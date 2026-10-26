Una dichiarazione politica può contenere numeri corretti e arrivare comunque a una conclusione fuorviante. Una fotografia autentica può essere presentata come testimonianza di un evento al quale non appartiene. Una notizia può citare uno studio scientifico senza riportarne correttamente i risultati.

È proprio in situazioni come queste che diventa importante il fact checking, l’attività di verifica dei fatti che permette di controllare dichiarazioni, dati, immagini e informazioni attraverso fonti documentabili.

In un ambiente digitale in cui notizie e contenuti circolano continuamente, verificare le informazioni non dovrebbe essere un compito riservato ai giornalisti. Anche chi legge un articolo, condivide un video o gestisce un blog può imparare a utilizzare alcuni strumenti fondamentali.

Ma come funziona concretamente il fact checking? Quali strumenti gratuiti possiamo usare? E come distinguere una verifica accurata da una semplice smentita?

In questa guida approfondiremo il metodo utilizzato dai fact-checker, esamineremo alcuni casi reali e vedremo come effettuare controlli autonomi sulle informazioni che incontriamo quotidianamente.

Fact checking: significato e definizione

L’espressione inglese fact checking significa letteralmente verifica dei fatti.

Indica il processo attraverso il quale si controlla l’accuratezza di un’affermazione confrontandola con documenti, dati, testimonianze e altre fonti pertinenti.

Il fact checking può essere svolto prima della pubblicazione di un articolo, come parte del normale lavoro editoriale, oppure dopo che una dichiarazione è stata resa pubblica.

In questo secondo caso, un’organizzazione specializzata può verificare le parole di un rappresentante politico, una notizia diffusa sui social network o un contenuto diventato virale.

L’obiettivo non dovrebbe essere stabilire chi abbia ragione sulla base della propria appartenenza politica o delle proprie convinzioni. La verifica deve ricostruire ciò che è documentabile, spiegare il contesto e rendere comprensibili le conclusioni.

Un fact checking rigoroso non si limita a dichiarare che un’affermazione è vera o falsa: mostra al lettore gli elementi che permettono di valutarla.

Fact checking e debunking: qual è la differenza?

I termini fact checking e debunking vengono spesso utilizzati come sinonimi, ma indicano attività parzialmente differenti.

Il fact checking consiste nel verificare un’affermazione attraverso prove e fonti. Può confermare un’informazione, smentirla oppure mostrare che è soltanto parzialmente corretta.

Il debunking è generalmente rivolto a smontare una notizia falsa, una bufala o un contenuto ingannevole, ricostruendone gli errori.

Un’attività di fact checking può quindi concludersi anche con la conferma di una dichiarazione. Non nasce necessariamente dal sospetto che qualcuno stia mentendo.

Un altro punto importante riguarda la differenza tra falsità e disinformazione.

Un errore giornalistico non è automaticamente una manipolazione intenzionale. Inoltre, una notizia può risultare fuorviante pur contenendo elementi autentici.

Abbiamo affrontato queste distinzioni nella nostra guida alla disinformazione, alle fake news e alla verifica delle fonti.

Qui ci concentreremo invece sul metodo concreto di verifica.

Come funziona il fact checking: il metodo di verifica

Il primo passaggio consiste nel trasformare un’affermazione generica in una domanda alla quale sia possibile rispondere attraverso delle prove.

Immaginiamo che un personaggio pubblico dichiari: «In cinque anni la disoccupazione si è dimezzata».

Non è sufficiente cercare su Google se quella persona abbia ragione.

Occorre stabilire a quale Paese si riferisce, quali siano gli anni considerati, se parli del numero dei disoccupati o del tasso di disoccupazione e quale istituto statistico produca i dati.

Solo dopo aver definito questi elementi diventa possibile cercare informazioni confrontabili.

1. Individuare l’affermazione esatta

Una dichiarazione può essere modificata dal contesto in cui viene riportata.

Prima di verificarla bisogna recuperare la formulazione originale, preferibilmente attraverso un video integrale, un’intervista completa, un documento o una trascrizione affidabile.

È importante distinguere ciò che una persona ha effettivamente detto da ciò che un giornale o un altro utente sostiene che abbia detto.

Anche una citazione autentica può cambiare significato quando viene separata dalle frasi precedenti e successive.

2. Cercare le fonti primarie

Una fonte primaria permette di avvicinarsi direttamente al fatto che vogliamo verificare.

