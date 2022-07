Claudio Rocchi e Stefano Rosso, due grandi cantautori ormai dimenticati, quasi rimossi

Claudio Rocchi

Sembra che Claudio Rocchi abbia detto che “la vita è una casa anarchica”. Anche lui che fu artista di successo e monaco induista, che ebbe molte metamorfosi possiamo definirlo anarchico nel senso di libero e libertario, insofferente delle autorità e della borghesia, anzi contro. È certamente più facile definire l’anarchia in senso ideale e astratto che un anarchico in carne e ossa. Comunque non vogliamo fare forzature, anche se espressamente Rocchi scriveva che “il discorso della polizia” era diverso dal suo e dai suoi amici, lo faceva intendere a chiare lettere; fu sempre contro il potere. Era un antagonista nel senso più nobile del termine, il suo non era certo un vuoto e caotico ribellismo. “La tua prima luna” tratta di una fuga da casa. Il cantautore dimostra sensibilità e comprensione empatica per il disagio giovanile, oggi cosa sempre più rara se si pensa al fatto che è di uso comune ormai il termine spregiativo “scappato di casa”. Rocchi fu uno dei maggiori artefici del rock progressive italiano, che lasciò una traccia negli anni Settanta e influenzò molti artisti in seguito. Non dimentichiamoci per esempio che i concept album nacquero con il rock progressive. Nei due testi di canzoni che ho riportato si trovano diverse dispercezioni e dimostrano che nella sua giovinezza Claudio Rocchi aveva un mondo psichedelico tutto suo. Non scordiamoci che allora molti guardavano alla realtà psichedelica. Era puro arricchimento esperienziale oltre al fatto di sopportare meglio la quotidianità alienata e problematica ogni tanto con uno stato alterato di coscienza. Fu un artista controcorrente perché non rincorse mai il successo. Fu sempre a disposizione del suo pubblico. Sapeva che il pubblico era tutto per l’artista. Non a caso quando gli chiedevano un autografo chiedeva le generalità del richiedente e poi lo firmava scrivendo quel nome e cognome, non il suo: aveva già capito che la perdita di autorialità non derivava solo dalla presenza dell’inconscio, dal suo dominio sull’io, ma anche dal fatto che come diremmo oggi “Il poeta sei tu che leggi” e parafrasando, un poco cambiandolo, questo verso di un poeta di strada “il cantante sei tu che compri i dischi”. Rocchi non si risparmiava con il suo pubblico. Negli anni Settanta faceva molti concerti e amava anche improvvisare molto sul palco. Il concerto per lui non era un modo per fare soldi, ma era un momento di grande aggregazione, di ritrovo, un modo per stare insieme alla sua gente. Fu considerato uno degli artisti più originali degli anni Settanta. Ho letto tutti i suoi testi su Internet e non mi hanno mai deluso, erano delle belle poesie in musica. Erano apparentemente accessibili, non criptiche, non oscure le sue canzoni, ma grazie a grandi intuizioni liriche e a un robusto retroterra culturale aprivano spiragli verso l’assoluto. Era anche un mistico. Aveva praticato la castità per 15 anni in tempi di grande libertà sessuale e in un mondo quello della musica leggera in cui non gli mancavano le occasioni. Erano tempi di femminismo, di emancipazione e liberazione sessuale. I giovani contestatori si trovavano al bivio in questo senso: la civiltà era repressione degli istinti e allora bisognava sublimare (Freud) oppure la repressione sessuale causava solo nevrosi e allora bisognava liberarsi sessualmente (W. Reich)? I più sceglievano la seconda strada. Rocchi ci insegnava che la rinuncia per un certo periodo di tempo ai piaceri della vita permetteva di trovare “un gusto superiore” quando riprendevamo a goderli. Infatti, intervistato da Battiato raccontava che fu sublime per lui bere una semplice birra dopo anni che non l’aveva bevuta. Ma la sua comunque non era semplice rinuncia pulsionale ma elevazione spirituale. E per l’appunto Dio? Per molti era una “proiezione antropologica” come voleva la sinistra hegeliana, per altri “un bisogno socialmente indotto” come voleva Durkheim. Rocchi se ne fregò altamente e scelse Dio. Insomma per citare una sua canzone se non sei parte della soluzione allora sei parte del problema. Dispiace che questo cantautore illuminato sia sconosciuto ai più e considerato di nicchia. “La realtà non esiste” è il suo capolavoro: poesia totalizzante musicata, cantata dopo la sua scomparsa anche da Battiato e Alice.

