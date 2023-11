Campi Flegrei: un’analisi del bradisismo e sollevamento del suolo

Campi Flegrei

I Campi Flegrei, una vasta area situata nella parte occidentale della Campania in Italia, rappresentano una delle regioni vulcaniche più affascinanti e studiate al mondo. Questo “campo ardente”, come suggerisce il nome, è una caldera vulcanica che si estende sotto il Mar Tirreno e comprende 24 crateri e edifici vulcanici. La sua origine è legata a eventi eruttivi di enormi proporzioni, che hanno plasmato il paesaggio e influenzato la storia umana e naturale della regione.

Storia dei Campi Flegrei

La storia geologica dei Campi Flegrei è un libro aperto sulle dinamiche della Terra. Le tracce di antiche eruzioni sono visibili nel paesaggio, nelle formazioni rocciose e nei depositi di cenere vulcanica. Questa area ha visto una significativa attività umana fin dall’antichità, con i Greci e i Romani che hanno lasciato un’impronta indelebile attraverso la costruzione di città, templi e complessi termali, testimoniando l’importanza storica e culturale di questo territorio.

Parco sommerso di Baia

Il Parco sommerso di Baia è un gioiello archeologico che giace sotto la superficie del mare nei Campi Flegrei. Questo parco unico al mondo offre una finestra sul passato, con resti di antiche ville romane che si estendono sotto le onde, offrendo una testimonianza straordinaria della vita e dell’ingegneria romana. Le strutture sommerse sono state preservate grazie all’attività vulcanica che ha causato il lento sommersione di questa parte di costa.

Museo archeologico dei Campi Flegrei

Il Museo archeologico dei Campi Flegrei, situato nel Castello di Baia, è il custode dei tesori storici e archeologici della regione. Le sue collezioni includono reperti che raccontano la storia millenaria dei Campi Flegrei, dai tempi antichi fino all’epoca moderna, offrendo ai visitatori un viaggio nel tempo attraverso oggetti, mosaici e sculture che hanno resistito alla prova del tempo.

Sollevamento del suolo

Il sollevamento del suolo è un fenomeno geologico che si verifica nei Campi Flegrei e che ha attirato l’attenzione di scienziati e ricercatori. Questo processo è causato dal movimento del magma sotto la caldera, che spinge verso l’alto le rocce sovrastanti, causando un innalzamento misurabile del terreno. Questo fenomeno è strettamente monitorato, poiché può essere un indicatore di futura attività vulcanica.

Risalita del suolo

La risalita del suolo nei Campi Flegrei è un fenomeno che si manifesta con variazioni altimetriche del terreno. Queste variazioni sono strettamente sorvegliate attraverso strumenti geodetici e satellitari, che forniscono dati preziosi per comprendere l’evoluzione del fenomeno e per prevedere possibili scenari futuri.

Fenomeno del bradisismo

Il bradisismo è un fenomeno lento e graduale di sollevamento e abbassamento del suolo, particolarmente evidente a Pozzuoli, una città situata nel cuore dei Campi Flegrei. Questo movimento verticale del suolo è un segnale distintivo dell’attività vulcanica sottostante e può avere significative implicazioni per la popolazione locale e le infrastrutture.

Bradisismo a Pozzuoli

Pozzuoli è il centro del fenomeno del bradisismo nei Campi Flegrei. La città ha sperimentato significativi episodi di sollevamento e abbassamento del suolo, che hanno avuto un impatto diretto sulla vita quotidiana dei suoi abitanti. Le colonne del famoso Tempio di Serapide sono mute testimoni di questi cambiamenti, con segni visibili del livello del mare che si sono alternati nel corso dei secoli.

Livello di allerta nei Campi Flegrei

Il livello di allerta nei Campi Flegrei è gestito dal Piano nazionale di protezione civile, che ha stabilito un sistema di monitoraggio e allerta per prevenire e mitigare i rischi associati all’attività vulcanica. La popolazione locale è informata e preparata a rispondere in caso di necessità, grazie a piani di evacuazione e a esercitazioni periodiche.

Piano nazionale di protezione civile

Il Piano nazionale di protezione civile è un elemento chiave nella gestione dei rischi vulcanici nei Campi Flegrei. Questo piano prevede misure di prevenzione, monitoraggio e intervento, con l’obiettivo di proteggere la popolazione e preservare il patrimonio culturale e naturale della regione.

