Gruppo di lettura: come funziona, come organizzarlo e quali libri scegliere

Leggere è spesso un gesto solitario. Scegliamo un libro, lo apriamo e per qualche ora entriamo da soli nella storia, nelle idee e nel mondo costruito dall’autore. Ma cosa succede quando, terminata la lettura, incontriamo altre persone che hanno letto quelle stesse pagine?

Scopriamo quasi sempre che non abbiamo letto esattamente lo stesso libro.

Un personaggio che ci è sembrato insopportabile può aver affascinato un altro lettore. Una frase alla quale non abbiamo dato importanza può aver colpito profondamente qualcun altro. Un finale che consideravamo inequivocabile può generare interpretazioni completamente differenti.

È proprio da questa esperienza che nasce il gruppo di lettura: uno spazio nel quale la lettura individuale diventa confronto, discussione e scoperta collettiva.

Ma come funziona un gruppo di lettura? Come si organizza? Chi sceglie i libri? Servono delle regole? E soprattutto: come creare un gruppo di lettura capace di durare nel tempo?

In questa guida vedremo come partire da zero, come scegliere i libri e gli argomenti da affrontare, come organizzare gli incontri anche online e come entrare in relazione con biblioteche, librerie, blogger e altre comunità di lettori.

Perché un gruppo di lettura può essere qualcosa di più di un appuntamento mensile intorno a un libro: può diventare un piccolo spazio di partecipazione culturale dal basso.

Cos’è un gruppo di lettura?

Un gruppo di lettura è formato da persone che scelgono un libro, lo leggono individualmente e successivamente si incontrano per discuterne.

La lettura, quindi, rimane un’esperienza personale. È il momento successivo a diventare collettivo: ciascun partecipante porta nel gruppo la propria interpretazione, le proprie emozioni, le domande e persino le difficoltà incontrate durante la lettura.

È una caratteristica che ritroviamo anche nella definizione utilizzata dalle Biblioteche di Bologna: il libro viene letto privatamente e successivamente discusso insieme, condividendo emozioni e approfondendo alcuni temi. (Settore Biblioteche e Welfare culturale)

Non esiste, però, una formula universale.

Un gruppo può essere composto da pochi amici oppure da decine di persone. Può incontrarsi in biblioteca, in libreria, in un’associazione, in una casa privata oppure interamente online. Può leggere soltanto narrativa oppure alternare romanzi, saggi, racconti, graphic novel e poesia.

La Rete Bibliotecaria della Provincia di Como individua quattro elementi essenziali: partecipanti, una lettura condivisa, un coordinatore della discussione e un luogo d’incontro, sottolineando però che ogni gruppo sviluppa caratteristiche proprie. (Biblioteca Provincia di Como)

Ed è probabilmente questa libertà una delle caratteristiche più interessanti dei gruppi di lettura.

Gruppo di lettura, club del libro e circolo di lettura: ci sono differenze?

Le espressioni gruppo di lettura, club del libro e circolo di lettura vengono spesso utilizzate per indicare esperienze molto simili.

Possono cambiare organizzazione, dimensioni o contesto, ma l’elemento centrale rimane lo stesso: alcune persone decidono di condividere l’esperienza della lettura.

Più importante del nome, quindi, è capire quale identità vogliamo dare al gruppo.

Un circolo può essere dedicato ai classici, un club del libro alla narrativa contemporanea, un gruppo di lettura alla letteratura sociale. Altri possono cambiare completamente argomento ogni mese.

Non è necessario trovare immediatamente una formula definitiva. Anche l’identità di un gruppo può svilupparsi attraverso le letture e gli interessi dei suoi partecipanti.

Come funziona un gruppo di lettura?

Il funzionamento più semplice può essere riassunto in cinque passaggi:

si sceglie un libro; ogni partecipante lo legge autonomamente; si stabilisce una data per l’incontro; il gruppo discute liberamente della lettura; si sceglie il libro successivo.

Sembra semplicissimo. E in effetti può esserlo.

La Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese descrive, per esempio, gruppi che si incontrano periodicamente – spesso una volta al mese – per discutere del libro letto, confrontando punti di vista, emozioni, difficoltà, ambientazioni e personaggi. (Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese)

La vera ricchezza comincia però durante la discussione.

