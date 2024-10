Emergenze climatiche non autorizzate di Marco Pizzuti

Oggi parliamo del libro di Marco Pizzuti “Emergenze climatiche non autorizzante” inviatomi dalla casa editrice edizioni il punto d’incontro che ringrazio sempre con molta stima.

Il romanzo svela una realtà di manipolazioni impensabili per quanto riguarda il clima e i suoi mutamenti.

L’autore con la sua capacità di scavare nelle verità troppo celate, la sua scrittura precisa, le sue grandi conoscenze ci mette in guardia su come tutto il sistema sia stato macchinato per servire le élite cosmopolitane.

Segreti scomodi vengono svelati tramite una raccolta di dati e documenti accurati, che permette all’autore e ricercatore indipendente, di curare al massimo il suo lavoro come per ogni romanzo da lui realizzato.

Un grande professionista che mette a disposizione di tutti noi la sua conoscenza.

Marco Pizzuti

Marco Pizzuti è nato a Roma nel 1971. Ex ufficiale dell’esercito, laureato in Giurisprudenza, scrittore e conferenziere, ha lavorato presso le più prestigiose istituzioni dello Stato (Camera dei Deputati, Senato della Repubblica e Consiglio di Stato) ed è spesso ospite di emittenti radio e televisive in qualità di esperto in controinformazione.

Nel campo della divulgazione scientifica ha collaborato con il Museo dell’Energia e nel 2011 ha stabilito il nuovo record mondiale (TEDxBologna 2011) nella trasmissione di corrente elettrica senza fili direttamente in forma di corrente alternata (senza l’impiego del sistema witricity) applicando esclusivamente la tecnologia Tesla di fine ’800.

Ha collaborato con il mensile “Mistero” e con l’omonimo programma di Italia1, dove ha mostrato alcuni degli esperimenti scientifici più controversi (reazioni nucleari a debole energia, effetto Biefeld-Brown, trasmissione di energia senza fili ecc.). Ha scritto 14 saggi pubblicati in 19 Paesi.

Una lettura che consiglio vivamente a chi vuole aprire gli occhi.

Un saluto, la vostra Glo

