoni, meraviglia, stupore. Così come le parole sono prese dall’aria e composte in un’armonia, in questo fiore di parole, Solidago virga aurea, dobbiamo liberarci delle scorie del passato per goderne. È come guardare una pittura contemporanea, non dobbiamo rimanere spettatori, dobbiamo con lentezza, con empatia, entrare nel quadro, nella poesia…. cos’è la poesia? Non è rima, non è ritmo, non racconta. È suono e immagine che suscita, che attrae, poi entra nella mente e nell’anima se la si lascia entrare. E lì forma un’eco e si insinua. Come si ammira un albero o un fiore, così queste poesie vanno godute una alla volta, ognuna in sé. Lasciamo che trovino spazio dentro di noi, in un momento di silenzio, nel mezzo del giorno, allora saranno albe, albe di suoni, albe di pensieri, albe di parole, saranno alba di poesia.

Mercurie Pin, La torre dell’acqua (Imola, Bruno Alpini, 2023)

Ho fatto un sogno, ho sognato un amplesso dolce, lieve, che mi faceva volare, ero con le ali nella brezza di un mattino, di un mattino felice, di una sera serena, era tutto leggero, ero io, non ero io, ero estranea a me stessa eppure era vita, era felicità, era un amplesso d’amore, sempre più appassionato. Il sogno era evocato nel libretto La torre dell’acqua di Mercurie Pin. Così come è narrato (i piccoli testi sono poesia) dovrebbe sempre essere il sesso: forte, passionale, consenziente, estraniante, leggero, capace di dare felicità, capace di dare amore, capace di rimanere dentro di noi per lungo tempo, in tutte le parti del corpo e della mente.

Beatrice Sica, Le avventure di Carlo Mignolo intorno al mondo, da un’idea di AllegroGuazz, con la collaborazione di Alessandra Pellegrini De Luca per l’informazione sul mondo e la redazione delle note (Imola, Bruno Alpini, 2023)

Carlo Mignolo è un cavaliere minuscolo che esplora il mondo mosso dalla curiosità e dal senso dell’avventura. Pacifista e perciò privo di lancia, ma dotato di ingegno e di buon cuore, viaggiando diventa testimone di alcune delle malefatte degli uomini e delle brutture di cui essi riempiono il mondo, e cerca di porvi rimedio come può, quasi sempre con buona volontà e innato senso della giustizia, talvolta invece quasi per caso o addirittura senza rendersene conto. Alla fine, dopo aver fatto il giro del globo terracqueo, trova il posto che fa davvero per lui. Dove? Per scoprirlo leggete queste sue avventure scritte in quartine di ottonari a rima baciata.

Beatrice Sica, La Iolanda furiosa, con illustrazioni di Esther Palandri (Imola, Bruno Alpini, 2023)

Come l’Orlando dell’Ariosto, questa Iolanda è furiosa: ma non per amore, bensì a causa della guerra, quella che gli uomini continuano a farsi, sempre, in ogni epoca, incapaci di risolvere i conflitti altrimenti. Un giorno Iolanda ha un’idea… Queste ottave ariostesche, scritte da Beatrice Sica e illustrate da Esther Palandri, raccontano del piano che Iolanda mette in atto contro gli uomini guerrafondai.

Queste pubblicazioni, arricchite dalla visione e dalla voce delle loro autrici, non solo ampliano il nostro catalogo ma riaffermano l’impegno di Bruno Alpini nel promuovere una letteratura che sfida, commuove e ispira.

