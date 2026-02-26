Ebook “SILLABARIO CONTEMPORANEO” di Davide Morelli, scaricabile gratuitamente…

In versione completamente gratuita potete scaricare il mio ebook “SILLABARIO CONTEMPORANEO”. È LA VERSIONE DEFINITIVA con più di 400 termini/argomenti, trattati in 1065 pagine. È a tratti un dizionario, a tratti un insieme di saggi brevi e articoli, in cui cerco di spiegare a mio modesto avviso i nodi irrisolti della contemporaneità, ponendo inoltre degli interrogativi e dei dubbi su dove stiamo andando, su dove sta andando questo mondo folle. Individuo come assi portanti della società occidentale le ingiustizie del capitalismo, il materialismo, il nichilismo, il machiavellismo, la mercificazione, l’alienazione, la crisi dei valori, l’edonismo che spesso diventa sballo autodistruttivo, la volontà di potenza dei governanti, la pornografia come arma di distrazione, i condizionamenti mediatici, la razionalità tecnologica, la scarsa considerazione dell’umanesimo, l’atomismo sociale, l’omologazione; ci sono anche le critiche costruttive a ogni orientamento politico. Tutti questi elementi creano a mio modesto avviso quella che definisco società tecnotribale. In fondo il capitalismo non si è sviluppato solo grazie al progresso tecnologico ma anche con la riduzione del welfare per i poveri (o andavi a lavorare 15 ore al giorno in fabbrica tuo figlio di 6 anni o morivi di stenti), come scrisse Polányi. Spazio dalla filosofia, all’attualità, all’economia, alla psicologia, alla letteratura, alla sociologia. Per ora potete acquistare la versione cartacea ridotta di 476 pagine su ilmiolibro. Buona lettura, eventualmente se vi va…

https://alsosprach.altervista.org/ebook-sillabario-contemporaneo-di-davide-morelli/

Nato nel 1972 a Pontedera. Laureato in psicologia. Collaboratore di testate giornalistiche online, blog culturali, riviste letterarie, case editrici. Si muove tra il pensiero libertario di B.Russell, di Chomsky, le idee liberali di Popper ed è per un'etica laica. Soprattutto un libero pensatore indipendente e naturalmente apartitico. All'atto pratico disoccupato.

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Petruzzella
Nota ad “Atlante minimo” del poeta Marco Petruzzella…

