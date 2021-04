Fabrizio De Andrè: Libri, Cd e Dvd su offerta libera

Libri, Cd e Dvd su Fabrizio De Andrè sono disponibili ed è possibile ordinarli mandando un’e-mail.

Alcuni libri, cd e dvd su Fabrizio De Andrè editi da A rivista sono disponibili. Dopo la chiusura della rivista sono rimaste in magazzino diverse copie di questo materiale che è stato ceduto. Ora questo materiale può essere ordinato con una offerta libera che sarà destinata all’ASFAI (Archivio Storico della Federazione Anarchica Italiana). Per ordini e informazioni sull’invio del contributo libero scrivere a bruno.alpini@gmail.com .



Che non ci sono poteri buoni di Paolo Finzi

Si chiama Che non ci sono poteri buoni. Il pensiero (anche) anarchico di Fabrizio De André il libro scritto da Paolo Finzi e pubblicato da A rivista. Il cantautore genovese era un ammiratore di A rivista ed amico di Paolo Finzi. In questo libro ci sono interviste di Renzo Sabatini su Fabrizio De Andrè, notizie dei suoi concerti a favore degli anarchici, articolisaggi ed interviste pubblicati su A ed è introdotto da uno scritto di Dori Ghezzi sul proprio rapporto con l’anarchia.

Il libro contiene riprodotte 25 pagine del libro “L’anarchia”, posseduto da Fabrizio De Andrè, con le sottolineature e le annotazioni fatte da Faber. Questo libro è una bella edizione con copertina rigida e pagine interne a colori. Il suo costo di copertina era di 40€ proprio per il suo valore. Sarà possibile chiederlo con un contributo libero.

Mille papaveri rossi è un doppio Cd del 2003 con 37 brani e un libretto di 71 pagine con scritti di Alfonso Failla, Luce Fabbri, Gabriele Bramante, Marco Sommariva, Marco Pandin. In copertina una vignetta di Andrea Pazienza che ritrae Sandro Pertini. Il cd è un tributo a Fabrizio De Andrè con brani eseguiti da diversi artisti tra cui la cantautrice Lalli, Alessio Lega e Giorgio Cordini. Per la lista dei brani visitare la pagina wikipedia dell’edizione. Per chiedere il cd o info utilizzare lo stesso indirizzo e-mail indicato sopra.

Duemila papaveri rossi. Le canzoni di Fabrizio De Andrè

Duemila papaveri rossi è un doppio cd pubblicato nel novembre 2008 da A rivista e curato da Marco Pandin. Si tratta di cover di De Andrè realizzate da artisti indipendenti in sostegno ad A rivista e fuori dai circuiti commerciali. La raccolta contiene 36 brani. Disponibile ad essere spedita insieme agli altri cd su richiesta per e-mail.

Ed avevamo gli occhi troppo belli di Fabrizio De Andrè

Ed avevamo gli occhi troppo belli è un cd con libretto. Il cd contiene sei tracce parlate di Fabrizio De Andrè durante i suoi concerti più due brani di De Andrè: I carbonari e Se ti tagliassero a pezzetti. Il libretto contiene testi scritti da la redazione di “A”, Paolo Finzi, Emile Armand, Errico Malatesta, Romano Giuffrida, Giovanna Boursier, Mariano Brustio, Mauro Macario, Riccardo Mannerini.

Ma la divisa di un altro colore. Dvd su De Andrè

Ma la divisa di un altro colore è un Dvd più libricino. Il Dvd contiene il documentario “Faber” Bruno Bigoni e Romano Giuffrida più il brano “La guerra di Piero” interpretato da Moni Ovadia e “Girotondo” interpretato da Lella Costa e Mauro Pagani. Il libricino di 73 pagine contiene un intervista a Fabrizio De Andrè pubblicata nel 1991 su Senzapatria. Disponibile in copie limitate. Scrivere all’e-mail indicata sopra per informazioni.

A forza di essere vento. Lo sterminio nazista degli zingari

A forza di essere vento è composto da 2 dvd che contengono 6 documentari (2 ore e mezza circa) più un libretto di 72 pagine. I sei documentari sono: interviste a due zingari internati ad Auschwitz-Birkenau, uno spettacolo di Moni Ovadia con musicisti rom rumeni lăutari o taraf, un filmato dell’Opera Nomadi sul Porrajmos, una serata multimediale tenutasi alla Camera del Lavoro di Milano, un’intervista di Marcello Pezzetti del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea sulla storia dello Zigeunerlager.

Umanità Nova – 100 anni

Umanità Nova 100 anni. Un secolo di battaglie anarchiche a cura di Franco Schirone è un libro di 147 pagine uscito nel febbraio 2020 ed edito da ASFAI. Uscito in occasione del centenario del settimanale anarchico Umanità Nova, è un libro che attraversa i periodi storici e le redazioni del giornale, compreso l’esilio. Disponibile come gli altri libri e cd scrivendo un’e-mail.

Penny Rimbaud – l’ultimo degli hippy

Penny Rimbaud – l’ultimo degli hippy è un libro di 48 pagine tradotto in italiano a cura di Giuseppe Aiello e Marco Pandin. Si tratta della traduzione di un testo di Penny Rimbaud del 1982 allegato all’album dei Crass, band di cui è stato fondatore, “Christ – the album”. Prodotto da candilita, stella*nera, dethector, edizioni bruno alpini e silentes. Disponibile su contributo libero.

Per richiedere una o più copie dei libri, cd e dvd presentati in questo articolo, scrivere a bruno.alpini@gmail.com . Quando li avrete richiesti vi sarà detto se sono ancora disponibili ed eventualmente come inviare il contributo libero a sostegno dell’ASFAI.