Se dobbiamo controllare un dato sul lavoro, possiamo consultare le pubblicazioni dell’Istat. Per una normativa è opportuno esaminare il testo ufficiale, invece di basarsi esclusivamente sui commenti. Per una ricerca scientifica è necessario, quando possibile, leggere lo studio originale.

Questo non significa che una fonte istituzionale sia infallibile.

Significa che dobbiamo distinguere il dato pubblicato dalla sua interpretazione e sapere da dove proviene.

Per una verifica approfondita possono essere necessarie anche fonti indipendenti, documenti alternativi e competenze specialistiche.

3. Controllare il contesto

Un’informazione può essere formalmente corretta e suggerire una conclusione non giustificata.

Se il numero di occupati aumenta durante il mandato di un governo, questo non dimostra automaticamente che l’incremento sia stato causato soltanto dalle sue politiche.

Bisogna conoscere la tendenza precedente, i cambiamenti nella popolazione e le condizioni economiche del periodo.

Allo stesso modo, un aumento del 20 per cento dei reati denunciati non dimostra necessariamente che siano aumentati tutti i comportamenti criminali: potrebbero essere cambiate le modalità di denuncia, le categorie statistiche o il periodo di riferimento.

La verifica richiede quindi di distinguere la correttezza del numero dalla spiegazione che viene proposta.

4. Cercare prove contrarie

Uno degli errori più comuni consiste nel cercare soltanto informazioni che confermino la propria ipotesi iniziale.

Se pensiamo che una dichiarazione sia falsa, potremmo selezionare inconsapevolmente soltanto le fonti che la smentiscono.

Un buon fact checking dovrebbe procedere diversamente: esaminare le prove favorevoli e contrarie, ricostruire eventuali divergenze e spiegare perché alcune risultano più attendibili di altre.

Questo metodo è importante anche quando si analizzano affermazioni di persone o organizzazioni culturalmente vicine alle nostre posizioni.

5. Formulare una conclusione proporzionata alle prove

Non ogni verifica permette di arrivare a un semplice verdetto vero o falso.

A volte i dati sono incompleti. In altri casi l’affermazione contiene elementi corretti ma omette aspetti decisivi.

Una conclusione può essere quindi che la dichiarazione è accurata, imprecisa, fuorviante, non dimostrata oppure smentita dalle prove disponibili.

Bisogna evitare di confondere l’assenza di prove con la dimostrazione che un fatto non sia accaduto.

Dire «non abbiamo elementi sufficienti per confermarlo» può essere la risposta più rigorosa.

Fact checking: esempi pratici di verifica delle notizie

Per comprendere meglio il metodo, consideriamo alcuni casi concreti.

Esempio 1. I numeri sulle esportazioni italiane

Il 22 ottobre 2026 Pagella Politica ha pubblicato una verifica di alcune dichiarazioni contenute in un documento del governo italiano dedicato ai primi quattro anni di attività.

Una delle affermazioni riguardava la posizione dell’Italia fra i maggiori esportatori mondiali.

Nel documento si sosteneva che l’Italia fosse diventata la quarta esportatrice al mondo.

La redazione ha separato due questioni: il valore delle esportazioni e la posizione del Paese nella classifica internazionale.

Secondo i dati Istat richiamati nella verifica, nel 2025 le esportazioni italiane di merci avevano raggiunto 643,2 miliardi di euro.

Il numero era corretto. Tuttavia, secondo la classifica dell’Organizzazione mondiale del commercio utilizzata da Pagella Politica, l’Italia occupava il settimo posto mondiale, non il quarto.

La verifica ha quindi distinto un dato economico corretto da un’affermazione inaccurata sulla posizione internazionale.

Leggi il fact checking originale di Pagella Politica.

Questo esempio mostra perché non basta trovare una fonte che confermi uno dei numeri presenti in una dichiarazione. Occorre verificare anche il significato attribuito a quei numeri.

Esempio 2. Confrontare dati raccolti in periodi diversi

Un altro esempio arriva da un’analisi pubblicata da Pagella Politica il 1° ottobre 2026, dedicata alle dichiarazioni contenute in un libro di Matteo Renzi sul governo Meloni.

Tra i temi verificati figuravano i rimpatri dei migranti.

