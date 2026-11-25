Fate e Folletti di Mario Contino raccoglie testimonianze di incontri con misteriose creature in tutte le regioni italiane. Un’affascinante ricerca sulle credenze popolari, sugli spiriti elementali e sulla sopravvivenza delle antiche leggende, arricchita da approfondimenti sul folklore italiano e internazionale.

Le fate e i folletti appartengono davvero soltanto alle antiche leggende? Oppure le credenze su queste misteriose creature continuano a vivere nelle comunità italiane, attraverso racconti ed esperienze tramandati fino ai nostri giorni?

In Fate e Folletti. Trattato sugli spiriti della Natura nel folklore italiano, nuovi studi su antiche leggende, pubblicato da Tribal, Mario Contino affronta queste domande attraverso un lungo lavoro di ricerca che attraversa tutte le regioni italiane.

L’autore, che da oltre vent’anni si interessa di folklore, tradizioni popolari e fenomeni paranormali, raccoglie testimonianze di persone che raccontano incontri ed esperienze con creature appartenenti al cosiddetto Piccolo Popolo.

La particolarità del volume è proprio questa: non si tratta soltanto di recuperare antiche leggende, ma di dare voce a persone che riferiscono di aver vissuto esperienze straordinarie, spesso in tempi relativamente recenti.

Il risultato è una lettura coinvolgente, che mostra quanto le credenze negli spiriti della natura siano ancora presenti nell’immaginario popolare italiano.

Un viaggio tra le fate e i folletti delle regioni italiane

La parte principale del libro è organizzata geograficamente. Mario Contino attraversa tutte le regioni italiane, dalla Puglia alla Valle d’Aosta, raccogliendo racconti legati alle creature del folklore locale.

La scelta di procedere regione per regione permette di osservare un fenomeno particolarmente interessante: figure che presentano caratteristiche molto simili possono assumere nomi differenti secondo i territori, i dialetti e le tradizioni.

Alcuni folletti vengono descritti come piccoli esseri dispettosi, altri come protettori delle abitazioni, delle famiglie o degli animali. Talvolta si mostrano generosi con chi li rispetta, mentre in altre occasioni assumono atteggiamenti vendicativi verso chi li offende.

È un universo estremamente vario, nel quale ritornano elementi comuni che sembrano attraversare i confini regionali.

L’aspetto più interessante è però la natura delle testimonianze raccolte. Contino riporta racconti di persone comuni, spesso anziane, che sostengono di aver incontrato queste creature o di aver assistito a fenomeni interpretati come manifestazioni del Piccolo Popolo.

In alcuni casi l’autore utilizza soltanto le iniziali dei testimoni per tutelarne l’identità. In altri, le esperienze vengono collocate in luoghi precisi, rendendo riconoscibile il contesto geografico e culturale nel quale sono state raccontate.

È proprio questa dimensione umana a rendere il volume particolarmente affascinante. Non leggiamo soltanto quello che si raccontava molti secoli fa, ma anche quello che alcune persone continuano a raccontare oggi.

Il folklore pugliese: lauri, scazzamurrieddri e altre creature

Tra le sezioni più interessanti troviamo quella dedicata alla Puglia, dove il folklore conserva numerose figure appartenenti al mondo dei folletti.

Contino racconta, per esempio, le vicende degli scazzamurrieddri, piccoli esseri dispettosi ai quali vengono attribuiti scherzi, apparizioni e comportamenti imprevedibili.

In una delle testimonianze, un anziano pastore del Salento racconta di aver scoperto che un folletto si occupava misteriosamente di condurre le pecore al pascolo durante la notte, per poi ricondurle nella stalla.

In un altro racconto, una donna avrebbe incontrato un piccolo essere che le avrebbe rivolto una singolare domanda: «Tappi o moneta?».

Secondo la credenza locale, la risposta avrebbe potuto determinare una ricompensa oppure una punizione. La storia contiene quindi anche un insegnamento morale legato alla modestia e al comportamento umano.

Altre testimonianze parlano di folletti che si affezionano alle abitazioni, intrecciano le criniere dei cavalli oppure compiono piccoli dispetti quando vengono disturbati.

Compare inoltre la figura del Lauro, un essere al quale vengono attribuiti comportamenti talvolta benevoli e talvolta dispettosi.

Non mancano racconti sulle fate, associati a misteriose sfere luminose avvistate nelle campagne e nei boschi del Salento.

Sono episodi che testimoniano la ricchezza delle credenze locali e il modo in cui le comunità interpretano eventi considerati insoliti o difficili da spiegare.

