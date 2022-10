Era Elia, il romanzo di Maria Franzè edito da Pav edizioni

Era Elia, l’ultima pubblicazione di Maria Franzè: una storia d’amore e di amicizia nell’atmosfera gioiosa e spumeggiante degli “Anni folli”

Pubblicato il 10 ottobre, Era Elia, romanzo di Maria Franzè edito da Pav edizioni, il libro è un viaggio negli Anni Venti del secolo scorso. Un viaggio intenso e ricco di fascino attraverso i tre personaggi principali Ada, Elia ed Ella che ci conducono in un’epoca esuberante di vita e di feste. Rivive la magia di quegli anni ma anche i conflitti nascosti dei protagonisti, la cui avida voglia di vivere maschera la paura di sconfitte delle proprie aspirazioni e il sentimento che desiderano a tutti costi duraturo, come l’amore. Imperante nel romanzo l’amore struggente di Ada per Elia, l’uomo per il quale tenta e fa l’impossibile.

https://pavedizioni.it/prodotto/era-elia