Per confrontare governi e ministri rimasti in carica per periodi differenti, la redazione ha utilizzato le medie mensili dei rimpatri forzati, spiegando i limiti di questo criterio.

Il confronto ha mostrato che non tutte le affermazioni di Renzi erano corrette: risultava inesatto il confronto con il periodo in cui Matteo Salvini era ministro dell’Interno, mentre quello con i dati del governo Meloni era sostenuto dalle statistiche considerate.

La lezione è importante: due numeri possono essere autentici, ma non confrontabili senza una normalizzazione dei periodi o delle condizioni in cui sono stati raccolti.

Esempio 3. Una fotografia autentica presentata fuori contesto

Immaginiamo di ricevere sui social una fotografia accompagnata dalla frase: «Questa è la manifestazione che si è svolta ieri».

La fotografia potrebbe essere autentica, ma risalire a diversi anni prima.

In questo caso il problema non riguarda necessariamente la manipolazione dell’immagine. Riguarda la data e il contesto attribuiti allo scatto.

Per verificarla possiamo utilizzare una ricerca inversa per immagini e cercare pubblicazioni precedenti.

Se troviamo la stessa fotografia in un articolo attendibile pubblicato molti anni prima dell’evento indicato, abbiamo un elemento importante per contestare la descrizione.

Dovremo comunque controllare che si tratti davvero dello stesso scatto, capire quale evento rappresenti e verificare la provenienza delle pubblicazioni trovate.

Questo terzo esempio è illustrativo e non descrive una specifica fotografia realmente verificata.

Strumenti gratuiti per il fact checking

Per iniziare a verificare le informazioni non è necessario acquistare software professionali.

Esistono strumenti accessibili gratuitamente che aiutano a cercare verifiche precedenti, analizzare immagini e individuare le fonti originali.

Google Fact Check Explorer

Google Fact Check Explorer è uno strumento che permette di cercare verifiche dei fatti già pubblicate da organizzazioni e testate.

Il suo funzionamento è simile a quello di un motore di ricerca.

Si inserisce una parola chiave, il nome di una persona oppure un’affermazione e si controllano i risultati disponibili.

Per esempio, dopo aver letto una dichiarazione sui vaccini o sui dati economici, possiamo cercare se qualche organizzazione abbia già verificato quella specifica affermazione.

Quando disponibili, i risultati consentono di raggiungere gli articoli originali e consultare le fonti utilizzate dai fact-checker.

È importante precisare che Fact Check Explorer non verifica automaticamente qualsiasi frase inserita. Permette soprattutto di trovare verifiche già pubblicate.

L’assenza di risultati non dimostra che una notizia sia vera o falsa.

Google Lens e ricerca inversa delle immagini

Google Lens permette di cercare online immagini uguali o visivamente simili.

Possiamo caricare una fotografia o selezionare un’immagine presente in una pagina web, quindi analizzare le corrispondenze disponibili.

Il vantaggio principale è la possibilità di individuare utilizzi precedenti della fotografia e scoprire in quali contesti è stata pubblicata.

La ricerca inversa può essere particolarmente utile quando un’immagine viene associata a guerre, calamità naturali, manifestazioni e fatti di cronaca.

Google offre anche la funzione Informazioni su questa immagine, disponibile secondo il dispositivo e l’interfaccia utilizzata, che può mostrare quando immagini simili sono state individuate dal motore di ricerca e su quali pagine sono comparse.

La data della prima indicizzazione, però, non coincide necessariamente con quella dello scatto.

TinEye

TinEye è un motore dedicato alla ricerca inversa delle immagini.

Permette di caricare un file o indicare l’indirizzo di un’immagine e cercare corrispondenze online.

Tra le funzioni utili c’è la possibilità di ordinare i risultati per individuare versioni già presenti sul web in periodi precedenti.

Può essere utilizzato insieme a Google Lens, perché i due strumenti non restituiscono necessariamente gli stessi risultati.

Anche in questo caso, trovare una fotografia su una pagina precedente non è sufficiente per dimostrare con certezza chi l’abbia scattata o quando sia stata realizzata.

InVID e WeVerify per controllare i video

I video sono spesso più difficili da verificare delle immagini statiche.

Una clip può essere tagliata, ripubblicata, privata dell’audio originale oppure associata a un evento differente.

Il progetto InVID ha sviluppato strumenti di verifica utilizzati anche nell’ambito delle successive iniziative WeVerify e vera.ai.

