Dodi Moscati: biografia e discografia

Nata nel 1942 a Pontassieve in provincia di Firenze, Dodi Ersilia Moscati è stata una giornalista, cantante e ricercatrice del patrimonio orale e tradizionale toscano.

Gli inizi e le prime collaborazioni

Studia pianoforte e chitarra. Intorno agli anni Sessanta inizia a occuparsi di canto popolare. Collabora con Rosa Balistreri e con il Canzoniere pisano dedicandosi alla canzone politica e alla militanza. Ha idee politiche e antimperialiste, appoggia movimenti come l’organizzazione per la Liberazione della Palestina e verso la fine degli anni Sessanta entra a far parte del Canzoniere Internazionale e sarà in tournée anche a Cuba.

Parallelamente scrive di musica per diverse testate giornalistiche, L’Unità, Il manifesto, L’Espresso.

Tradizione contadina

Dodi Moscati è una ricercatrice appassionata di canti della tradizione contadina, in particolare canti toscani.

Intraprende un percorso personale attingendo da questa cultura popolare coniugata con il suo interesse per la musica contemporanea; incide alcuni dischi con diverse influenze, dal rock e blues, a collaborazioni come quella con Ennio Morricone. I risultati sono molto interessanti dal punto di vista musicale, infatti Dodi mostra una capacità di rivisitazione di temi musicali e filastrocche reinventandole in una forma artistica inedita.

La sua voce è dura e vicina allo stile molto espressivo popolare, con un’ombra malinconica e consapevole. Ha inciso dei dischi in cui ha raccolto una serie di canti registrati sul campo, un altro in cui è lei a riproporre canti riarrangiati sempre restando fedele allo stile contadino facendosi accompagnare da Mauro Bagella, Dante Gaudiomonte, Massimo Pastorello e Nicola Stilo.

Programmi radiofonici, premi

Negli anni Ottanta partecipa al Premio Tenco e a programmi radiofonici (di cui è autrice e conduttrice) quali Folk concerto su Radio Tre, Musica ieri e oggi su Radio Uno.

Musical, teatro e cinema

Recita a teatro e in alcuni film e scrive musiche per programmi radiofonici e pubblicitari. Partecipa a numerosi musical in Italia e all’estero, uno tra i più degni di nota “Dodi-Mega-Band-Lines-Vauro” scritto e diretto da Dodi Moscati con 30 musicisti e attori fra i quali Carlo Monni e i commenti disegnati da Vauro in tempo reale, trasmesso da Rai 3. Compone le musiche del film “Terra di Mezzo” di Matteo Garrone. Partecipa a Transitalia con la regia di Moni Ovadia. Partecipa come giurista di premi prestigiosi come il Premio Ciampi e On the road festival di Pelago (FI).

Impegno politico e ambientalista di Dodi Moscati

Oltre l’impegno politico, si è battuta sul fronte animalista e ambientalista. Tenendo viva la sua ricerca e il desiderio di narrare le voce delle voci ai margini ha tenuto seminari sulla musica etnica in convegni e lezioni presso università.

Muore a Roma nel 1998, a soli 55 anni.

Tra le sue canzoni più celebri ricordiamo Con i pugni alzati camminano, Il treno degli operai.

Stefano Gragnani ricorda: Eravamo nel 1971, a quel tempo recitavo nel Teatro della Convenzione di Firenze alternando con spettacoli di canzoni popolari e di protesta, prima con Rosa Balistreri e poi con Dodi Moscati sviluppando una grande amicizia con entrambe, ma con la Dodi fu qualcosa di speciale, eravamo come fratello e sorella ed avevamo una grande complicità. Lei stava preparando un 33 giri di canzoni toscane e mi chiese di collaborare al progetto. Insieme viaggiammo con una R4 scassata per le campagne limitrofe e poi maremmane in cerca di materiale che ci servì per CRONACHE, FATTI E BURLE IN TOSCANA in seguito rimasterizzato e ancora reperibile e contemporaneamente realizzammo CON I PUGNI ALZATI CAMMINANO e FIRENZE BOMBARDINA entrambi oggi introvabili …

Discografia di Dodi Moscati

Cittadini e contadini – Canzoni del folklore toscano (con il Canzoniere Internazionale, 1972)Questa grande umanità ha detto basta! (con il Canzoniere Internazionale, 1972)

Gli anarchici: 1864/1969 (con il Canzoniere Internazionale, 1972)

Con i pugni alzati camminano (con Stefano Gragnani, 1973)

Cronache Fatti E Burle…In Toscana! (con Stefano Gragnani, 1973)

La miseria l’è un gran malanno (1974)

Ti converrà mangiare i’ pan pentito (1975)

E rigiramelo l’ pensiero (1977) (2 LP)

Mondo magico, fantastico e rituale della campagna toscana (1978)

Sole sole vieni (1978)

Mister Woman (1988)

Accidenti! (1991)

In Blues (1995)

Bacio di cane bacio di gatto (1997)