Una ricerca che coinvolge persone e territori

Il principale merito di Fate e Folletti risiede nel lavoro di raccolta delle testimonianze.

Contino ha dedicato molti anni allo studio delle credenze popolari e, attraverso le vicende raccolte, restituisce voce a numerose persone che hanno conservato il ricordo di esperienze singolari.

Il lettore incontra così uomini e donne di età differenti, spesso provenienti da piccoli centri, campagne e comunità nelle quali le antiche leggende continuano a essere conosciute.

Il libro permette di osservare come il folklore non sia soltanto un patrimonio conservato nei documenti storici o nelle raccolte letterarie, ma qualcosa che può continuare a essere raccontato e reinterpretato nella vita quotidiana.

Le testimonianze sono coinvolgenti, curiose e talvolta sorprendenti. La lettura procede piacevolmente da una regione all’altra e, una volta terminata questa parte, viene quasi spontaneo desiderare che i racconti fossero ancora più numerosi.

È forse questo il miglior riconoscimento al lavoro dell’autore: essere riuscito a trasformare una ricerca sulle credenze popolari in una lettura capace di suscitare interesse e meraviglia.

Naturalmente, le esperienze riportate devono essere considerate per quello che sono: testimonianze personali, raccontate dai protagonisti o tramandate da altre persone.

Il loro valore culturale non dipende dalla possibilità di dimostrare l’esistenza delle creature descritte.

Anche quando non possiamo stabilire che cosa sia realmente accaduto, questi racconti rimangono interessanti per comprendere il rapporto tra gli esseri umani, la natura e il mistero.

Gli spiriti elementali e il confine tra folklore e paranormale

Mario Contino non affronta il Piccolo Popolo soltanto come un fenomeno culturale.

Dalla premessa e dagli approfondimenti emerge chiaramente la sua convinzione personale circa la possibile esistenza di queste creature, considerate manifestazioni di una realtà più ampia rispetto a quella ordinariamente percepita.

Una delle interpretazioni ricorrenti riguarda gli spiriti elementali, entità legate alla natura che esisterebbero su un piano differente da quello umano.

Secondo questa prospettiva, fate e folletti vivrebbero in una dimensione o su un livello della realtà diverso dal nostro e potrebbero manifestarsi soltanto quando lo desiderano.

Questa interpretazione cerca di spiegare alcune caratteristiche ricorrenti nelle testimonianze: apparizioni improvvise, capacità di scomparire, trasformazioni dell’aspetto e comportamenti difficili da ricondurre alle normali esperienze quotidiane.

Si tratta naturalmente di una prospettiva spirituale e paranormale, non di un’ipotesi scientificamente dimostrata.

Il lettore può condividerla oppure interpretare le testimonianze come espressioni delle credenze popolari, senza che questo impedisca di apprezzare il lavoro di raccolta.

Anzi, uno degli aspetti più interessanti del volume è proprio l’incontro tra due dimensioni differenti: da un lato la documentazione delle tradizioni locali, dall’altro il tentativo di comprendere che cosa possa trovarsi all’origine delle esperienze raccontate.

Perché le credenze popolari sono sopravvissute soprattutto nelle campagne?

Terminata la sezione dedicata alle regioni italiane, il libro propone una serie di approfondimenti che ampliano notevolmente la prospettiva.

Uno dei temi più interessanti riguarda la diversa diffusione e conservazione delle credenze popolari nel territorio italiano.

Contino osserva come le tradizioni legate a fate e folletti sembrino aver mantenuto una maggiore continuità soprattutto nelle regioni meridionali e nelle comunità rurali.

L’autore propone una spiegazione che tiene conto anche dei mutamenti sociali ed economici.

Le comunità contadine, caratterizzate da uno stretto rapporto con la natura, con il lavoro agricolo e con la trasmissione orale delle conoscenze, avrebbero conservato più a lungo un patrimonio di credenze legato agli spiriti dei luoghi.

Nelle regioni maggiormente urbanizzate e industrializzate, invece, le trasformazioni sociali avrebbero contribuito a modificare più rapidamente questo patrimonio.

È una riflessione interessante, anche se non va considerata una spiegazione definitiva delle differenze tra i territori.

La maggiore presenza di testimonianze raccolte in determinate aree, infatti, può dipendere anche dalle modalità della ricerca e dalla disponibilità delle persone a raccontare esperienze personali.

Rimane comunque significativo il legame che emerge tra folklore, vita rurale e continuità delle tradizioni.

Le creature del Piccolo Popolo non appartengono soltanto a un passato remoto. I loro nomi e le loro caratteristiche continuano a sopravvivere nei dialetti, nei racconti familiari e nelle credenze tramandate attraverso le generazioni.