Tra le funzioni disponibili troviamo l’estrazione dei fotogrammi significativi di un video, la ricerca inversa delle immagini e alcuni strumenti di analisi dei contenuti.

Il metodo è relativamente semplice da comprendere: estrarre alcuni fotogrammi e cercare se siano già comparsi altrove.

Se un video presentato come recente contiene immagini pubblicate diversi anni prima, diventa necessario ricostruirne la provenienza.

L’analisi automatica, comunque, non dovrebbe essere considerata una prova definitiva. I risultati devono essere interpretati e confrontati con altre fonti.

Come verificare immagini e video generati dall’intelligenza artificiale

La diffusione dell’intelligenza artificiale generativa ha introdotto nuove difficoltà.

Fotografie apparentemente realistiche, registrazioni vocali e video possono essere creati o modificati senza che il pubblico riesca a riconoscerne facilmente l’origine.

Un’immagine potrebbe rappresentare una scena mai avvenuta. Una registrazione potrebbe riprodurre artificialmente la voce di una persona. Un video potrebbe combinare elementi autentici e contenuti generati.

Di fronte a questi materiali non basta osservare se le mani dei personaggi siano deformate o se compaiano dettagli visivi insoliti.

Questi segnali possono essere indizi, ma non costituiscono un metodo affidabile e universale per distinguere contenuti autentici e artificiali.

È preferibile cercare la prima pubblicazione rintracciabile, verificare chi ha diffuso il materiale, confrontare la scena con informazioni indipendenti e controllare eventuali metadati di provenienza.

Alcuni sistemi utilizzano standard come C2PA, che consentono di associare ai contenuti informazioni firmate digitalmente sulla loro origine e sulle modifiche effettuate.

Anche questi strumenti hanno limiti: i metadati possono mancare e la loro assenza non dimostra automaticamente che un’immagine sia artificiale.

La domanda più utile rimane quindi: quali prove indipendenti confermano che la scena rappresentata si sia realmente verificata?

Fact checking in Italia: chi verifica le notizie?

In Italia operano progetti editoriali specializzati nella verifica delle informazioni.

Tra questi figurano Facta e Pagella Politica, che si occupano rispettivamente di un ampio insieme di contenuti disinformativi e di dichiarazioni politiche, dati e questioni pubbliche.

Facta pubblica verifiche su notizie, fotografie, video e affermazioni diffuse online.

La sua metodologia prevede la consultazione delle fonti, il ricorso preferenziale a documenti primari e la possibilità per i lettori di comprendere e ripercorrere il processo di controllo.

Pagella Politica è specializzata nella verifica delle dichiarazioni dei protagonisti della vita politica e nel confronto con dati, normative e documenti.

Un riferimento internazionale importante è l’International Fact-Checking Network, iniziativa del Poynter Institute.

Il suo codice dei principi richiede alle organizzazioni aderenti impegni di trasparenza sulle fonti, sui finanziamenti, sulla metodologia, sulle correzioni e sull’applicazione imparziale dei criteri di verifica.

Esiste inoltre l’European Digital Media Observatory, una rete europea che sostiene la collaborazione fra ricercatori, fact-checker e altre organizzazioni impegnate nello studio della disinformazione.

Possiamo fidarci dei fact-checker?

Una delle obiezioni più frequenti riguarda l’indipendenza di chi verifica le notizie.

Chi controlla i controllori? Come possiamo sapere che un’organizzazione di fact checking non sia condizionata dai propri finanziatori, dalle convinzioni dei suoi redattori o dai rapporti con le piattaforme digitali?

Sono domande legittime.

La risposta non dovrebbe essere una fiducia incondizionata, ma la possibilità di controllare il lavoro svolto.

Un’organizzazione credibile deve dichiarare chi la gestisce, quali risorse economiche utilizza, come seleziona le dichiarazioni da analizzare e quali criteri applica.

Soprattutto, dovrebbe citare fonti sufficientemente precise da consentire al lettore di ricostruire la verifica.

Anche i fact-checker possono commettere errori. Per questo sono importanti le procedure di rettifica, l’aggiornamento dei contenuti e la trasparenza sulle correzioni.

Il valore di una verifica non deriva esclusivamente dall’autorevolezza di chi la pubblica, ma dalla possibilità di esaminare criticamente le prove utilizzate.

