Elena Meurat Rivelazione Mondi paralleli

Estratto

“Il ragazzino si avvicinò con passo agile e sottile. Il re osservò che aveva una

camminata morbida e sontuosa. Salì gli scalini che rialzavano il trono dal pavi-

mento e, estraendo dalla bisaccia che aveva con sé una lettera, la porse al re.

Egli la prese e osservò il sigillo, mentre il ragazzo si allontanava, scendendo le

scale. Il simbolo regale del regno di Mighli era autentico. Il ragazzo non mentiva. Il re aprì la lettera e la lesse.

Erano molti anni, più di quindici, che non aveva nessun tipo di rapporto con la regina Trisha, dell’isola di Mighli, da quando lei aveva preso la sua decisione

di restare neutrale alla guerra nel momento in cui Frederik era salito al trono e

aveva cercato nuovi alleati. Da allora i loro rapporti si erano affievoliti, date le

distanze enormi da coprire.”

Emozione

Nella lettura di questo urban fantasy vi perderete in un insieme di emozioni che trascinano il lettore all’interno del romanzo. Elena trascrive con chiarezza le vicende che accadono all’interno della sua immaginazione.

Tocca tematiche molto delicate: l’amore adolescenziale e le difficoltà dell’adolescenza.

I colpi di scena tuttavia non mancano mai e permettono al lettore di poter amare e apprezzare la storia che viene raccontata nel libro. Vi lascio la trama.

Trama e sinossi

RIVELAZIONE – MONDI PARALLELI

Quanto sei disposto a rischiare per tornare a casa?

“Rivelazione” è un progetto che comprende quattro libri. Ciascuno di essi ha una struttura e una logica diversa, ma il tratto comune a tutta la quadrilogia è lo sviluppo della storia su due piani temporali diversi, in due luoghi distinti, con personaggi e situazioni che si ricongiungono e si toccano plasmando la storia e la narrazione.

La vicenda inizia nella terra di Arlessa, un regno frutto interamente della fantasia dell’autrice. Tra i vari territori di cui Arlessa si compone, vi sono due regni in guerra tra di loro: il regno di Novreg, il cui sovrano è re Frederik, e il regno di Cran, dominato dal perfido re Ghiron. Frederik si troverà catapultato in una serie di eventi tragici e nefasti che colpiranno il suo regno: oltre alla scomparsa di suo figlio neonato, dovrà rinunciare anche al suo braccio destro nonché amico fidato, il mago Seer, un potentissimo stregone che per salvare la vita del giovane principino, invocherà su di sé una magia che lo isolerà dalla realtà.

Con una serie di colpi di scena legati alla ricerca della profezia per far luce su quanto accaduto, i protagonisti si scontreranno con forze magiche oscure e malvage, in grado di distruggere il loro intero mondo.

Parallelamente alla storia di re Frederik si sviluppa il secondo piano temporale ambientato nel nostro mondo durante gli anni Novanta. Protagonista di questo filone narrativo è Daniel, un ragazzo di Minneapolis che ha appena affrontato assieme alla sua famiglia un doloroso lutto. Ben presto Denny scoprirà che la sua vita, il suo destino e quello della sua famiglia, sono legati a qualcosa di più grande e a lui incomprensibile.

Il punto di congiungimento di questi due mondi è una antichissima profezia, dimenticata nel tempo, che prevede uno scontro finale tra due schieramenti, chiamando in causa anche popoli ritenuti scomparsi, creature antiche e malvage. Se siete interessati al mondo Urban Fantasy questo libro fa al caso vostro. Ma lo è anche se siete amanti dell’High Fantasy. È un racconto che si incastona in entrambi questi sottogeneri. Questo libro è ricco di tematiche trasversali e offre spunti di riflessione che toccano contenuti universali quali il coraggio, l’amore incondizionato, le risorse per affrontare il dolore, nonché l’adolescenza come momento cruciale di evoluzione.

L’adolescenza

In psicologia è una fase di crescita attentamente studio poiché è in questo periodo così delicato che si vanno a creare i maggiori problemi psicologici e sociali dettati dalle differenze culturali, ma anche dal diverso modo di recepire le emozioni. Si parla infatti ormai sempre più spesso di intelligenze emotive e della loro importanza nella crescita.

L’adolescenza è un momento di passaggio tra la fanciullezza e l’età adulta una fase di cambiamento fisico e comportamentale che non è sempre facile accettare né per l’adolescente né per l’adulto che si ritrova a doversi confrontare con questa situazione. Nel libro questo tema viene ampiamente descritto e dibattuto anche nell’aspetto psicologico il più importante. È quindi anche una buona lettura in questo senso per comprendere il lato emozionale e psicologico dell’adolescenza.

CHI AMERA’ QUESTO LIBRO



Chiunque sia interessato alle storie fantasy ricche di azione e avventura, ai nostalgici degli anni Novanta e dello stile di vita di quel periodo esente dell’evoluzione tecnologia odierna. È un libro che si adatta agli amanti del fantasy con impronta epica nonché in particolare al tessuto magico che alimenta l’epic fantasy.

Appassionati di romanzi d’avventura.

Appassionati di fantasy e Urban/High fantasy.

Amanti dell’epica e del mondo medioevale fantasy.

Coloro che sono interessati alle dinamiche psicologiche e loro evoluzione nelle fasi adolescenziali della vita.

Consigliatoa chi ama storie sentimentali adolescenziali e i primi amori.

Biografia dell’autrice

Elena Meurat (Varese 1984) si laurea in Lingue e Letterature Straniere presso l’Università degli Studi di Milano. Durante gli anni degli studi soggiorna spesso all’estero e approfondisce lo studio delle lingue in loco.

Lavora per una multinazionale italiana occupandosi di relazione commerciali estere. Prosegue la formazione specifica guadagnando l’attestato di “Responsabile questioni doganali e AEO” riconosciuto dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il suo lavoro la porta a viaggiare spesso, dandole la possibilità di avvicinarsi a realtà diverse e lontane che fecondano frequentemente i suoi progetti letterari.

Eredita dal padre musicista e compositore l’amore per l’Arte che sviluppa studiando canto presso la Scuola di Musica – Città di Novate.

Collabora con Banco Alimentare e AVIS.

