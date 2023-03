Dino Campana: il dissidio del male 

Dino Campana fu l’unico ed inimitabile rappresentante, seppur con qualche anno di ritardo, del maledettismo poetico francese, per intenderci quello di Rimbaud e Baudelaire, in Italia. A partire dagli inizi del 1937, Campana è stato e lo è ancora più di prima, il poeta unico e straordinario, esempio inimitabile di pathos poetico mescolato ed inebriato di pazzia.

Biografia di Dino Campana

Campana nacque a Marradi, un borgo della Romagna fiorentina, il 20 agosto del 1885, figlio di Giovanni Campana, insegnante di scuola elementare, poi direttore didattico, e di Francesca Luti, detta “Fanny'”, una donna severa e compulsiva, affetta da mania deambulatoria e fervente credente cattolica1. Trascorse l’infanzia in modo apparentemente sereno nel paese natìo, ma intorno all’età dei quindici anni gli vennero diagnosticati i primi disturbi nervosi, che – nonostante tutto – non gli avrebbero impedito comunque di frequentare i vari cicli di scuola2.

Frequentò le scuole elementari presso Marradi, poi la terza, quarta e quinta ginnasio presso il collegio dei Salesiani di Faenza e infine gli studi liceali dapprima presso il Liceo Torricelli della stessa città, e in seguito a Carmagnola. Rientrato nel paese natio le crisi nervose e gli sbalzi di umore andarono sempre aumentando. Decise allora di allontanarsi da casa e nell’autunno del 1903, si iscrisse, presso l’Università di Bologna, al corso di laurea in Chimica pura, e nel gennaio dell’anno successivo entrò a far parte della scuola per gli ufficiali di complemento di Bologna.

Dino Campana e gli internamenti nei manicomi

Non riuscì però a superare l’esame e nel 1905 passò alla Facoltà di Chimica farmaceutica presso l’Università di Firenze, ma dopo pochi mesi Campana decise di trasferirsi nuovamente a Bologna3. L’instabilità psichica in Dino si iniziò a far sentire sempre con più forza, in lui vi era un desiderio infermabile di evasione, che però fu subito additato come pazzia. Iniziò così ad essere internato.

La prima volta avvenne presso il manicomio di Imola, nel settembre del 1905, dal quale tentò una fuga già tra il maggio e il luglio del 1906, per raggiungere la Svizzera e da lì la Francia. Arrestato a Bardonecchia e di nuovo ricoverato presso l’istituto di Imola, ne uscì nel 1907 per l’interessamento della famiglia a cui era stato affidato. Campana dovette combattere con il suo “male oscuro” per tutta la vita.

La poesia di Dino Campana

Il “caso poetico” Campana iniziò a circolare all’interno della rivista Letteratura come vita, ma venne consacrato da Carlo Bo, nel suo Dell’infrenabile notte4. Campana risulta da un lato un affascinante poeta dedito alla sua causa e dall’altro un poeta sottomesso a un mistero indicibile e inesplorabile, come un mistico posseduto. Il compito di Campana è quello di costituire un diaframma tra la poesia ottocentesca e Ungaretti, in modo che quest’ultimo potesse ripartire da zero.

Ovviamente la spaccatura tra la poesia ottocentesca italiana e Campana fu netta, questo anche grazie all’influsso che i maledettisti francesi ebbero su di lui. La poetica di Campana fu tanto rilevante da costituire, come sottolineato anche da Bo, un prima e un dopo5.

La Chimera (Dai Notturni)

Non so se tra roccie il tuo pallido

Viso m'apparve, o sorriso

Di lontananze ignote

Fosti, la china eburnea

Fronte fulgente o giovine

Suora de la Gioconda:

O delle primavere

Spente, per i tuoi mitici pallori

O Regina O Regina adolescente:

Ma per il tuo ignoto poema

Di voluttà e di dolore

Musica fanciulla esangue,

Segnato di linea di sangue

Nel cerchio delle labbra sinuose

Regina de la melodia:

Ma per il vergine capo

Reclino, io poeta notturno

Vegliai le stelle vivide nei pelaghi del cielo,

Io per il tuo dolce mistero

Io per il tuo divenir taciturno.

Non so se la fiamma pallida

Fu dei capelli il vivente

Segno del suo pallore,

Non so se fu un dolce vapore,

Dolce sul mio dolore,

Sorriso di un volto notturno:

Guardo le bianche rocce le mute fonti dei venti

E l'immobilità dei firmamenti

E i gonfii rivi che vanno piangenti

E l'ombre del lavoro umano curve là sui poggi algenti

E ancora per teneri cieli lontane chiare ombre correnti

E ancora ti chiamo ti chiamo Chimera.

Fin da una primissima lettura si evince come la poesia di Campana sia sempre una poesia di evasione, che volge lo spazio all’orizzonte, ma allo stesso tempo è tormentata, vive un continuo dissidio interiore, il male e le “chimere” sono continuamente in agguato.

Da Varie e frammenti

Barche amorrate

Le vele le vele le vele

Che schioccano e frustano al vento

Che gonfia di vane sequele

Le vele le vele le vele!

Che tesson e tesson: lamento

Volubil che l'onda che ammorza

Ne l'onda volubile smorza...

Ne l'ultimo schianto crudele...

Le vele le vele le vele

Di nuovo il tema della fuga, dell’andare oltre, del fuggire a “vele spiegate” da quel “male oscuro” che da sempre e sempre lo affligge.

Dino Campana inizialmente non fu compreso, ma già a partire dagli anni settanta del Novecento, grazie al lavoro di Bo, si iniziò a comprendere la sua reale portata rivoluzionaria.