Il gruppo non dovrebbe servire a stabilire chi abbia interpretato correttamente il libro. Dovrebbe fare esattamente il contrario: permettere a interpretazioni differenti di incontrarsi.

È possibile parlare dei personaggi, dello stile dell’autore, del contesto storico, delle questioni politiche e sociali sollevate dall’opera oppure partire semplicemente dalle emozioni suscitate dalla lettura.

A volte la conversazione si allontanerà persino dal libro.

Non è necessariamente un problema.

Un romanzo sulla guerra può portare a discutere di un conflitto contemporaneo. Una distopia può aprire una conversazione sul potere. Un libro autobiografico può far emergere esperienze personali.

Il libro diventa allora il punto di partenza di una conversazione molto più ampia.

Come organizzare un gruppo di lettura

Non servono necessariamente una biblioteca, un’associazione o una struttura organizzativa.

Un gruppo di lettura può nascere anche da tre o quattro persone che decidono semplicemente:

leggiamo questo libro e tra un mese ne parliamo.

Se però vogliamo trasformare quell’esperimento in un progetto destinato a continuare, conviene prendere alcune decisioni.

1. Decidere che tipo di gruppo creare

La prima domanda è molto semplice:

cosa vogliamo leggere?

Possiamo creare un gruppo generalista oppure scegliere un’identità precisa.

Per esempio:

narrativa contemporanea;

classici;

fantascienza;

letteratura sociale;

poesia;

saggistica;

libri di piccoli editori;

autori emergenti;

letteratura straniera;

libri su ambiente e natura;

storia;

femminismo;

filosofia;

politica e società.

Un’identità precisa può rendere più facile trovare persone con interessi comuni.

Ma non è obbligatoria.

Un’altra possibilità consiste nel costruire percorsi tematici temporanei: per alcuni mesi si affronta un argomento e successivamente se ne sceglie uno differente.

Vedremo più avanti perché questa soluzione può essere particolarmente interessante.

2. Trovare i primi partecipanti

Non servono venti persone.

Anzi, partire con un gruppo relativamente piccolo permette di conoscersi e sperimentare.

Possiamo cominciare coinvolgendo amici e conoscenti e successivamente aprire il gruppo attraverso:

biblioteche;

librerie indipendenti;

associazioni culturali;

blog;

newsletter;

gruppi social;

canali Telegram;

pagine dedicate ai libri;

università e scuole, quando il progetto lo consente.

L’obiettivo iniziale non dovrebbe essere raggiungere il maggior numero possibile di iscritti.

È molto più importante trovare alcune persone realmente interessate a partecipare.

3. Scegliere dove incontrarsi

Il luogo influenza inevitabilmente l’identità del gruppo.

Una biblioteca offre un ambiente già legato ai libri e può aiutare a intercettare nuovi lettori.

Una libreria indipendente può trasformare il gruppo in uno spazio di incontro culturale e contemporaneamente favorire la scoperta di nuovi titoli.

Un’associazione, un circolo o un centro culturale permettono invece di collegare la lettura ad altre attività.

Ma funzionano anche luoghi molto più informali: un bar tranquillo, un parco, una casa privata.

E naturalmente esiste un’altra possibilità: incontrarsi online.

4. Stabilire la frequenza degli incontri

Un incontro mensile rappresenta una soluzione molto comune, ma non esiste una frequenza obbligatoria. Diverse reti bibliotecarie italiane descrivono gruppi autonomi sia nella gestione sia nella calendarizzazione degli appuntamenti. (BinP)

La frequenza dovrebbe dipendere soprattutto dal tipo di libri scelti e dalla disponibilità dei partecipanti.

Un romanzo breve potrebbe essere letto in due settimane. Un’opera di settecento pagine potrebbe richiedere molto più tempo.

Meglio evitare di trasformare la lettura in una corsa contro il calendario.

5. Scegliere un coordinatore

Il coordinatore non dovrebbe essere il professore del gruppo.

Non deve spiegare agli altri cosa significa veramente il libro.

