Il ciclone Harry e questo silenzio insultante da parte dello Stato. Perchè il Sud viene dimenticato dalle istituzioni in un paese che dovrebbe essere unitario?

Se non fosse stato per i social poi ripresi sporadicamente dai quotidiani online, come sempre, una catastrofe del genere viene ripresa come “maltempo” e “bel tempo” quando abbiamo forti siccità e temperature elevatissime. Perché quando è successo il terremoto in Emilia Romagna si è mobilitata l’intera nazione invece se accade al Sud silenzio omertoso e tombale? Perché sui propri social né il Quirinale e neanche la presidente del consiglio e il suo partito non hanno dedicato nemmeno un post in cinque giorni? Ovviamente ha preferito attaccare chi andrà a votare al referendum, mentre lei si divideva tra foto istituzionali, il trentennale di Porta a Porta e la morte di Valentino. Niente stivali e secchi come è avvenuto post alluvione in Emilia Romagna.

E il Quirinale? Non pervenuto. Sembra quasi che per via della sua cronica situazione di crisi il Sud Italia non meriti attenzione come se un po’ se la fosse cercata. Vi ricordate quando Portofino rimase isolata nel 2018 per via delle mareggiate che devastarono la Liguria? Servizi dei tg a non finire sui poveri vip che ricordano con affetto la strada crollata percorsa a bordo delle loro auto d’epoca. Avete notato gli stessi servizi ad esempio per Taormina? Stesso panorama eh forse anche più bello di Portofino, non me ne vogliano gli abitanti del luogo.. (queste parole sono state prese dal post di Wikimafia su Instagram che ringrazio)

“Simu cani e nun bbaiamu” grida Tiziana Barillà scrittrice libertaria e Reggina. Nessuna delle testate che si definiscono storiche della ridente Repubblica italiana che abbia preso l’iniziativa di fare raccolta fondi per aiutare il Sud (e poi non ci dobbiamo lamentare no) ne hanno dato notizia solo dopo qualche giorno i telegiornali nazionali ma senza tutta l’enfasi che hanno dato per l’alluvione in Emilia Romagna.

“Quando – all’alba del 28 dicembre 1908 – la terra tremò per 37 secondi e pochi minuti dopo arrivò un violento maremoto con onde alte più di 10-12 metri, Reggio e Messina si risvegliarono letteralmente rase al suolo. Nell’inferno dello Stretto sono morti 15mila dei 45mila reggini e 80.000 dei 140.000 messinesi. E il governo dell’epoca ignorò la tragedia per un giorno intero. (E non erano ancora in fissa col ponte, probabilmente) Nessun soccorso, per un giorno intero. Solo alle 9.15 del 29 dicembre nella rada di Messina comparve l’incrociatore russo Makarov, la squadra navale dello Zar era lì per una “crociera di addestramento” nel Mediterraneo. Poco dopo, arrivarono i marinai inglesi che, insieme ai russi, organizzarono i primi soccorsi. Ma gli aiuti italiani non erano ancora nemmeno partiti. (Sicuramente non dobbiamo ringraziare gli italiani)

Avvisato da più dispacci sin dalle 10 del mattino del 28 dicembre, il presidente del Consiglio Giovanni Giolitti (beddu spicciu) liquidò la tragedia come «l’ennesima fastidiosa lamentela meridionale per il crollo di qualche comignolo». Dodici ore dopo la catastrofe, ai giornalisti che chiedevano notizie, il presidente del Consiglio rispose che «qualcuno ha confuso la distruzione di qualche casa con la fine del mondo».

Poi, cercando di salvare la faccia, adottò una scenografica e dispendiosa soluzione militare a una tragedia umana: lo stato d’assedio. La Storia insegna ma non ha scolari. Non ci ha insegnato il 1908 che la distruzione dovrebbe mettere al centro le persone, non l’ interesse politico. E che la ricostruzione dovrebbe mettere al centro le persone, non il profitto. Oggi Calabria, Sicilia e Sardegna non contano i morti, per fortuna. Ma contiamo un territorio in ginocchio che dovrà affrontare circa due miliardi di danni. Chi in queste ore – specie tra i meridionali – accusa quelli come me di vittimismo, di predicare le solite lamentele meridionali, oppure ritiene che “ce la siamo cercata perché li abbiamo votati noi”, deve sapere che sta partecipando attivamente alla prosecuzione di quella malattia latente – e nemmeno troppo latente, a questo punto – chiamata razzismo interno o se preferite antimeridionalismo. È chiaro che in qualche modo ci rialzeremo, il punto è se dovremo farlo da soli. Anche stavolta.” (Ringrazio infinitamente Tiziana Barillà per queste sue parole, non potevo inserire solo alcuni pezzi storici)

Almeno Giolitti ha detto na stronzata invece nel 2026 MUTI omertosamente e schifosamente MUTI. Ricordiamo che il presidente della Repubblica è palermitano. E invece Mattarella MUTO (ha preferito andare a Palermo ed onorare i lavoratori navali) Meloni MUTA. Il collegamento ferroviario L’UNICO della Messina Catania DISTRUTTO. Tiene per miracolo solo con dei pezzi di ferro in un suolo eroso dal mare. Salvini non pervenuto. Mattarella dovrebbe prendere provvedimenti no?? Salvini blatererà (ah no anche lui in omertoso silenzio) che è stata colpa del CHIODO e l’importanza del Ponte. Schifani (autru beddu spicciu) attende aprire bocca solo quando glielo diranno i suoi carissimi leccaculo nazionali. La vergogna più assoluta. SOLO dopo due giorni hanno stanziato l’allerta rossa. Erano troppo impegnati al funerale di Valentino.

Ma la dichiarazione più esilarante è stata quella di Bonelli (AVS): “Meloni utilizzi i fondi del ponte per mettere in sicurezza l’Italia” ma si ascoltano prima di sparare pesantemente minchiate alla Giolitti oppure no?? NO. Insomma i “nostri” politicanti se ne fottono allegramente del Sud, di un’importante arteria ferroviaria distrutta, la Sicilia, la mia isola, in ginocchio e tutti voltati gaiamente dall’altra parte e quando dico tutti TUTTI.

Soprattutto chi ha lasciato il Sud per andare a lavorare al nord (mi perdonino i miei più cari amici di questa mia affermazione). Soprattutto chi ha votato lega al Sud. Soprattutto chi ha votato questa gentaglia che abbiamo al governo. Soprattutto chi sceglie di andare a votare e sa che alla fine non cambierà nulla e sistematicamente sprecherà il proprio fiato dentro la cabina elettorale: “Tanto non cambierà nulla. Difatti“.

Una volta mi si spezzò la punta della matita nel frattempo che ero intenta a metterne una schifosa X, quello per me fu il simbolo della personale crisi del voto. Soprattutto quelle persone lì. Dopo quest’uragano Harry (che già dal nome pare curioso, è un turista) non ho più fiducia nella persona che intende far politica. Brucerò la mia tessera elettorale per protesta. Non intendo più sprecare il mio tempo, il mio fiato, per gentaglia che non sa fare il lavoro della cosa pubblica. “SIMU CANI E NUN BBAIAMU“.