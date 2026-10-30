Due vite lontane nel tempo, unite da sogni, fallimenti e desiderio di libertà. Michele Vincelli racconta il valore di chi continua a inseguire le proprie passioni, anche quando il successo non arriva.

Si può dedicare una vita intera a qualcosa e non ottenere il risultato sperato. Succede, anche quando abbiamo fatto tutto il possibile. Eppure siamo abituati a raccontarci il contrario: se hai talento, lavori sodo e non ti arrendi, prima o poi arriverà il successo.

Due rette parallele s’incontrano su Venere di Michele Vincelli, pubblicato da Cornacchione Editore nel 2025, mette in discussione proprio questa convinzione.

Il romanzo racconta due uomini realmente esistiti, lontani nel tempo e nello spazio. Il primo è Guillaume Le Gentil, un astronomo francese del Settecento che attraversò mezzo mondo per osservare il transito di Venere davanti al Sole. Il secondo è Michelangelo, un inventore pieno di idee, cresciuto a Casacalenda, in Molise, nel Novecento.

Due persone che non avrebbero mai potuto incontrarsi, e che Vincelli decide invece di far viaggiare insieme, almeno sulla pagina.

Il risultato è un romanzo piuttosto particolare, nel quale si alternano astronomia, invenzioni, musica, ricordi di paese e riflessioni sulla vita. A volte Vincelli si lascia prendere la mano, ma ha anche parecchie cose interessanti da raccontare.

Due uomini che arrivano sempre un po’ fuori tempo

La storia di Guillaume Le Gentil avrebbe quasi dell’incredibile, se non fosse realmente accaduta.

L’astronomo parte dalla Francia con un obiettivo preciso: osservare il passaggio di Venere davanti al Sole per contribuire alle misurazioni astronomiche dell’epoca. Affronta un viaggio lunghissimo, ma quando arriva il momento tanto atteso si trova a bordo di una nave, senza la possibilità di effettuare le misurazioni necessarie.

Non si arrende. Decide di aspettare il transito successivo, otto anni più tardi.

Otto anni per un fenomeno che dura poche ore. E quando finalmente arriva il giorno stabilito, il cielo si copre di nuvole.

A leggerla viene quasi da arrabbiarsi per lui.

Michelangelo vive una storia molto diversa. Non cerca di misurare il cielo, ma passa il tempo a inventare, riparare apparecchi elettronici, sperimentare, suonare e immaginare nuove possibilità. Partecipa alla nascita di una radio libera, si muove tra l’Italia e la Germania e segue idee che non sempre trovano spazio nella realtà che lo circonda.

È un personaggio che mi è piaciuto particolarmente. Ha qualcosa di familiare, soprattutto per chi ha conosciuto persone capaci di aggiustare qualsiasi cosa, curiose di tutto, ma poco interessate a trasformare ogni intuizione in un’occasione di guadagno.

Michelangelo sembra avere sempre un progetto in testa, spesso in anticipo sul proprio tempo e quasi mai accompagnato dalle condizioni favorevoli per realizzarlo.

Le Gentil e Michelangelo condividono proprio questo: passano la vita a inseguire qualcosa che continua a sfuggire.

Il fallimento e la mania del successo

È probabilmente il tema che mi ha interessato di più.

Oggi siamo circondati da storie di persone che, partendo da niente, riescono a realizzare i propri sogni. Sono racconti rassicuranti, perché ci suggeriscono che il successo dipenda soprattutto dalla volontà.

Le Gentil, però, fa tutto quello che dovrebbe fare. Studia, si prepara, rischia, persevera per anni. E fallisce comunque.

Michelangelo ha talento, creatività e iniziativa, ma non diventa uno di quei grandi inventori che la storia celebra.

E allora? Sono due vite sprecate?

Vincelli ci porta a dubitare del criterio stesso con cui siamo abituati a giudicare una vita.

Mi è piaciuto che, almeno nella storia di Michelangelo, questa riflessione non diventi un’esaltazione ingenua del sognatore.

Il fratello Peppino, molto più pratico, gli ricorda che «i sogni delle volte lasciano il piatto vuoto».

E ha ragione.

Avere idee, seguire le proprie passioni e rifiutare una vita costruita soltanto intorno al denaro può essere una scelta di libertà, ma ha anche conseguenze materiali. Vincelli non nasconde del tutto questa contraddizione.

Michelangelo non è un eroe senza difetti. È un uomo che cerca di vivere a modo suo, pagando spesso il prezzo delle proprie scelte.

Ed è proprio per questo che funziona.

Casacalenda, un paese che cambia

La parte dedicata a Michelangelo mi ha coinvolto anche per l’ambientazione.

Casacalenda non rimane sullo sfondo. Attraverso i suoi abitanti, le feste religiose, le chiacchiere di paese, le radio libere, la musica e i luoghi di ritrovo, Vincelli racconta anche un pezzo di Italia che sta scomparendo.