Il suo compito è molto più semplice e, allo stesso tempo, importante:

favorire la conversazione.

Può introdurre il libro, preparare alcune domande, dare spazio alle persone più silenziose e intervenire quando una discussione viene monopolizzata da pochi partecipanti.

Il ruolo può anche essere affidato ogni volta a una persona differente.

In questo modo il gruppo rimane realmente orizzontale.

6. Decidere come scegliere i libri

Questa decisione è più importante di quanto sembri.

La scelta del libro può essere effettuata:

attraverso una votazione;

a turno da ciascun partecipante;

dal coordinatore;

attraverso una lista preparata insieme;

seguendo un percorso tematico.

La scelta stessa può diventare un momento importante della vita del gruppo: desideri e gusti differenti emergono proprio quando bisogna decidere quale libro leggere insieme. (GRUPPO DI LETTURA)

Una buona soluzione consiste nel permettere a più persone di proporre un titolo spiegando brevemente perché vorrebbero leggerlo insieme agli altri.

A quel punto si vota.

Non stiamo semplicemente scegliendo un libro: stiamo decidendo quale conversazione vorremmo avere.

7. Creare uno spazio tra un incontro e l’altro

La vita del gruppo non deve necessariamente interrompersi quando termina la riunione.

Una chat, un gruppo Telegram, una mailing list o un altro spazio digitale possono servire per:

ricordare gli appuntamenti;

proporre nuovi libri;

condividere articoli;

segnalare eventi;

commentare brevemente la lettura;

organizzare il prossimo incontro.

L’importante è non trasformare questo spazio in un flusso continuo di notifiche.

Il centro deve rimanere la lettura e il confronto.

Quali sono le regole di un gruppo di lettura?

Non esiste un regolamento universale.

E forse è meglio così.

Ogni gruppo dovrebbe costruire le proprie regole attraverso l’esperienza. Tuttavia, alcune indicazioni possono rendere le discussioni più piacevoli e inclusive.

10 possibili regole per un gruppo di lettura

1. Rispettare le interpretazioni differenti.

Due persone possono leggere lo stesso libro e arrivare a conclusioni opposte.

2. Non monopolizzare la discussione.

Un gruppo funziona quando molte voci riescono a emergere.

3. Lasciare spazio anche a chi parla meno.

Non tutti hanno la stessa facilità nell’intervenire.

4. Criticare le idee, non le persone.

Il dissenso può essere una delle parti più interessanti della discussione.

5. Non cercare necessariamente un’interpretazione definitiva.

La letteratura vive anche di ambiguità.

6. Stabilire il libro con sufficiente anticipo.

Ognuno deve avere il tempo di procurarselo e leggerlo.

7. Non trasformare la lettura in un compito.

Non terminare un libro può capitare.

8. Accogliere nuovi partecipanti.

Un gruppo troppo chiuso rischia progressivamente di impoverirsi.

9. Non trasformare il coordinatore in un’autorità.

Il suo compito è facilitare, non impartire una lezione.

10. Cambiare le regole quando non funzionano più.

Il gruppo appartiene ai suoi partecipanti.

Il principio fondamentale potrebbe essere riassunto così:

non dobbiamo essere d’accordo sul libro per poter parlare insieme del libro.

Anzi, spesso sono proprio le letture che dividono maggiormente il gruppo a produrre le discussioni più interessanti.

Come condurre un gruppo di lettura

Arriva il giorno dell’incontro.

Tutti sono seduti. Il libro è sul tavolo.

E adesso?

La tentazione del coordinatore potrebbe essere preparare una lunga introduzione sull’autore, il contesto storico, il genere letterario e il significato dell’opera.

Meglio resistere.

Una domanda molto più semplice può funzionare meglio:

Che cosa ne avete pensato?

Oppure:

Qual è la cosa che vi è rimasta maggiormente dopo aver chiuso il libro?

Da lì può partire la discussione.

Preparare alcune domande

Avere qualche domanda di riserva è comunque utile.

Per esempio:

Quale personaggio vi ha colpito maggiormente?

C’è una decisione di un personaggio che non avete compreso?

Avreste cambiato il finale?

