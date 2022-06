Ci ha lasciato Giuseppe Morigi. Necronologio a cura di Andrea Papi

Il 26 giugno 2022, all’età di 88 anni, è deceduto il compagno anarchico Giuseppe Morigi di S.Pietro in Campiano nel ravennate. Anarchico da sempre e “figlio d’arte”, in quanto cresciuto in una famiglia di tradizione anarchica, cosa abbastanza usuale in quella zona dai tempi della Prima Internazionale in Italia, nel 1965, assieme ai compagni e alle compagne del numeroso gruppo anarchico locale di cui si sentiva parte, aderì ai G.I.A. (Gruppi di Iniziativa Anarchica). Anche dopo che la federazione dei G.I.A. si sciolse nel 2011 è rimasto fedele alle nostre idee con grande determinazione per tutta la vita. Abilissimo fabbro di mestiere, ben conosciuto e stimato nel contesto sociale dove viveva, è stato un compagno di viva intelligenza e, grande lettore com’era, profondo conoscitore di cose anarchiche.