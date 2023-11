Convegno “Le produzioni enogastronomiche come ambasciatori del territorio e volano per lo sviluppo turistico: il caso dello stoccafisso” del 24 novembre 2024 

Di Riccardo Renzi1 & Saturnino Di Ruscio2

L’Accademia dello Stoccafisso alla Fermana, in collaborazione con il C.N.A (Confederazione Nazionale dell’Artigianato, Associazione Territoriale di Fermo), ha organizzato per il 24 novembre, ore 19:00, presso la Sala meeting Hotel Caminetto di Porto San Giorgio, il convegno Le produzioni enogastronomiche come ambasciatori del territorio e volano per lo sviluppo turistico: il caso dello stoccafisso, con prosecuzione alle ore 20:30 presso il ristorante Cobà della medesima Città della costa. Il convegno segnerà un punto fermo per le l’attuazione delle politiche di valorizzazione enogastronomica nel territorio del sud della Marca, sia per l’importanza del tema trattato, che per lo spessore dei relatori che interverranno. La serata si aprirà con i saluti di Saturnino Di Ruscio, presidente dell’Accademia dello Stoccafisso alla Fermana, e di Emiliano Tomassini, presidente CNA. Interverranno: Tiziana Agostini, ex assessore alla Cultura del Comune di Venezia, docente universitaria e presidente della Confraternita del baccalà alla vicentina; Pericle Truja, presidente dell’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana; Angelo Serri, direttore di Tipicità – Made in Marche Festival; Andrea Maria Antonini, assessore agricoltura Regione Marche. A moderare sarà il noto giornalista del settore, Fabio Lo Savio. La serata continuerà poi alle ore 20:30 presso il ristorante Cobà con un menù così strutturato:

Cantina Bastianelli Wine Emotion Monte San Pietrangeli Pasta, pane e farine: Molino Agostini Massignano

Il convegno nasce nel contesto dell’ampia rete di collaborazioni avviate dall’Accademia dello Stoccafisso alla Fermana in questi anni, sia con realtà territoriali regionali, sia di rilievo nazionale attive nella promozione dello stoccafisso e delle tipicità enogastronomiche correlate alla sua preparazione come olio e vino.

L’obiettivo è quello di favorire un confronto tra istituzioni attive a livello nazionale in progetti di valorizzazione dello stoccaffisso come la Via Querinissima – che dalle isole norvegesi Lofoten giunge fino in Calabria – promosso dalla Confraternita del Baccalà alla Vicentina di Sandrigo, città nota per il suo festival del baccalà-, la via italiana dello Stoccafisso promossa dall’Accademia dello Stoccafisso di Ancona che presenta analogie con le strade del Vino ed infine “Stoccafisso senza frontiere” progetto consolidato che nasce dall’esperienza decennale di Tipicità – Made in Marche Festival.

A partire dall’ultimo ventennio a questa parte, i prodotti enogastronomici stanno sempre più divenendo elementi trainanti dell’economia locale dei singoli territori e validi ambasciatori etno-culturali per i territori stessi. Il cibo, quello legato alle tradizioni del luogo, è ormai concepito come un elemento di forte attrattiva turistica, mediante il quale si riesce a valorizzare tutto il territorio che lo produce. Si tratta di un turismo ed un turista sempre più attento al concetto di sostenibilità. Un cambiamento di domanda al quale l’offerta si deve adeguare per intercettare questi nuovi “consumatori”.

L’Accademia dello Stoccafisso alla Fermana si è inserita sin dalla sua costituzione in questo filone con un programma di eventi e iniziative. In particolare l’Accademia ha avviato contatti e collaborazioni nazionali ed internazionali riguardanti progetti culturali con rilevanti risvolti per la valorizzazione del territorio ai fini turistici che hanno come elemento comune il piatto di stoccafisso o meglio il merluzzo essiccato con tutto quello che gli ruota intorno a partire dalla sua “scoperta”.

Il convegno si configura come occasione di presentazione e confronto dei diversi progetti di valorizzazione della tradizione gastronomica dello stoccafisso che possono interessare anche il territorio fermano contribuendo alla sua promozione turistica enogastronomica ed anche culturale.

Istruttore direttivo della Biblioteca civica “Romolo Spezioli” di Fermo. Due volte Sindaco del Comune di Fermo, ex Dirigente Cultura, Turismo e Sport del Comune di Fermo, Presidente dell’ERAP Marche e Presidente dell’Accademia dello Stoccafisso alla Fermana.