Eruzione del 1538

L’eruzione del 1538 è un evento storico significativo nei Campi Flegrei, che ha portato alla formazione del Monte Nuovo. Questa eruzione è stata un chiaro esempio di come l’attività vulcanica possa trasformare radicalmente il paesaggio in un breve lasso di tempo, creando nuove forme geologiche e modificando gli ecosistemi.

Fenomeno sismico a Pozzuoli

Pozzuoli è stata spesso al centro di fenomeni sismici legati all’attività vulcanica dei Campi Flegrei. I terremoti sono una componente naturale del bradisismo e rappresentano un rischio significativo per la regione. La comprensione di questi eventi sismici è fondamentale per la sicurezza della popolazione e per la pianificazione delle infrastrutture.

Rischio vulcanico nei Campi Flegrei

Il rischio vulcanico nei Campi Flegrei è un argomento di grande rilevanza, data la densa popolazione che abita l’area e la presenza di numerosi siti di interesse storico e culturale. La caldera dei Campi Flegrei è uno dei vulcani più monitorati al mondo, poiché un’eventuale eruzione potrebbe avere conseguenze devastanti non solo a livello locale, ma anche regionale e globale. La storia geologica testimonia che l’area ha vissuto periodi di intensa attività vulcanica, con eruzioni che hanno alterato il paesaggio e influenzato la vita delle comunità locali.

Gli scienziati utilizzano una vasta gamma di strumenti e metodi per monitorare i segnali di attività vulcanica, come la sismicità, le deformazioni del suolo, le emissioni di gas e la temperatura delle fumarole. Questi dati sono essenziali per comprendere i processi in atto sotto la caldera e per valutare il livello di rischio. Il sistema di allerta vulcanica è progettato per informare tempestivamente la popolazione in caso di aumento dell’attività vulcanica, permettendo così l’evacuazione e la messa in sicurezza delle persone e dei beni culturali.

La protezione civile, in collaborazione con istituti di ricerca e università, lavora costantemente alla pianificazione e all’attuazione di strategie di mitigazione del rischio. Questo include la preparazione di piani di emergenza, la realizzazione di simulazioni e esercitazioni, e la sensibilizzazione della popolazione sui comportamenti da adottare in caso di allarme vulcanico. La sfida è mantenere un equilibrio tra lo sviluppo socio-economico della regione e la sicurezza dei suoi abitanti, preservando al contempo l’inestimabile patrimonio che i Campi Flegrei rappresentano per l’Italia e per il mondo intero.

Abusivismo edilizio e rischio vulcanico

L’abusivismo edilizio rappresenta un serio ostacolo nella gestione del rischio vulcanico nei Campi Flegrei. Edifici costruiti senza rispettare le normative vigenti, spesso fatiscenti e ubicati in aree ad alta vulnerabilità sismica, complicano notevolmente le strategie di evacuazione e di intervento in caso di emergenza. La viabilità inadeguata, un’altra conseguenza dell’urbanizzazione non regolamentata, rende ancora più arduo il compito dei tecnici incaricati di pianificare misure di mitigazione del rischio derivante dal bradisismo. Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha sottolineato la necessità di un piano di controlli sull’edilizia privata, iniziando proprio da quelle strutture che già mostravano problemi di staticità prima delle recenti scosse di terremoto. L’abusivismo, una piaga diffusasi dagli anni ’80, ha interessato soprattutto le zone di grande pregio paesaggistico, rendendo la situazione ancora più preoccupante.

Difficoltà di evacuazione nelle zone a rischio

La presenza di un significativo numero di abitazioni abusive, stimate intorno al 20% nella zona rossa del bradisismo, complica ulteriormente la situazione. Pasquale Miano, docente di progettazione architettonica presso l’Università Federico II, evidenzia che, nonostante il tasso di abusivismo sia inferiore rispetto ad altre aree italiane, la concentrazione di costruzioni abusive e vetuste è particolarmente alta nei quartieri storici e nelle aree di edilizia economica e popolare risalenti agli anni ’60. Queste zone, che includono il porto, l’area della Solfatara, via Campana e il quartiere di Agnano a Napoli, sono abitate da circa 40mila persone, rendendo le operazioni di evacuazione estremamente complesse. Gli sforzi per monitorare e valutare la sicurezza degli edifici sono stati avviati in passato dal Dipartimento di Architettura, ma tali studi si sono interrotti e, come sottolineato da Miano, sarebbe fondamentale riprenderli per garantire la sicurezza dei residenti.