Qual è secondo voi il tema centrale?

Il libro vi ha fatto cambiare idea su qualcosa?

Avete trovato collegamenti con la realtà contemporanea?

Quale passaggio vorreste rileggere insieme?

Consigliereste il libro?

Non devono diventare un questionario.

Servono soltanto quando la conversazione rallenta.

Favorire il dissenso

Un gruppo nel quale tutti concordano continuamente può diventare poco interessante.

Se una persona dice:

questo personaggio è egoista,

e un’altra risponde:

per me è esattamente il contrario,

abbiamo trovato un punto prezioso.

Perché avete letto diversamente lo stesso comportamento?

Da qui può nascere una vera discussione letteraria.

Evitare la lezione

Un gruppo di lettura non è necessariamente un corso di letteratura.

La competenza può arricchire la conversazione, ma non dovrebbe stabilire una gerarchia tra chi “sa leggere” e chi invece sarebbe soltanto un lettore inesperto.

Ogni persona porta qualcosa che nessun altro possiede:

la propria esperienza di lettura.

La riflessione sui gruppi inclusivi insiste proprio sulla pluralità delle prospettive e sul valore dialogico della lettura condivisa. (GRUPPO DI LETTURA)

Quali libri scegliere per un gruppo di lettura?

Non tutti i libri producono lo stesso tipo di conversazione.

Questo non significa che esistano libri “giusti” e “sbagliati” per un gruppo di lettura.

Possiamo però cercare opere capaci di generare domande.

Libri che permettono interpretazioni differenti

Un romanzo nel quale tutto è perfettamente spiegato potrebbe lasciare poco spazio alla discussione.

Un personaggio moralmente ambiguo, un narratore inaffidabile, un finale aperto o un conflitto difficile da risolvere possono invece produrre interpretazioni molto differenti.

Libri che affrontano questioni sociali

Migrazioni, lavoro, libertà, discriminazioni, ambiente, guerra, disuguaglianze, tecnologia, potere.

La letteratura permette di affrontare questioni enormi partendo dalle vite dei personaggi.

Il confronto può così muoversi continuamente tra testo e realtà.

Alternare classici e contemporanei

I classici hanno un vantaggio: sono spesso facilmente reperibili e hanno accumulato nel tempo una quantità enorme di interpretazioni.

La narrativa contemporanea permette invece di confrontarsi direttamente con il presente.

Non bisogna necessariamente scegliere.

Alternare può essere molto più interessante.

Scoprire piccoli editori e autori meno conosciuti

Un gruppo di lettura può diventare anche uno strumento di scoperta.

Le classifiche e gli algoritmi tendono inevitabilmente a concentrare l’attenzione su un numero limitato di libri.

Leggere insieme significa invece poter rischiare.

Possiamo scegliere un piccolo editore, recuperare un autore dimenticato oppure scoprire un libro che difficilmente troveremmo nelle classifiche dei più venduti.

Ed è proprio qui che il gruppo può diventare anche uno strumento di promozione della lettura.

Argomenti per un gruppo di lettura: come costruire un percorso tematico

Non è necessario scegliere i libri indipendentemente gli uni dagli altri.

Un’alternativa particolarmente interessante consiste nell’individuare un tema e leggere opere differenti che permettano di esplorarlo.

Per esempio:

Libertà e censura

Romanzi, saggi e testimonianze sulla libertà di pensiero, sulla censura e sulla repressione culturale.

Lavoro e disuguaglianze

Dalla letteratura operaia ai romanzi contemporanei sulla precarietà.

Ambiente e rapporto con la natura

Romanzi ecologici, saggi, distopie climatiche e letteratura rurale.

Migrazioni e confini

Libri capaci di raccontare lo spostamento delle persone, l’identità, l’esilio e l’incontro tra culture.

Guerra e pace

Non soltanto libri di storia, ma romanzi che mostrino come i conflitti trasformano la vita quotidiana.

Scienza e libero pensiero

Biografie, saggi e romanzi dedicati alle persone che hanno messo in discussione conoscenze consolidate e autorità.

Utopie e distopie

Un percorso che può attraversare letteratura, filosofia, politica e fantascienza.