Gli approfondimenti: dalle antiche leggende al folklore contemporaneo

La parte conclusiva del volume costituisce un altro elemento particolarmente riuscito.

Contino non si limita a commentare le testimonianze italiane, ma affronta questioni più generali riguardanti la natura delle leggende, le caratteristiche delle fate e dei folletti e la diffusione di figure simili in culture differenti.

L’autore propone collegamenti con il folklore romano e con tradizioni appartenenti anche ad altri continenti, soffermandosi sulle somiglianze tra creature e credenze apparentemente lontane.

Vengono affrontate inoltre interpretazioni più speculative, legate alla possibilità che alcune entità appartengano a dimensioni differenti o siano riconducibili a fenomeni non ancora compresi.

Un altro tema interessante riguarda la trasformazione delle leggende nel mondo contemporaneo.

Le storie fantastiche, infatti, non sono scomparse con l’industrializzazione e lo sviluppo tecnologico, ma hanno continuato a evolversi, dando origine anche a nuove forme di folklore urbano.

L’autore prende in considerazione, per esempio, la leggenda dei coccodrilli nelle fogne di New York, mostrando come anche le società moderne continuino a produrre racconti nei quali paure, curiosità e immaginazione si intrecciano.

Questi approfondimenti sono particolarmente utili perché permettono di andare oltre le singole testimonianze e di collocarle all’interno di una riflessione più ampia.

Anche dal punto di vista della struttura editoriale la scelta funziona: prima vengono presentati i racconti, lasciando spazio alla loro forza narrativa, e soltanto successivamente si affrontano le questioni interpretative.

In questo modo il lettore può seguire le testimonianze senza continue interruzioni teoriche e dedicarsi agli approfondimenti in un secondo momento.

Un libro che conserva la memoria delle credenze popolari

Uno degli aspetti che maggiormente colpiscono durante la lettura è la continuità delle rappresentazioni del Piccolo Popolo.

Le caratteristiche attribuite a fate e folletti nelle testimonianze contemporanee ricordano frequentemente quelle presenti nelle leggende tramandate nei secoli precedenti.

Ritornano piccoli esseri con cappelli rossi, creature che abitano le case e le stalle, spiriti che proteggono gli animali oppure si divertono a spaventare gli esseri umani.

Queste somiglianze pongono domande interessanti.

Quanto delle antiche credenze è arrivato fino a noi attraverso la tradizione orale? Quanto è stato trasformato nel passaggio da una generazione all’altra? E quanto le rappresentazioni culturali influenzano il modo in cui le persone interpretano esperienze inconsuete?

Non è semplice rispondere.

Proprio per questo, al di là delle convinzioni personali sull’esistenza degli spiriti elementali, una raccolta come quella di Contino possiede un valore che merita di essere riconosciuto.

Dare spazio a queste testimonianze significa contribuire a conservare un patrimonio di racconti che rischierebbe altrimenti di andare perduto.

Non si tratta necessariamente di credere a tutto ciò che viene narrato, ma di riconoscere che anche le esperienze più misteriose appartengono alla storia culturale delle comunità che le raccontano.

A chi consiglio Fate e Folletti di Mario Contino?

Fate e Folletti di Mario Contino è un libro consigliato agli appassionati di folklore italiano, tradizioni popolari, mitologia e mistero.

Il suo principale punto di forza è la raccolta delle testimonianze, frutto di una ricerca sviluppata nel corso degli anni e distribuita attraverso tutte le regioni italiane.

Le storie sono numerose, piacevoli da leggere e capaci di mantenere viva la curiosità. Anzi, sarebbe stato bello poterne leggere ancora di più.

Altrettanto interessanti sono gli approfondimenti finali, che permettono di ampliare lo sguardo oltre il territorio italiano e di affrontare questioni legate alla storia delle credenze, alla loro diffusione e alla loro sopravvivenza.

L’interpretazione spirituale e paranormale proposta dall’autore rappresenta una parte importante della sua prospettiva. Non è necessario condividerla per apprezzare il libro, che conserva comunque un notevole interesse per la conoscenza delle tradizioni popolari.

Ciò che rimane maggiormente impresso è la consapevolezza che queste storie non appartengono soltanto al passato.

Le persone continuano a raccontarle, a tramandarle e, in alcuni casi, a interpretare esperienze personali attraverso le figure degli antichi spiriti della natura.

Fate e Folletti è una lettura coinvolgente e ricca di curiosità, che invita a riscoprire una parte del patrimonio culturale italiano ancora presente nella memoria delle comunità.