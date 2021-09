Eva di Giovanni Verga- Commento

L’amore per quanto meraviglioso è come una pianta, non puoi toglierle il sole, l’acqua, o la uccidi. Una donna nel fiore dei suoi anni è una pianta, che ha bisogno di energie e di vita. Enrico, aveva paura. Di cosa vi chiederete? Della bellezza, della vita che Eva sprigionava. Gli uomini erano incantati da questa giovane donna. Appena ne ha avuto la possibilità, Eva, è scappata dalla sua gabbia. Enrico ne è distrutto e cerca in ogni modo di riconquistarla. Non voglio dirvi come finisce. Stiamo parlando un classico della letteratura italiana, ma io personalmente non l’avevo mai letto.