Terra e mondo contadino

Il rapporto con la terra, il cibo, il lavoro agricolo, l’abbandono delle campagne e le trasformazioni ambientali.

Il vantaggio del percorso tematico è che ogni libro continua la conversazione iniziata dal precedente.

Il gruppo comincia così a costruire una propria memoria collettiva.

Come organizzare un gruppo di lettura online

La distanza geografica non impedisce di leggere insieme.

Un gruppo di lettura online può funzionare con la stessa struttura di quello tradizionale:

libro → lettura individuale → incontro → discussione.

Cambia semplicemente il luogo dell’incontro.

Servono essenzialmente:

una piattaforma per le videochiamate;

uno spazio per le comunicazioni;

un calendario condiviso;

un sistema semplice per scegliere i libri.

Gli strumenti digitali possono inoltre mantenere viva la conversazione tra un incontro e l’altro e permettere la partecipazione di persone che abitano in città o regioni differenti. (GRUPPO DI LETTURA)

Ed è proprio questo uno degli aspetti più interessanti.

Un gruppo dedicato alla letteratura ecologica, per esempio, non deve necessariamente cercare dieci persone interessate allo stesso argomento nel proprio quartiere.

Potrebbe mettere insieme lettori di Barletta, Milano, Palermo e Torino.

La comunità nasce dall’interesse condiviso, non dalla vicinanza geografica.

Gruppo di lettura in biblioteca o in libreria

Biblioteche e librerie indipendenti possono avere un ruolo fondamentale.

Le biblioteche ospitano già numerose esperienze di lettura condivisa in Italia. In alcuni territori esistono persino reti che mettono in comunicazione gruppi differenti e consentono loro di presentare attività, letture ed eventi. (BinP)

Una biblioteca può:

mettere a disposizione uno spazio;

aiutare a reperire i libri;

far conoscere il gruppo agli utenti;

proporre bibliografie;

organizzare incontri con autori;

collegare il gruppo ad altre iniziative culturali.

Anche una libreria indipendente può diventare il punto di riferimento di una comunità.

Può ospitare gli incontri, suggerire titoli meno conosciuti, mettere in contatto lettori e autori e contribuire alla costruzione di percorsi tematici.

Il rapporto può essere vantaggioso per tutti: il gruppo scopre nuovi libri e la libreria consolida il proprio ruolo di presidio culturale sul territorio.

Un gruppo di lettura può collaborare con altre realtà culturali?

Certamente.

E forse questa è una delle possibilità ancora più interessanti.

Immaginiamo che un gruppo scelga un romanzo pubblicato da un piccolo editore.

Un blog letterario potrebbe pubblicarne una recensione.

Una libreria indipendente potrebbe organizzare una presentazione.

Un podcast potrebbe intervistare l’autore.

Un secondo gruppo di lettura, magari in un’altra città, potrebbe leggere contemporaneamente lo stesso libro.

I due gruppi potrebbero successivamente confrontarsi.

A quel punto non abbiamo più soltanto un gruppo.

Abbiamo cominciato a creare una rete culturale.

Dal gruppo di lettura alla comunità di lettori

Ed è qui che le possibilità diventano particolarmente interessanti.

I gruppi di lettura sono già, per loro natura, piccole comunità autonome.

Il passo successivo può essere mettere queste comunità in comunicazione tra loro.

Non per uniformarle.

Non per stabilire dall’alto cosa debbano leggere.

Ma per permettere la circolazione delle idee.

Un gruppo potrebbe segnalare un libro agli altri.

Una libreria potrebbe proporre un incontro.

Un blogger potrebbe condividere una recensione.

Un autore potrebbe partecipare a una discussione.

Un podcast potrebbe raccogliere le riflessioni emerse durante la lettura.

Anche una recensione può diventare uno strumento di partecipazione. Mettere per iscritto ciò che è emerso durante una lettura permette infatti alla discussione di uscire dal gruppo e raggiungere altri lettori. Se vuoi trasformare il confronto nato intorno a un libro in un contenuto da pubblicare, puoi partire dalla nostra guida su come fare la recensione di un libro, dalla struttura all’analisi della trama, dei personaggi e dello stile.

