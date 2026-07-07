DUE NOTTI IN COSTA AZZURRA

DUE NOTTI IN COSTA AZZURRA
Raul Rostotchi Gabriel
Data di pubblicazione ‏ : ‎ 16 gennaio 2023
Lingua ‏ : ‎ Italiano
Lunghezza stampa ‏ : ‎ 284 pagine

”È come se volessero galleggiare tra blu e azzurro, tra acqua e aria, tra inconscio e conscio, i miei maledetti pensieri…Champagne!

Due notti in Costa Azzurra di Raul Gabriel Rostotich: un inno alla rinascita

Il libro di Raul Gabriel Rostotich non si inserisce nei classici binari di un romanzo rosa, né in quelli ad alta tensione di un thriller. Eppure, una volta arrivati all’ultima pagina, ha la rara capacità di lasciare in bocca un sapore dolce, intriso d’amore. Non si tratta di una finzione letteraria o di una trama inventata a tavolino: questa è la storia vera dell’autore. È il racconto autentico delle sue difficoltà, ma soprattutto di come, con coraggio e determinazione, sia riuscito a rialzarsi da terra. Un viaggio profondo che lo ha cambiato radicalmente.

Per molti versi, Due notti in Costa Azzurra è un libro che spinge a riflettere. Le parole utilizzate da Raul sono forti, calibrate e dirette; arrivano dritte al cuore del lettore, insidiandosi nella sua mente e lasciando un segno indelebile.

Vivere: tra sogni, sacrifici e la forza dei pensieri

Attraverso le sue pagine, Raul ci mostra il volto più autentico della vita. Ci parla della quotidianità difficile di chi sceglie di inseguire un sogno a ogni costo, affrontando un sacrificio dopo l’altro. Ci mostra una vita capace di donare amore, ma anche di far tremare e piangere.

Poi, inevitabilmente, arrivano i pensieri. Riflessioni che sanno essere bellissime, ma a tratti distruttive. A volte basta un solo pensiero negativo per far crollare l’intero mondo che abbiamo costruito attorno a noi. Raul sperimenta tutto questo sulla propria pelle e ci insegna, con grinta e parole mirate, che le strade dell’esistenza sanno essere oscure. Tuttavia, ci mostra anche che si può andare lontano se solo si trova il coraggio di cambiare la rotta dei propri pensieri, spesso simili a un vortice pronto a trascinarci via.

Dalla caduta al riscatto: un libro che motiva

Il libro diventa così un vero e proprio inno alla vita, al rischio e alla rinascita. Il percorso dell’autore è un’evoluzione continua: da giocatore incallito a barman professionista – di quelli veri, che fanno il proprio mestiere con dedizione – fino a diventare scrittore. Sono questi i momenti salienti della vita di Raul.

È proprio la sua esperienza dolorosa, segnata da un periodo vissuto nell’incertezza e nella paura, ad averlo reso l’uomo che è oggi. La strada percorsa, per quanto tortuosa, gli ha insegnato a non mollare mai, trasmettendogli una forza e una determinazione fuori dal comune. Sono gli stessi sentimenti che vibrano tra le righe di questo testo.

Due notti in Costa Azzurra non parla del classico amore romantico tra un uomo e una donna. L’amore c’è, esiste ed è potente, ma si manifesta sotto altri aspetti: l’amore per la vita, per il riscatto personale e per la propria verità. Proprio per questo, l’opera si trasforma in un testo motivazionale e riflessivo, un racconto prezioso che ha davvero tanto da insegnare a chiunque decida di sfogliarlo.

AUTORE

Raul Rostotchi nasce il 3 maggio 1994 da genitori dell’Est Europa, a sette anni si trasferisce in Italia, dove vive fino ai diciotto con la madre, sulla Costa Azzurra. Da lì, l’Europa diventa la sua casa: parte alla scoperta del continente, coltivando una passione crescente per la scrittura mentre lavora come barman in locali notturni e hotel di lusso ad Amsterdam, Monte Carlo, Parigi, Ginevra, Barcellona, e in angoli remoti tra montagne e spiagge deserte.

Parla quattro lingue: italiano, inglese, francese e rumeno, con un tocco di spagnolo imparato in Andalusia e un interesse per il russo. Giovane, introverso e incredibilmente testardo, ha storie da raccontare — e non sono favole. Amore, eleganza e follia sono ciò che lo distingue.

il libro è acquistabile su

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Gloria Donati nasce a Bracciano (Roma) il 10 novembre 1992. Dopo il diploma prosegue gli studi in ambito umanistico, laureandosi in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università della Tuscia e successivamente in Storia dell’Arte all’Università degli Studi Roma Tre, con il massimo dei voti e la lode. In seguito, approfondisce la propria formazione accademica iscrivendosi al corso di laurea in Scienze dell’Educazione.

Nel corso degli anni ha collaborato con diverse istituzioni culturali, tra cui il Museo Napoleonico di Roma e la Soprintendenza del Parco Archeologico del Colosseo, esperienze che le consentono di unire la passione per l’arte con l’impegno nella tutela del patrimonio storico e artistico.
Da sempre amante della scrittura, fin dall’infanzia si dedica alla poesia e alla narrativa, partecipando con successo a numerosi concorsi letterari nazionali. Nel 2020 pubblica la raccolta di fiabe I racconti incantati (Europa Edizioni), esordio che la porta a farsi conoscere come autrice capace di unire fantasia, delicatezza e riflessione morale. Le sue opere riflettono una sensibilità profonda verso la bellezza, la natura e i valori universali dell’uomo.
Oggi Gloria Donati vive e lavora a Roma, dove continua la sua attività di ricerca, scrittura e promozione culturale. A febbraio 2025 ha partecipato a Casa Sanremo Wraiters. Attraverso il suo profilo Instagram promuove libri e iniziative legate al mondo della lettura, collaborando con case editrici e autori emergenti. Ha inoltre curato e presentato diversi eventi letterari,
introducendo e intervistando autori in occasione di presentazioni e rassegne culturali.

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