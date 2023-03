Cantautrici. Un sussidiario femminista della musica mondiale

Cantautrici Cover Il profilo delle 40 maggiori cantautrici internazionali degli ultimi 100 anni: le figure più conosciute e popolari. Sono artiste interpreti dei diversi generi musicali (Folk, Pop, Soul, Rock, Blues, Rap ecc.) che hanno fatto la storia della cultura pop e hanno ispirato le principali battaglie per i diritti civili, contro il razzismo e la guerra, per la parità di genere. Da Billie Holiday a Madonna, da Miriam Makeba a Bijork, da Violeta Parra a Levante, da Rosalìa a Dua Lipa, da Carmen Consoli alle Pussy Riot, da Beyoncè a Gianna Nannini. (dalla pagina della casa editrice)

Le autrici

Ascolto, leggo e seguo Alice Mammola ormai da un po’ di tempo e se dovessi usare una figura retorica per descriverla sarebbe senz’altro sinestesia. Qualsiasi sia la modalità di comunicazione che sceglie, Alice Mammola riesce infatti a farti “percepire insieme”. Quando leggi le sue parole (anche nei post di @lhacantataunafemmina) senti la musicalità ed è come se scrivesse e parlasse imbracciando sempre la sua fedele chitarra. Una chitarra che vibra come il cuore di chi ama e crede in ciò che trasmette.

Valentina Savi è invece un’interessante scoperta. Di fronte alla statura potente e intimidatoria delle donne raccontate nel libro, non rinuncia a rimanere coerente con il suo stile illustrativo e riesce ad andare oltre l’impersonalità di un semplice ritratto.

La casa editrice

Il libro è curato e realizzato da Edizioni Sonda. Guardando le proposte editoriali presenti sul sito, si intuisce subito una predilizione verso una fascia di lettorə giovanə e giovanissimə.

Il libro

Il libro presenta 40 cantautrici mondiali suddivise in quasi un secolo e mezzo di musica. I profili biografici sono arricchiti da aneddoti interessanti e spesso poco conosciuti, anche quando riguardano le artiste alle quali chi legge è più interessatə. Le aree tematiche rendono il lavoro uno strumento da consultare ogni qualvolta ci si pone domande su una determinata corrente musicale, le sue radici e sui nuovi frutti che questa enorme e lussureggiante pianta della musica femminile continua a far sbocciare oltre la siepe della musica maschile fin troppo raccontata. La playlist è superba. Ho passato piacevoli ore, durante la lettura, a riascoltare le mie artiste preferite tra quelle proposte e a scoprire e riscoprire quelle che non ascolto o non ascoltavo da tempo.

Un momento di sorellanza

Personalmente lo immagino come un libro da vivere. Un mezzo per scambiarsi ricordi ed emozioni. Ci sono almeno 5 generazioni di grandi donne e penso possa diventare un momento di sorellanza. Magari -mentre si chiede alle nonne e alle madri di parlare delle sensazioni provate dall’ascolto di Joan Baez, Rosa Balistreri, Celia Cruz, Aretha Franklin, Yoko Ono, Miriam Makeba, Debbie Harry, Patti Smith, Janis Joplin e Carmen Consoli – le figlie potranno descrivere cosa significa oggi per loro ascoltare Lady Gaga o Dua Lipa. Un modo per arricchire le differenze e perché no, cantare insieme strimpellando una chitarra.

Consigliato?

Semplicemente si. Personalmente ho trovato la grafica lontana dal mio modo di intendere la lettura. Avrei inoltre voluto fossero presenti altre artiste a cui sono affezionato. Tuttavia il libro cerca di rispondere a una domanda intergenerazionale di completezza per cui queste “pecche” (dal mio punto di vista) erano necessarie.