“La tua prima luna”

Questa è la tua prima luna che vedi

Fuori di casa sapendo di non ritornare

Oggi sei uscito e ti sei domandato

Ma dove sto andando e che cosa farò

Sei finito in un prato mangiando una mela

Comprata passando dal centro

Dove i tuoi amici parlavano ancora

Di donne e di moto e tu ti fumavi

La gioia di essere riuscito a fuggire di casa

Portandoti dietro soltanto la voglia

Di non ritornare

Hai pochi soldi sai bene domani

Nessuno ti aiuta se hai voglia di chiedere aiuto

Ma in quella prigione dove ti hanno insegnato

Ad amare poche persone alla volta non vuoi ritornare

Vuoi amare più gente vuoi vivere in mezzo alla gente

E mentre tu dormi su un prato sentendo un po’ freddo

Con dentro una voglia di piangere forte

Tu vedi passare una macchina verde della polizia

Non ti vedono neanche

Li senti andar via e capisci di colpo

Che il loro discorso è diverso dal tuo

“La realtà non esiste”

Quando stai mangiando una mela

Tu e la mela siete parti di Dio

Quando pensi a Dio sei una parte

Di ogni parte e niente è fuori da tutto

Quando vivi tu sei un centro di ruota

E i tuoi raggi sono raggi di vita

Puoi girare solo intorno al tuo perno

O puoi scegliere di correre e andare

Quando dormi tu sei come una stella

E il respiro è come fuori dal tempo

Quando ridi è come il sole sull’acqua

Sai che farne della vita che hai

Quando ami tu ridoni al tuo corpo

Quel che manca per riempire un abbraccio

Quando corri sai esser lepre e lumaca

Se hai deciso di arrivare o restare

Quando pensi stai creando qualcosa

L’illusione è di chiamarla illusione

Quando chiedi tu hai bisogno di dare

Quando hai dato hai realizzato l’amore

Quando gridi la realtà non esiste

Hai deciso di esser Dio e di creare

Quando chiami tutto questo reale

Hai trovato tutto dentro ogni cosa

Stefano Rosso

Un altro anarchico fu Stefano Rosso, cantautore romano, ormai rimosso perché probabilmente ritenuto ancora oggi troppo canzonatorio, troppo dissacrante, troppo scomodo. Fu un poeta anche lui della musica leggera. Fu sempre contro. Nonostante ciò era anche molto lirico come in alcuni suoi capolavori come “Via della scala” o “Il poeta stanco”. Se ascoltate bene queste canzoni sono così coinvolgenti che emozionano chiunque. Stefano Rosso fu anche un grande chitarrista. Alex Britti fu un suo fan. Infatti in diversi concerti gli ha fatto degli omaggi. Rosso non fece mai musica commerciale. Le sue non furono mai canzonette. Fece sempre canzone d’autore. Certamente anche lui fece le sue apparizioni televisive in RAI, però ricordiamoci anche che quello era un percorso obbligato. Non si fece, come si suol dire, mancare niente: partecipò anche a Sanremo. Inoltre qualunque artista vuole farsi conoscere al grande pubblico, ma tutto ciò non scalfì mai la sua qualità artistica. Le sue canzoni furono sempre pregevoli, di ottima fattura. Non c’era solo l’impegno sociale e politico, ma Rosso sapeva anche raccogliersi interiormente con canzoni in cui vigeva l’intimismo e l’esistenzialismo. Per esistenzialismo non intendo quello prettamente filosofico con l’angoscia della scelta e la deiezione heideggeriana. Intendo in modo più pratico il far tesoro delle proprie passioni, della propria esperienza personale, della propria vita. Insomma non c’era solo la politica, ma esistevano anche le proprie vicissitudini. Infatti Rosso si ritirò per qualche tempo dalle scene. Corsero voci infondate che si era arruolato nella legione straniera. Invece lo aveva segnato profondamente una cocente delusione sentimentale. Un’altra cosa bella di Rosso era di quella di non prendersi mai sul serio, ma di prendere sul serio il mondo. In fondo la vita per lui era una cosa maledettamente seria da prendere con molta ironia. Il suo era un atteggiamento disilluso nei confronti del Paese e delle sue vicende politiche. Il suo era un atteggiamento disincantato nei confronti della conoscenza. Sapeva benissimo che il mondo in buona parte era intelligibile, ma la nostra conoscenza era un edificio fondato su una palude, riprendendo una metafora di Popper. Se Claudio Rocchi spiccava per il suo misticismo, Stefano Rosso spiccava per la sua capacità di far satira. Rosso mi sembra di primo acchito, per quanto non l’abbia mai conosciuto di persona, come un amico di vecchia data con cui si può parlare di cose serie ma anche con cui si può ridere e scherzare. Senz’ombra di dubbio non aveva quell’aura di serietà e quella pretenziosità intellettualistica, che avevano altri cantautori. In “Via della Scala” c’era la testimonianza della sua formazione di autodidatta, che però non disprezzava assolutamente la scuola e la cultura ufficiale. Si sapeva far capire da tutti e allo stesso tempo non rinunciava a lanciare messaggi importanti. Anche oggi ogni tanto qualche radio vintage passa “Una storia disonesta” sul tema della droga leggera e anche su quello non esplicitato della sua liberalizzazione. Il mio dramma giovanile è stato di non aver vissuto gli anni Settanta oltre al fatto di non aver mai trovato “la ragazza giusta”. In un mondo ormai di hit strappalacrime o di scalmanati come quello del pop nostrano forse farebbe bene ricordare un artista vero che aveva tante cose da dire, come Rosso. È vero: sono canzoni che fanno nostalgia per chi ha vissuto quegli anni, ma che ci riportano indietro nel tempo e ci fanno capire chi siamo stati o comunque chi era la generazione giovane negli anni Settanta. Consiglio a tutti di leggere i bei testi e di ascoltare le belle canzoni di Stefano Rosso, una grande voce fuori dal coro, sicuramente un uomo che non accettò i compromessi, andò avanti per la sua strada, non guardò in faccia nessuno, fu sempre coerente. Purtroppo gli anni Settanta sono stati dimenticati, rimossi e con essi alcuni protagonisti. Chi si ricorda più che nel ’77 le colonne sonore del movimento studentesco erano “Ho visto anche degli zingari felici” di Claudio Lolli e “Ma chi l’ha detto che non c’è?” di Giacomo Manfredi? Alle nuove generazioni non importa più niente. Il mainstream vuole conformismo, consumismo, apparenza. Tutto è destinato a passare, a finire. Ma forse non tutto è andato perso. Come ebbe a dire poco prima della dipartita lo stesso Stefano Rosso: “Io non credo alla categoria del pubblico giovane. Se una musica è bella si farà apprezzare da giovani e meno giovani, insomma da tutti”. Il cantautore è scomparso in sordina, pur riponendo fiducia nel prossimo e anche speranza. Non è cosa da tutti.