C’è un mondo fatto di persone che si conoscono, attività improvvisate, partenze, ritorni e tentativi di costruire qualcosa nel proprio territorio.

Naturalmente non è tutto idilliaco. Ci sono i pettegolezzi, le difficoltà economiche, le occasioni mancate e le contraddizioni della vita di provincia.

Uno dei passaggi che mi ha colpito riguarda il Convento, un luogo un tempo pieno di vita e poi destinato all’abbandono.

Vincelli immagina le erbacce, la ruggine e i rovi che finiranno per occuparlo. Ma le macerie peggiori, suggerisce, sono quelle che restano dentro le persone che quel luogo lo hanno vissuto.

È una bella immagine, perché racconta qualcosa che conosciamo bene: quando chiude un’attività o viene abbandonato un luogo di incontro, non perdiamo soltanto un edificio. Perdiamo anche una parte della nostra storia comune.

In questo senso il fallimento di Michelangelo si intreccia con quello di un territorio che fatica a trattenere persone, energie e possibilità.

Eppure Michelangelo continua a tornare. Anche quando parte, Casacalenda rimane dentro di lui.

Una scrittura che alterna ironia e poesia

Vincelli ha una scrittura ricca di immagini. Anche troppo, qualche volta, ma quando trova quella giusta riesce a rendere memorabili scene molto semplici.

Mi ha divertito, per esempio, la descrizione delle malelingue durante la festa di Sant’Antonio. Il sole splende così tanto che sembrano riuscire a vedere persino i peccati delle persone che osservano.

È un’immagine ironica, immediata, che racconta un intero ambiente senza bisogno di lunghe spiegazioni.

In altri momenti il tono diventa poetico. Un campo di grano mosso dal vento assomiglia a un mare, mentre i paesaggi sembrano accompagnare gli stati d’animo dei personaggi.

Anche il mare, gli occhi e la musica ritornano spesso.

Per Le Gentil il mare rappresenta tutto ciò che sfugge ai calcoli. Può conoscere il movimento dei pianeti, ma non controllare una tempesta, una guerra o il tempo atmosferico.

Nella storia di Michelangelo, invece, la musica è una presenza continua, qualcosa che accompagna le amicizie, gli incontri e il desiderio di vivere diversamente.

Sono elementi che danno al romanzo un’atmosfera particolare.

Il problema arriva quando Vincelli, dopo aver trovato una bella immagine, sente il bisogno di spiegarne anche il significato.

A volte basterebbe lasciarla lì, dando al lettore il piacere di interpretarla.

Venere è molto più di un pianeta

Il simbolo più importante del romanzo è naturalmente Venere.

Per Le Gentil è un obiettivo scientifico. È il motivo per cui parte, affronta viaggi interminabili e continua ad aspettare anche dopo la prima delusione.

Ma verso la fine del romanzo l’astronomo arriva a chiedersi se Venere non sia stata soprattutto «un punto all’orizzonte per giustificare il cammino».

È una delle riflessioni che ho apprezzato di più.

Quante volte inseguiamo un obiettivo convinti che sia la cosa più importante, per poi scoprire che nel frattempo abbiamo vissuto esperienze, conosciuto persone e imparato cose che non avremmo mai incontrato restando fermi?

Nel romanzo compare anche una domanda curiosa: che cosa fa Venere quando non passa davanti al Sole?

Si lascia aspettare.

È una risposta semplice, quasi scherzosa, che acquista un significato diverso dopo aver conosciuto la storia di Le Gentil.

L’astronomo trascorre anni pensando che la parte importante della sua vita debba ancora arrivare, concentrata in pochi minuti di osservazione. Intanto, però, la sua vita sta già accadendo.

C’è poi un’altra possibile interpretazione, che mi è venuta leggendo.

Se Venere rappresenta il desiderio, il suo passaggio davanti al Sole potrebbe ricordare quel momento in cui riusciamo finalmente a capire che cosa cercavamo davvero.

Il Sole, in questa lettura, diventa una sorta di simbolo della coscienza: la luce che permette di riconoscere qualcosa che prima non riuscivamo a vedere chiaramente.

Non so se fosse questa l’intenzione di Vincelli, ma il romanzo lascia spazio anche a interpretazioni del genere.

Del resto, nelle pagine finali, attraverso Delisle, l’autore ricorda come gli uomini abbiano attribuito agli astri le proprie qualità, dai sentimenti alle ambizioni. Guardare il cielo significa anche proiettarvi una parte di noi stessi.

E Le Gentil, mentre cerca Venere, sembra finire proprio per cercare se stesso.

Il Registro universale e l’incontro impossibile

Un altro elemento che mi ha incuriosito è il «Registro universale delle cose che devono accadere».

Vincelli lo introduce quasi come uno scherzo: una specie di grande libro nel quale sarebbero annotati gli avvenimenti della storia umana.

Il narratore può idealmente sfogliarlo, conoscere il futuro dei personaggi e raccontare perfino ciò che accadrà a un luogo molti anni dopo.

