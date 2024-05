“Fabian” di Paolo Innocenti: il valore della diversità

Il romanzo “Fabian” di Paolo Innocenti è ambientato in Scozia negli anni Ottanta ed è narrato dal punto di vista in prima persona dei due protagonisti, Aaron e Fabian; l’autore racconta, con uno stile piacevole e delicato e alternando dimensione fantastica e realismo, la storia di una grande amicizia tra due ragazzini.



Il lettore è rapito dall’atmosfera sognante che si respira durante la narrazione, e ha anche modo di riflettere sul mondo semplice e onesto dei bambini, sulla loro capacità di non discriminare e di accogliere la diversità, come una buona parte degli adulti, invece, non riesce a fare. Sono presenti nell’opera anche delle digressioni in ambito ambientalista, che fanno di questo racconto un’importante fonte di diffusione di consapevolezza; possiamo identificare il fil rouge che percorre tutta la vicenda nella parola “rispetto”: verso tutte le creature viventi, verso la libertà altrui, verso la disabilità.



Nel vasto oceano letterario di storie brutali, incentrate su delitti e su prevaricazioni, l’opera di Paolo Innocenti si rivela essere invece un omaggio alla gentilezza d’animo e alla bontà, due valori sempre meno diffusi; il romanzo è quindi adatto a chi vuole concedersi una parentesi dolce nell’arco della giornata, che vuole provare emozioni genuine leggendo di un’amicizia che supera anche gli ostacoli più ardui.



Non manca, come è giusto che sia, una punta di amarezza derivante dalla particolare condizione di Fabian, che lo rende diverso dagli altri, più sensibile e fragile; l’autore non menziona mai la sua patologia ma ci risulta chiaro che il ragazzino sia speciale, sotto differenti punti di vista. Attraverso il limpido punto di vista di Aaron, Fabian ci appare nella sua luminosità; mentre i “grandi” sottolineano la sua diversità quasi con sdegno, il ragazzo vede l’amico esattamente per quello che è: un essere umano pieno di gioia di vivere e di empatica attenzione verso i sentimenti altrui, oltre che un bravo pianista.



Attraverso il punto di vista di Fabian, invece, scopriamo un mondo magico e lo osserviamo con i suoi occhi stupiti, pieni di meraviglia; la sua patologia lo porta a vivere quasi isolato dagli altri ma la sua fantasia lo conduce lontano, verso luoghi in cui le piante parlano e in cui Fabian potrà dimostrare il suo grande valore.



Paolo Innocenti ci accompagna in una storia immaginifica che incanta e intrattiene; l’autore dimostra un’estrema cura nel delineare la caratterizzazione dei suoi giovani protagonisti, ed è anche molto abile nell’imbastire una trama sempre in perfetto equilibrio tra fantasia e realtà, e dall’alto valore simbolico.









Contatti

www.nonsolopoesie.org

https://www.amazon.it/Fabian-Paolo-Innocenti/dp/B0C4MMP7F2

https://www.ibs.it/fabian-libro-paolo-innocenti/e/9791281178267





Lascia questo campo vuoto Se hai apprezzato questo articolo Iscriviti Adesso Iscriviti alla nostra Newsletter per ricevere un aggiornamento mensile sugli ultimi articoli e approfondimenti. Indirizzo email * Non inviamo spam! Leggi la nostra Informativa sulla privacy per avere maggiori informazioni.