Esistono già esperienze italiane di reti dedicate ai gruppi di lettura: portali e sistemi bibliotecari consentono ai gruppi di censirsi, condividere letture, informazioni ed eventi e mettersi in relazione oltre i confini del proprio territorio. (Regione Veneto)

Questa logica può essere estesa.

Non soltanto una rete tra gruppi di lettura, ma una rete che colleghi tutti coloro che contribuiscono alla circolazione dei libri:

lettori, gruppi, biblioteche, librerie indipendenti, blogger, podcast, riviste, autori ed editori indipendenti.

La promozione della lettura smette allora di essere qualcosa che qualcuno organizza per un pubblico.

Diventa qualcosa che le persone organizzano insieme.

Partecipa a Samizdat con il tuo gruppo di lettura

È proprio da questa idea che nasce il Progetto Samizdat.

Samizdat vuole costruire una rete culturale indipendente nella quale lettori, gruppi di lettura, blogger, librerie e altre realtà possano collaborare alla scoperta e alla diffusione dei libri.

Il progetto propone periodicamente un tema comune.

Non esiste però un programma obbligatorio.

Ogni gruppo rimane completamente autonomo.

Se il tema ti interessa, puoi scegliere liberamente un libro collegato all’argomento, leggerlo con il tuo gruppo e organizzare la discussione secondo le vostre modalità.

Potete poi condividere con la rete ciò che avete realizzato:

una recensione;

alcune riflessioni;

una fotografia dell’incontro;

un articolo;

un video;

un podcast;

una lista di libri consigliati;

semplicemente il titolo che avete scelto.

L’obiettivo non è creare un gigantesco gruppo di lettura centralizzato.

È esattamente il contrario.

Vogliamo mettere in comunicazione tante realtà autonome.

Un gruppo di cinque persone può partecipare quanto una grande biblioteca. Un piccolo blog può contribuire quanto una rivista. Una libreria di quartiere può proporre un libro agli altri partecipanti.

Ognuno mette a disposizione ciò che può.

È così che immaginiamo una forma di promozione culturale dal basso.

Dai gruppi di lettura a una rete culturale

Un gruppo di lettura può essere già di per sé una piccola comunità. Ma può diventare qualcosa di ancora più interessante quando entra in relazione con altre realtà che lavorano intorno ai libri.

È uno degli obiettivi del Progetto Samizdat: mettere in contatto gruppi di lettura, lettori, blogger, librerie indipendenti, autori, podcast, canali YouTube e altre realtà culturali che vogliono contribuire alla circolazione dei libri e delle idee.

Non vogliamo costruire soltanto un elenco di aderenti. La rete Samizdat nasce per favorire collaborazioni concrete. Un gruppo di lettura può segnalare un libro; un blogger può trasformare il confronto in una recensione o in un approfondimento; una libreria può proporre un incontro; un podcast o un canale YouTube può sviluppare una discussione; realtà diverse possono decidere di lavorare insieme sul tema proposto periodicamente dalla rete.

Per facilitare questi incontri stiamo costruendo una pagina della rete Samizdat, nella quale gli aderenti potranno presentare la propria attività, indicare i propri canali e specificare per quali forme di collaborazione sono disponibili.

Il confronto tra gli aderenti continua inoltre nel gruppo Telegram di Samizdat, organizzato per temi: uno spazio in cui segnalare iniziative, proporre collaborazioni, condividere riflessioni e scoprire ciò che stanno facendo le altre realtà della rete.

La newsletter svolge invece una funzione diversa: raccoglie e rilancia periodicamente le iniziative e i contenuti più interessanti, permettendo anche a chi non partecipa quotidianamente alle discussioni di seguire ciò che nasce dalla rete.

Se gestisci un gruppo di lettura, quindi, non devi necessariamente creare qualcosa di nuovo per partecipare. Puoi portare nella rete ciò che già fai: una lettura collettiva, una discussione, una segnalazione, un incontro o un’idea da sviluppare insieme ad altri.

Vuoi partecipare con il tuo gruppo di lettura?