Il fact checking dovrebbe rafforzare il pensiero critico, non sostituirlo con una nuova autorità incontestabile.

I limiti del fact checking

Non tutte le affermazioni possono essere sottoposte allo stesso tipo di verifica.

Una dichiarazione come «il numero dei residenti è aumentato del 5 per cento» riguarda dati verificabili.

Un’affermazione come «questa politica è ingiusta» esprime invece un giudizio di valore, che può essere discusso e argomentato ma non classificato semplicemente come vero o falso.

Esistono poi previsioni sul futuro, interpretazioni storiche e ipotesi scientifiche per le quali non sempre sono disponibili prove conclusive.

Il fact checking può chiarire le basi documentali di queste affermazioni, ma non elimina ogni margine di incertezza.

Un ulteriore limite riguarda la selezione degli argomenti.

Anche una redazione che svolge verifiche accurate deve decidere quali dichiarazioni analizzare. Questa scelta può influenzare la percezione pubblica dei temi e dei protagonisti della discussione.

Per questo la trasparenza dovrebbe riguardare non soltanto le conclusioni, ma anche il metodo con cui vengono selezionate le verifiche.

Come fare fact checking autonomamente

Chi gestisce un blog o desidera controllare una notizia prima di condividerla può adottare una procedura relativamente semplice.

Per prima cosa conviene conservare il testo originale, l’indirizzo della pagina e la data di pubblicazione. Se si tratta di un video, è utile individuare la versione integrale. Se si tratta di un dato statistico, occorre recuperare la definizione dell’indicatore.

Successivamente bisogna consultare la fonte primaria e verificare se il contenuto pubblicato riproduca correttamente ciò che la fonte afferma.

È poi opportuno cercare conferme indipendenti e possibili elementi contrari.

Se la notizia contiene immagini, possiamo utilizzare la ricerca inversa. Se riporta numeri, dobbiamo verificare periodi, unità di misura e criteri di confronto.

Infine, prima di pubblicare il risultato, è necessario distinguere i fatti accertati dalle interpretazioni e dichiarare ciò che rimane incerto.

Una verifica fatta bene dovrebbe permettere a un altro lettore di ripetere il percorso e controllarne le conclusioni.

È un metodo utile anche quando si scrivono recensioni, approfondimenti storici e articoli di opinione: non perché ogni interpretazione debba essere trasformata in un verdetto, ma perché i fatti su cui si fonda devono poter essere controllati.

Fact checking, controinformazione e pensiero critico

Il fact checking e la controinformazione possono svolgere funzioni complementari.

La verifica dei fatti permette di controllare l’accuratezza delle singole affermazioni. La controinformazione può contribuire a interrogarsi su quali notizie vengano selezionate, quali questioni ricevano poca attenzione e quali rapporti di potere influenzino la produzione delle informazioni.

Una notizia può essere accurata e tuttavia non raccontare l’intero contesto.

Allo stesso tempo, un progetto che si presenta come alternativo ai media tradizionali non è automaticamente più attendibile.

La pluralità delle fonti è una risorsa soltanto quando viene accompagnata da strumenti di analisi critica.

Su Magozine abbiamo raccolto siti, giornali, riviste e approfondimenti nella pagina dedicata alla controinformazione in Italia.

Il criterio che dovrebbe guidare la lettura non è scegliere una fonte alla quale credere sempre, ma imparare a verificare anche le informazioni che confermano le nostre convinzioni.

Conclusione: verificare i fatti significa rendere le informazioni controllabili

Il fact checking non è una tecnologia capace di distinguere automaticamente la verità dalla menzogna.

È un metodo di ricerca, confronto e interpretazione delle prove disponibili.

I motori di ricerca, gli strumenti di verifica delle immagini e le organizzazioni specializzate possono rendere il lavoro più accessibile, ma non eliminano la necessità di comprendere ciò che si sta analizzando.

La qualità di una verifica dipende dalla precisione delle domande, dalla solidità delle fonti e dalla disponibilità a rivedere una conclusione quando emergono nuove informazioni.

In un ambiente digitale in cui ogni giorno circolano contenuti autentici, manipolati, incompleti o completamente inventati, questa capacità costituisce uno strumento fondamentale di autonomia.

Fare fact checking significa prima di tutto rendere un’affermazione controllabile, senza chiedere al lettore di accettarla soltanto sulla fiducia.

Fonti e strumenti per approfondire