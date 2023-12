Davide Donadio ci porta in Estremo Oriente con “Asian girls”

“Asian girls” di Davide Donadio è un libro che va oltre la semplice narrazione di un viaggio. Attraverso il personaggio di Bimko, l’autore ci invita ad esplorare l’Asia non solo come una destinazione fisica, ma come un luogo di introspezione e di scoperta personale. Tutto si svolge in un mondo reale e allo stesso tempo onirico, popolato da personaggi curiosi e affascinanti come Lǐ Qīng, lo Sgargiante, Midori e Jin.



“Asian girls” non racconta soltanto le vicende comiche e strane che coinvolgono i personaggi del romanzo, ma ci offre una prospettiva più profonda. Si addentra nella filosofia e affronta temi come l’importanza dell’amicizia, la difficoltà nell’attribuire un senso alla propria vita e il valore della libertà individuale al di là delle convenzioni sociali.



Il protagonista decide di intraprendere questo viaggio dopo la fine del suo matrimonio e l’insoddisfazione per una quotidianità grigia e banale che lo hanno fatto precipitare in una crisi di mezz’età. “Ecco cosa doveva fare. Bimko ebbe una subitanea illuminazione, un’epifania esistenziale, una divina e violenta ispirazione. I santi e gli indovini forse erano giunti alle loro epifanie divine in quel modo, attraverso una disperata solitudine e un buon vino, nel freddo di una notte qualsiasi. Doveva cercare la ‘Bellezza’, perseguire la vita nella sua carnalità selvaggia, sbeffeggiare la decadenza del suo corpo, inveire contro la sua carne che deperiva, e ingannare la morte con altra carne: fresca, soda, profumata. Bimko doveva sublimare attraverso il suo corpo che invecchiava la morte stessa. Mentre faceva questi pensieri, cercava anche di inventarsi formule magiche e pratiche religiose di scongiuro che lo accompagnassero nella sua nuova forma di culto religioso. Ma gli venivano in mente solo puerili sconcezze” scrive Davide Donadio nelle pagine del suo libro. Cultore di letteratura cinese e giapponese, Bimko decide di acquistare un biglietto per Pechino con l’obiettivo di trovare la “Bellezza” nelle donne orientali per le quali ha sempre avuto una particolare predilezione.



Il suo obiettivo è realizzare il suo eccentrico sogno di crearsi un “harem” viaggiando tra Cina, Giappone e Corea. Il percorso di Bimko si conclude con una riflessione sulla vita e sull’importanza delle persone che incontriamo lungo il nostro cammino, anche se solo per brevi periodi di tempo. Il romanzo ha fornito l’ispirazione all’artista reggiano Marco Cagnolati per realizzare una serie di tavole artistiche.





Contatti

https://www.facebook.com/davidedonadioweb

https://www.facebook.com/davidedioniso.donadio



Link di vendita:

https://www.amazon.it/Asian-Girls-Davide-Donadio/dp/8894706893/ref=tmm_pap_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=&sr=







Lascia questo campo vuoto Se hai apprezzato questo articolo Iscriviti Adesso Iscriviti alla nostra Newsletter per ricevere un aggiornamento mensile sugli ultimi articoli e approfondimenti. Indirizzo email * Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.