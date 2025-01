Il libro di Mary Rood, “Dove sta la felicità”, è un affascinante romanzo dedicato a un’icona di forza e coraggio in un’epoca in cui queste qualità rappresentavano l’unica salvezza. Scritto con passione e profondità, il racconto lascia il lettore carico di emozioni e suscita nuove riflessioni.

La protagonista, Édith Piaf, vive una vita segnata da difficoltà e sfide. Abbandonata alle cure della nonna e poi ripresa dal padre all’età di otto anni, è costretta a interrompere gli studi, ma nonostante queste avversità, la sua voce da usignolo incanta il pubblico del circo paterno. Rood riesce a catturare l’essenza della vita di Édith, intrecciando abilmente realtà e fantasia in una narrazione che tocca le corde più profonde dell’anima.

Le descrizioni sono ricche di dettagli, trasportando il lettore nel mondo vibrante e complesso della cantante. I temi dell’amore, della sofferenza e della resilienza di Édith emergono con forza, rivelando la sua caparbietà e la sua inarrestabile voglia di vivere.

Un passaggio particolarmente evocativo del libro recita:

“Quella sera c’era più fumo del solito, tutto mi dava fastidio, avevo un bisogno continuo di fare pipì, forse avevo la cistite. Solo poche ore prima ero stata con lui nella mia stanza delle bambole. Volevo vederlo, volevo togliermi la benda: possibile che non riuscivo a vedere la persona con cui facevo l’amore un giorno a settimana?”

Questa citazione mi ha colpito profondamente, rivelando come l’amore possa trascendere ciò che è visibile. Rood invita il lettore a riflettere su come le emozioni e i legami autentici possano talvolta andare oltre le apparenze, creando un’intimità che trascende la semplice percezione.

In conclusione, “Dove sta la felicità” è un’opera che invita a esplorare le complessità dell’esistenza umana attraverso gli occhi di una delle più grandi cantanti della storia, lasciando un segno indelebile nel cuore di chi legge. Un libro che merita di essere letto e riletto.

Trama

Édith Piaf nasce su un marciapiede al numero 72 di Rue Belleville.

Racconta che il padre, corso a cercare un’autoambulanza per soccorrere la moglie, alla quale si erano rotte le acque, avrebbe fatto sosta in ogni bistrot che incontrava, ubriacandosi. La bambina inizialmente è lasciata alle cure dalla nonna materna, un’ammaestratrice di pulci, alla quale importa ben poco di lei. Considerate le condizioni deplorevoli in cui versa, i genitori la affidano alle cure dell’altra nonna, Louise Léontine Descamps, tenutaria di una casa di tolleranza.

Édith frequenta la scuola elementare sino all’età di otto anni, finché il padre non decide di riprenderla con sé. La piccola si ritrova così a girare la Francia con il Cirque Caroli. Un giorno, davanti a un pubblico poco propenso a elargire denaro, Édith intona la Marsigliese, sbalordendo tutti.

A diciassette anni, nella banlieue di Parigi, conosce Louis Dupont, suo primo amore e padre della sua unica figlia Carolina Dupont.

Questa è solo una parte della sua vita movimentata e ricca di avvenimenti: con questa storia, tra realtà e immaginazione, l’autrice cerca di rendere omaggio a una stella.

L’autrice

Mariantonietta Porta è il suo vero nome.

Mara il soprannome.

Mary Rood uno pseudonimo.

Nata il primo giorno di primavera quando tutto si risveglia dal sonno invernale, la sua finestra affaccia su un piccolo lago incastonato tra le montagne.

Ama l’arte, i libri, i suoni della natura e il profumo dopo la pioggia.

Scrittrice e illustratrice, ha pubblicato:

Croac e la strana malattia – Raffaello Editore

Una sorpresa per Martin – Acco Editore

Tortine e carotine – Buk Edizioni

Tutti a bordo – Buk Edizioni

Un pipistrello da Babbo Natale – Buk Edizioni

La banda dei tesori – Pav Edizioni

L’Orco Mangiabottoni – Literary romance kids

Il sussurro dell’acqua – Blueberry Fantasy Edizioni

Il respiro delle stelle – Blueberry Edizioni

Dove sta la felicità – Literary Romance Edizioni

Sotto il ponte, la luna – Amazon Publishing

Le fil rouge – Amazon Publishing

Un pasticcino per Natale – Amazon Publishing

I libri e l’amore l’hanno portata dappertutto, su isole tropicali, montagne innevate, praterie infinite… provando le sensazioni più intime, con la speranza che da sempre accomuna donne e uomini di tutti i tempi: quella di essere felici.

Mary Rood e i suoi romanzi… per sognare e per farvi innamorare della vita e dell’amore.

Un sussurro a quella parte del cuore dove si conservano le emozioni più preziose.