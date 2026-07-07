”È come se volessero galleggiare tra blu e azzurro, tra acqua e aria, tra inconscio e conscio, i miei maledetti pensieri…Champagne!”

Due notti in Costa Azzurra di Raul Gabriel Rostotich: un inno alla rinascita

Il libro di Raul Gabriel Rostotich non si inserisce nei classici binari di un romanzo rosa, né in quelli ad alta tensione di un thriller. Eppure, una volta arrivati all’ultima pagina, ha la rara capacità di lasciare in bocca un sapore dolce, intriso d’amore. Non si tratta di una finzione letteraria o di una trama inventata a tavolino: questa è la storia vera dell’autore. È il racconto autentico delle sue difficoltà, ma soprattutto di come, con coraggio e determinazione, sia riuscito a rialzarsi da terra. Un viaggio profondo che lo ha cambiato radicalmente.

Per molti versi, Due notti in Costa Azzurra è un libro che spinge a riflettere. Le parole utilizzate da Raul sono forti, calibrate e dirette; arrivano dritte al cuore del lettore, insidiandosi nella sua mente e lasciando un segno indelebile.

Vivere: tra sogni, sacrifici e la forza dei pensieri

Attraverso le sue pagine, Raul ci mostra il volto più autentico della vita. Ci parla della quotidianità difficile di chi sceglie di inseguire un sogno a ogni costo, affrontando un sacrificio dopo l’altro. Ci mostra una vita capace di donare amore, ma anche di far tremare e piangere.

Poi, inevitabilmente, arrivano i pensieri. Riflessioni che sanno essere bellissime, ma a tratti distruttive. A volte basta un solo pensiero negativo per far crollare l’intero mondo che abbiamo costruito attorno a noi. Raul sperimenta tutto questo sulla propria pelle e ci insegna, con grinta e parole mirate, che le strade dell’esistenza sanno essere oscure. Tuttavia, ci mostra anche che si può andare lontano se solo si trova il coraggio di cambiare la rotta dei propri pensieri, spesso simili a un vortice pronto a trascinarci via.

Dalla caduta al riscatto: un libro che motiva

Il libro diventa così un vero e proprio inno alla vita, al rischio e alla rinascita. Il percorso dell’autore è un’evoluzione continua: da giocatore incallito a barman professionista – di quelli veri, che fanno il proprio mestiere con dedizione – fino a diventare scrittore. Sono questi i momenti salienti della vita di Raul.

È proprio la sua esperienza dolorosa, segnata da un periodo vissuto nell’incertezza e nella paura, ad averlo reso l’uomo che è oggi. La strada percorsa, per quanto tortuosa, gli ha insegnato a non mollare mai, trasmettendogli una forza e una determinazione fuori dal comune. Sono gli stessi sentimenti che vibrano tra le righe di questo testo.

Due notti in Costa Azzurra non parla del classico amore romantico tra un uomo e una donna. L’amore c’è, esiste ed è potente, ma si manifesta sotto altri aspetti: l’amore per la vita, per il riscatto personale e per la propria verità. Proprio per questo, l’opera si trasforma in un testo motivazionale e riflessivo, un racconto prezioso che ha davvero tanto da insegnare a chiunque decida di sfogliarlo.

AUTORE

Raul Rostotchi nasce il 3 maggio 1994 da genitori dell’Est Europa, a sette anni si trasferisce in Italia, dove vive fino ai diciotto con la madre, sulla Costa Azzurra. Da lì, l’Europa diventa la sua casa: parte alla scoperta del continente, coltivando una passione crescente per la scrittura mentre lavora come barman in locali notturni e hotel di lusso ad Amsterdam, Monte Carlo, Parigi, Ginevra, Barcellona, e in angoli remoti tra montagne e spiagge deserte.

Parla quattro lingue: italiano, inglese, francese e rumeno, con un tocco di spagnolo imparato in Andalusia e un interesse per il russo. Giovane, introverso e incredibilmente testardo, ha storie da raccontare — e non sono favole. Amore, eleganza e follia sono ciò che lo distingue.

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