“Una storia disonesta”

Si discuteva dei problemi dello stato

Si andò a finire sull’hascish legalizzato

Che casa mia pareva quasi il parlamento

Erano in 15 ma mi parevan 100.

Io che dicevo “Beh ragazzi andiamo piano

Il vizio non è stato mai un partito sano”.

E il più ribelle mi rispose un po’ stonato

E in canzonetta lui polemizzò così:

“Che bello

Due amici una chitarra e lo spinello

E una ragazza giusta che ci sta

E tutto il resto che importanza ha?

Che bello

Se piove porteremo anche l’ombrello

In giro per le vie della città

Per due boccate di felicità”.

“Ma l’opinione – dissi io – non la contate?

E che reputazione, dite un pò, vi fate?

La gente giudica voi state un po’ in campana

Ma quello invece di ascoltarmi continuò:

“Che bello

Col pakistano nero e con l’ombrello

E una ragazza giusta che ci sta

E tutto il resto che importanza ha?”

Così di casa li cacciai senza ritegno

Senza badare a chi mi palesava sdegno

Li accompagnai per strada e chiuso ogni sportello

Tornai in cucina e tra i barattoli uno che…

“Che bello

Col giradischi acceso e lo spinello

Non sarà stato giusto si lo so

Ma in 15 eravamo troppi o no?”.

E questa

Amici miei è una storia disonesta

E puoi cambiarci i personaggi ma

Quanta politica ci puoi trovar

“Via della Scala”

Via della Scala è sempre là

E io dal letto 26

Malato di pazienza sto

E aspetto chi non torna più

È un ragazzino magro che

Cantava sempre insieme a me

E morì un giorno che non so

E i suoi bei sogni mi lasciò

E Biancaneve è ancora là

È un po’ invecchiata, ma che fa

Le mele non le mangia più

Forse i ragazzi giù del bar

Ricordo tanto tempo fa

Veniva a scuola insieme a me

La guerra già non c’era più

E poi non c’eri neanche tu

La brillantina e via così

Si incominciava il lunedì

Ad invidiare quello che

Aveva un libro da studiar

Diceva, “Non ti serve a niente

La scuola non ti servirà”

E invece io tra quella gente

Capivo un po’ di verità

La mariujana ti fa male

Il Chianti ammazza l’anemia

I miei compagni li ho lasciati

Ho preferito andare via

Così ho comprato un giradischi

Uno di quelli che non va

Per non dar noia a quel vicino

Che non riesce a riposar

Ho conosciuto tante donne

Cattive, oneste e senza età

A tutte ho dato un po’ qualcosa

Con tanta generosità

A lei, mia madre, i dispiaceri

Mentre a mia moglie dei bambini

Al primo amore i sentimenti

I baci e l’acne giovanile

Via della Scala è sempre là

E io dal letto 26

Io chiudo gli occhi e penso a te

Ti sento e invece non ci sei