Donne, streghe e Medichesse: il dono della cura

Buongiorno cari lettori! Oggi voglio parlavi di questa nuova collaborazione con Aboca editore. Mi sono avvicinata ai libri di Aboca da qualche anno e ora ho avuto il piacere di approfondire i loro testi grazie a questo libro che mi hanno gentilmente mandato dopo il salone del libro. Prima di tutto ringrazio la casa editrice e la responsabile ufficio stampa Elisa per la fiducia che hanno avuto nei miei confronti e in secondo luogo il blog che mi ha permesso di raggiungere notevoli risultati ed avere l’accredito.

Iniziamo però questo racconto attraverso il libro Medichesse e di che cos’è per l’autrice e per me il dono della cura!

OGNI ERBA DOTATA DI SPECIALI POTERI, QUALUNQUE RADICE UTILE A GUARIRE NASCA IN TUTTO IL MONDO, È MIA.

Erika Maderna: scopriamo l’autrice!

Erika Maderna, laureata in Etruscologia e Archeologia Italica presso l’Università degli Studi di Pavia, si è stabilita anni fa nella Maremma toscana, spinta dal richiamo della terra degli Etruschi. Vive a Grosseto, dove insegna, scrive articoli, traduzioni e saggi di cultura e archeologia classica. Per Aboca Edizioni ha scritto: Aromi sacri, fragranze profane. Simboli, mitologie e passioni profumatorie nel mondo antico (2009), Le mani degli dèi. Mitologie e simboli delle piante officinali nel mito greco (2016), Con grazia di tocco e di parola. La medicina delle sante (2019), Medichesse. La vocazione femminile alla cura (2021), Per virtù d’erbe e d’incanti. La medicina delle streghe (2023) e La memoria nelle mani. Storie, tradizioni e rituali delle levatrici (2024).

Donne per le donne: quando la cura diventa dono

Donne, questo il grande tema del libro! Attraverso le pagine del saggio riusciamo ad accogliere ed apprezzare ruoli particolari del mondo femminile. L’autrice ripercorre il mondo della medicina e della cura come dono negli anni della storia dell’esistenza umana partendo dall’antichità fino al XVII secolo.

Un elemento che mi ha colpita particolarmente è la prefazione della Dottoressa Rita Pagiotti docente di botanica della prestigiosa Università di Perugia. Ho trovato interessante l’apertura mentale della dottoressa che anzichè additare come “pazze” queste donne le ammirava. Non è facile trovare qualcuno che possa avere questa opinione dal mondo accademico e ne sono rimasta piacevolmente stupita!

Altro aspetto molto interessante, dal mio punto di vista, è la bibliografia particolareggiata e che permette al lettore di approfondire ogni aspetto del libro tramite altri saggi altrettanto accattivanti.

E’ visibile fin dalle prime pagine la profonda ricerca della Dottoressa Maderna e della sua passione per questi temi.

L’impalcatura e l’estetica del libro

Dal punto di vista della struttura del libro, troviamo sicuramente un font e interlinea agevole che permette al lettore di immergersi senza difficoltà nel testo.

Il libro è arricchito da elementi estetici come foto e tavole di botanica che rendono il testo ancora più interessante da osservare. Un elemento che apprezzo molto è quando il libro diventa oggetto estetico e in questo caso la casa editrice è riuscita a farlo nel modo migliore.

Tra queste foto troviamo anche ricette antiche di Metrodora e Trotula, due delle più importanti medichesse di qiesto saggio.

La copertina è notevolmente curata, di buona fattura e che vale tutti i soldi del testo.

Il dono della cura: dentro e fuori!

Affrontare questo libro è sicuramente un momento di cura, di accettazione e di riflessione. Già dalle mie parole iniziali avrete capito che in generale ho amato questo testo ma approfondiamo meglio il perchè.

La lettura è molto rapida ad avvincente nonostante si tratti di un saggio e a prima vista possa risultare “pesante” o un ostacolo per chi non è avvezzo a questo mondo.

Ad esempio nel primo capitolo si narra di come le dee guaritrici e taumaturghe sono state declassate a maghe, streghe e fattucchiere e nel migliore dei casi diventate erboriste. Viene raccontato di come la loro conoscenza antica sia stata portata avanti dalle donne per via oracolare e nascosta, tramandata di madre in figlia e di come la medicina degli uomini sia sempre stata vista come “migliore” a discapito di quella delle donne che erano relegate a professioni come ostetriche o cosmetologhe.

Nello stesso capitolo vengono citate a esempio Igiea e Panacea, figlie di Esculapio, che curavano e guarivano.

Riassumendo, ed andando alle conclusioni, ritengo che sia un testo che tutti gli appassionati delle erbe e della storia della medicina femminile e alternativa debbano leggerlo.

La scrittrice permette di rendere di facile lettura argomenti storici, magari anche ostici, ed innamorarsi di ogni singolo personaggio citato.

Non vedo l’ora di leggere altro di questa autrice, il mio voto complessivo del libro non può che essere di 5 stelle su 5!

Vi ringrazio come sempre di aver letto questo articolo, per ogni curiosità o richiesta potete compilare il modulo sottostante.