Se organizzi o fai parte di un gruppo di lettura e condividi lo spirito del progetto, puoi entrare nella rete Samizdat. Raccontaci chi siete, quali libri e temi vi interessano e in che modo vorreste collaborare con le altre realtà aderenti.

Hai già un gruppo di lettura?

Puoi entrare nella rete Samizdat, conoscere il tema in corso e proporre la partecipazione del tuo gruppo.

PARTECIPA A SAMIZDAT

Non hai ancora un gruppo?

Potresti crearne uno.

Non servono finanziamenti, una sede o decine di persone.

Servono un libro, qualche lettore e la voglia di parlarne.

Puoi partire anche da tre persone.

E magari, proprio attraverso Samizdat, incontrare altri gruppi, blogger, librerie e lettori con cui costruire qualcosa insieme.

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Domande frequenti sui gruppi di lettura

Come funzionano i gruppi di lettura? Generalmente i partecipanti scelgono un libro, lo leggono individualmente e successivamente si incontrano per discuterne. Ogni gruppo può però stabilire autonomamente frequenza, modalità degli incontri, criteri di scelta dei libri e regole della discussione. Come si fa a creare un gruppo di lettura? È sufficiente trovare alcune persone interessate, scegliere insieme il primo libro e stabilire data e luogo dell’incontro. Successivamente è possibile definire una frequenza, scegliere un coordinatore e creare uno spazio digitale per organizzare gli appuntamenti. Quante persone servono per creare un gruppo di lettura? Non esiste un numero obbligatorio. Anche un piccolo gruppo può funzionare. È preferibile iniziare con poche persone realmente interessate piuttosto che cercare immediatamente molti partecipanti. Quali sono le regole di un gruppo di lettura? Ogni gruppo stabilisce le proprie. In generale è importante rispettare le opinioni differenti, evitare di monopolizzare la conversazione, permettere a tutti di intervenire e considerare il coordinatore un facilitatore della discussione, non un’autorità. Quanto spesso si incontra un gruppo di lettura? Molti gruppi si incontrano circa una volta al mese, ma non esiste una frequenza standard. (Rete Bibliotecaria Bresciana e Cremonese) Il calendario può dipendere dalla lunghezza dei libri, dalle disponibilità dei partecipanti e dal tipo di attività organizzata. Quali libri sono consigliati per un gruppo di lettura? Sono particolarmente adatti i libri capaci di generare interpretazioni e opinioni differenti. Romanzi con personaggi complessi, opere che affrontano temi sociali, classici, saggi, graphic novel e libri di piccoli editori possono tutti diventare ottime letture condivise. Come scegliere il libro di un gruppo di lettura? È possibile votare tra diverse proposte, scegliere a turno oppure seguire un percorso tematico. È utile che chi propone un libro spieghi agli altri perché ritiene interessante leggerlo insieme. Si può creare un gruppo di lettura online? Sì. La lettura rimane individuale mentre la discussione avviene attraverso una piattaforma di videoconferenza. Una chat, un canale o una mailing list possono essere utilizzati per organizzare gli appuntamenti e mantenere i contatti tra gli incontri. Come chiamare un gruppo di lettura? Il nome può richiamare il territorio, il genere letterario preferito, un autore, un’opera oppure semplicemente l’identità del gruppo. Non esistono regole: è preferibile scegliere un nome breve, riconoscibile e facile da ricordare.

Leggere insieme per far circolare le idee

Un gruppo di lettura nasce da un gesto estremamente semplice: alcune persone decidono di leggere lo stesso libro.

Ma da quel gesto possono nascere conversazioni, amicizie, scoperte e collaborazioni.

Possiamo incontrare autori che non conoscevamo, piccoli editori, librerie, blogger e altri lettori. Possiamo scoprire che un gruppo a centinaia di chilometri di distanza sta discutendo degli stessi problemi che interessano noi.

E possiamo decidere di entrare in contatto.

La lettura rimane individuale.

La cultura, invece, può circolare.

Ed è forse questo il senso più profondo di un gruppo di lettura: non leggere tutti nello stesso modo, ma creare uno spazio nel quale letture differenti possano incontrarsi.