Ma chi scrive questo Registro? Dio? Il destino? Oppure siamo noi, con le nostre decisioni?

Il romanzo lascia aperta la questione.

Da lettore interessato al simbolismo, mi è venuto spontaneo pensare alle rappresentazioni di una memoria universale, come gli archivi akashici della tradizione esoterica. È soltanto un’associazione personale, non un riferimento esplicito dell’autore.

Più interessante ancora, però, è il rapporto tra il Registro e il titolo del romanzo.

Due rette parallele, per definizione, non si incontrano.

Le Gentil e Michelangelo appartengono a secoli diversi. Non si conoscono e non possono influenzarsi a vicenda. Eppure le loro vite, raccontate una accanto all’altra, cominciano ad assomigliarsi.

Entrambi inseguono un’idea, affrontano difficoltà e scoprono che il mondo non segue necessariamente i loro progetti.

È un incontro che non avviene nella realtà storica, ma nel significato che riusciamo a dare alle loro esperienze.

Mi ha ricordato, con le dovute differenze, il concetto junghiano di sincronicità: eventi che non sono legati da un rapporto di causa ed effetto, ma che possiamo riconoscere come collegati sul piano del significato.

Non serve immaginare necessariamente una dimensione fuori dal tempo per apprezzare questa costruzione narrativa. È sufficiente osservare come due esistenze lontanissime possano parlare, in fondo, delle stesse cose.

Venere diventa il luogo simbolico in cui Vincelli riesce a farle incontrare.

Un romanzo generoso, a volte troppo

Fin qui gli aspetti che mi hanno convinto. Ma il libro ha anche qualche limite.

Due rette parallele s’incontrano su Venere contiene tantissimo: astronomia, musica, storia, invenzioni, viaggi, filosofia, religione, paesi molisani, radio libere, ricordi e riferimenti alla cultura popolare.

Si passa da Enea a Tex, da Elvis ai Pink Floyd, dal Settecento alle trasformazioni dell’Italia del Novecento.

Questa ricchezza è uno dei suoi punti di forza, ma non sempre tutto trova il giusto spazio.

Alcune digressioni rallentano il racconto e certi ragionamenti finiscono per riprendere concetti già espressi. In particolare, il tema del fallimento viene spiegato più volte, anche quando le vicende dei protagonisti lo hanno già reso perfettamente chiaro.

Le due storie, inoltre, non mi sono sembrate sempre altrettanto coinvolgenti.

Michelangelo è il personaggio che ho sentito più vicino. Ha amici, amori, passioni, difetti e contraddizioni. È difficile prevedere che cosa farà.

Le Gentil, pur avendo una vicenda straordinaria, a tratti sembra avere soprattutto il compito di accompagnare le riflessioni filosofiche dell’autore.

Anche nell’epilogo, quando Delisle formula una sorta di quarta regola legata alla capacità di superare la paura attraverso il coraggio, ho avuto l’impressione che Vincelli volesse ribadire un messaggio già arrivato al lettore.

Avrei preferito qualche spiegazione in meno e un po’ più di fiducia nella forza delle storie.

D’altra parte, è un romanzo che vive anche dei suoi eccessi. Vincelli sembra avere molte cose da dire e non sempre riesce a rinunciare a una deviazione, a un ricordo o a un’altra riflessione.

Non tutte funzionano allo stesso modo. Diverse, però, meritano il viaggio.

Vale la pena leggere Due rette parallele s’incontrano su Venere?

Sì, soprattutto se piacciono i romanzi che mescolano storie vere e invenzione narrativa, personaggi fuori dagli schemi e riflessioni sul senso delle nostre scelte.

Non è un libro particolarmente asciutto, e chi cerca una trama rapida potrebbe trovare alcune parti dispersive.

A me sono rimasti soprattutto Michelangelo, la memoria di Casacalenda e la vicenda quasi assurda di Le Gentil, capace di attendere otto anni un evento astronomico per poi vederselo nascondere dalle nuvole.

Mi è rimasta anche la domanda che attraversa il romanzo: quanto vale una vita nella quale non riusciamo a ottenere ciò che desideriamo?

Vincelli sembra suggerire che stiamo usando il metro sbagliato.

Non credo che ogni sconfitta debba necessariamente insegnarci qualcosa o nascondere una vittoria. A volte una sconfitta è soltanto una sconfitta, e può fare molto male.

Ma è anche vero che il risultato raggiunto non racconta tutto di una persona.

Le Gentil non riesce a osservare Venere come avrebbe voluto, eppure attraversa continenti e vive esperienze fuori dall’ordinario. Michelangelo non diventa un inventore famoso, ma continua a creare, suonare, cercare strade diverse e lasciare qualcosa nelle vite delle persone che incontra.

Forse è questo che ho trovato più convincente nel romanzo: non l’idea che fallire sia bello, ma quella che una vita possa essere piena e interessante anche senza diventare una storia di successo.

E che, qualche volta, valga la pena partire anche sapendo che potremmo non arrivare dove speravamo.