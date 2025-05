Elzevir: riportare le persone alla lettura grazie all’AI

di Carmelo Greco

Elzevir.it nasce da una passione, quella per la letteratura, e dalla preoccupazione che oggi

nel nostro paese si legga davvero poco.

Qual è l’idea di elzevir.it

L’idea di Elzevir è quella di riportare in auge un tipo di articolo, l’elzeviro, che

rappresentava nel Novecento il fiore all’occhiello della pagina culturale (storicamente la

terza) dei quotidiani. Il nome di questo articolo nasceva dal carattere tipografico utilizzato

la cui invenzione si deve a una famiglia di editori-stampatori attivi tra il 1500 e il 1700 nei

Paesi Bassi che si chiamava, appunto, Elzevir (variante di Elsevier o Elzevier).

Elzevir in quanto testata, quindi, vuole essere una finestra aperta su tutto quello che

concerne la narrativa, la saggistica, la poesia e il teatro. A tal fine si avvale sia

dell’intelligenza artificiale (AI) che intercetta tendenze e informazioni “pescando” nel mare

del web, sia dei contributi originali scritti dalla redazione. Ha l’ambizione perciò di proporre

una versione moderna dello storico elzeviro a beneficio di quanti, oggi come nel secolo

scorso, amerebbero i libri e le altre forme di rappresentazione culturale.

Come e perché è nato elzevir.it

Il 5 marzo 2024 ho lanciato una newsletter che si chiamava Elzevir su Linkedin. Di lì a

poco mi sono imbattuto in due amici “visionari”, Simone Righini e Nicola Moretti, che

stavano lavorando a un progetto denominato Bullet Network. Entrambi stavano

sviluppando un modello innovativo, basato sull’uso evoluto dell’AI generativa, che prevede

il reperimento e la selezione di news che spaziano dal Tech al Finance, dal Pharma al

Travel.

L’intento dichiarato di Bullet Network è quello di offrire ai lettori un’ampia scelta di notizie

personalizzate in funzione delle esigenze espresse proprio da loro. E poiché non ci sono

limiti agli argomenti su cui restringere la scelta, anche Elzevir è entrato a far parte di Bullet

Network mettendo insieme due ambiti all’apparenza antitetici. Da un lato un ambito che

vanta una tradizione secolare (basti pensare che l’Iliade, il poema epico che anticipa la

forma moderna del romanzo, risale all’VIII secolo a.C.), dall’altro le nuove frontiere della

tecnologia che potrebbero salvare o distruggere questa tradizione.

Qual è lo scopo di elzevir.it

Lo scopo di elzevir.it è quello di riportare le persone alla lettura, evitando

contemporaneamente che affoghino nel mare dell’infodemia. Che abbiano in sostanza una

mappa ragionata su libri e altri fenomeni culturali così da potersi meglio orientare. In

questo modo l’AI, che propone continuamente delle bozze da revisionare alla redazione, è

posta al servizio delle persone e non viceversa. Se ci si pensa, è anche un piccolo

contributo nel rispondere al dilemma su chi, tra uomo e macchina, alla fine avrà la meglio.

Una cosa è certa. Un popolo di ignoranti è più facilmente preda di qualsiasi sistema di

potere, sia esso tecnologico o meno.

