Guerra civile a Bologna (1919-1922): violenza politica e nascita del fascismo

Una Bologna lacerata dai conflitti del primo dopoguerra: violenza fascista, resistenza anarchica e lotte sociali. Un’analisi storica avvincente e fondamentale per comprendere la “guerra civile italiana”.

Bologna nel primo dopoguerra teatro di una guerra civile

Il contesto storico e l’importanza di questo periodo

Storia di Bologna tra il 1919 e il 1922: lotte di classe e tensioni sociali

Nel 1919, Bologna è una città sospesa tra vecchie certezze e nuovi conflitti. Il primo dopoguerra non ha portato pace, ma ha acceso il fuoco di una lotta sociale e politica che cambierà per sempre il volto dell’Italia. È questo il contesto che Antonio Senta e Rodolfo Vittori analizzano in Guerra Civile: Bologna dal primo dopoguerra alla marcia su Roma (1919-1922), un saggio che ci invita a guardare Bologna come uno specchio delle dinamiche nazionali: un laboratorio di conflitti sociali, speranze rivoluzionarie e violenze politiche che preludono all’avvento del fascismo.

L’idea di “guerra civile italiana” applicata a un contesto locale

La definizione di “guerra civile” applicata a questo periodo storico non è casuale. Senta e Vittori usano questa espressione per indicare non solo lo scontro tra le forze della sinistra – socialisti, anarchici e comunisti – e il nascente fascismo, ma anche un conflitto sociale più ampio che attraversa la città e il suo territorio. La Bologna proletaria e agricola, rappresentata dalle Leghe e dalle cooperative, si scontra con la Bologna borghese e conservatrice, in un crescendo di tensioni che troveranno il loro culmine con la marcia su Roma.

Questo periodo rappresenta un punto di svolta nella storia italiana e, nello specifico, in quella di Bologna. Gli autori osservano come la città sia stata non solo teatro di scontri fisici – dalle barricate operaie agli assalti fascisti – ma anche un luogo di trasformazione politica e culturale. Attraverso le loro analisi, Senta e Vittori mettono in luce le complessità di un periodo spesso semplificato: non una lotta tra bene e male, ma un intreccio di forze, interessi e ideologie che hanno dato vita a quella che loro definiscono una “guerra civile italiana”.

Con questa prospettiva, il libro offre un contributo fondamentale alla storiografia sul primo dopoguerra. Non si limita a raccontare gli eventi, ma li analizza in profondità, restituendo al lettore un quadro vivido e dettagliato di un’epoca in cui Bologna è stata al centro di uno dei periodi più turbolenti e trasformativi della storia italiana.

Violenza politica e conflitti sociali fino alla nascita del fascismo a Bologna

La città e le campagne: una società divisa

Il contrasto tra Bologna proletaria e borghese

Bologna, nel primo dopoguerra, si presenta come una città bifronte, lacerata da profonde divisioni sociali ed economiche. Da un lato, il cuore urbano, con la sua borghesia benestante, gli industriali e i commercianti; dall’altro, le periferie proletarie e le campagne dominate dai contadini organizzati nelle Leghe e nelle cooperative. Questa dicotomia riflette tensioni che non sono solo locali, ma che trovano eco in tutta Italia.

Lotte agrarie in Emilia e il ruolo delle Leghe

Il libro di Antonio Senta e Rodolfo Vittori descrive con grande precisione come queste tensioni siano esplose in una serie di conflitti sociali che trasformarono Bologna in un campo di battaglia ideologico e materiale. Le lotte agrarie, in particolare, assumono un ruolo centrale: i contadini, sostenuti dalle organizzazioni socialiste e anarchiche, rivendicano maggiori diritti e contratti più equi, scardinando secoli di dominio padronale. Le campagne, un tempo dominate da gerarchie immutabili, diventano un terreno fertile per la resistenza e l’organizzazione collettiva.

Ma la reazione non tarda ad arrivare. Le classi dirigenti, sentendosi minacciate, trovano nel fascismo nascente un’arma per riconquistare il controllo. È qui che entra in scena lo squadrismo agrario, una violenza mirata e sistematica che colpisce i simboli dell’organizzazione contadina: sedi delle Leghe, cooperative, sindacati e figure di spicco del movimento operaio. Le campagne diventano il primo laboratorio del fascismo, un luogo dove le bande di squadristi sperimentano le loro tattiche di terrore e intimidazione.

Gli autori mettono in luce come queste dinamiche non si siano limitate alle campagne, ma abbiano trovato un’eco potente anche nella città. Bologna diventa teatro di scontri violenti tra socialisti, anarchici e fascisti, in una spirale che culmina in episodi come l’assalto a Palazzo d’Accursio nel 1920. La città e il suo territorio non sono più solo un luogo geografico, ma uno spazio simbolico dove si giocano le sorti di un’Italia in bilico tra democrazia e dittatura.

Squadrismo fascista e socialismo si scontrano

Mentre le tensioni sociali crescevano, la violenza divenne il fulcro della lotta politica. Bologna, tra il 1919 e il 1922, fu una delle città più colpite dall’ondata di squadrismo fascista, un fenomeno che prese forma come reazione organizzata contro il movimento operaio e contadino. Il libro di Antonio Senta e Rodolfo Vittori analizza con rigore questo periodo, mostrando come lo squadrismo sia stato ben più di una semplice espressione di violenza sporadica: rappresentava una strategia di controllo e dominio che avrebbe spianato la strada al fascismo come movimento nazionale.

La violenza dello squadrismo fascista nelle città e nelle campagne

Gli squadristi non agivano da soli. Dietro di loro si muovevano interessi economici e politici precisi: grandi proprietari terrieri, industriali e settori della borghesia urbana, tutti uniti dal desiderio di reprimere l’ascesa delle classi popolari. La loro tattica era semplice ma brutale: distruggere le sedi delle Leghe contadine, attaccare le cooperative, intimidire i leader sindacali e politici. Ogni atto di violenza aveva lo scopo di spezzare l’organizzazione del movimento socialista e anarchico, minando le sue fondamenta sia fisiche che morali.

La risposta di anarchici, socialisti e comunisti

Dall’altra parte, socialisti, anarchici e comunisti cercavano di resistere. Tuttavia, come sottolineano gli autori, le divisioni interne tra queste forze ne indebolivano l’efficacia. Se da un lato vi erano tentativi di unione, come la creazione degli Arditi del Popolo, dall’altro le diffidenze reciproche e le diverse strategie politiche impedivano una risposta coordinata. Gli anarchici, ad esempio, spesso diffidavano delle strutture centralizzate dei socialisti e dei comunisti, mentre questi ultimi tendevano a sottovalutare l’importanza delle azioni dirette e delle iniziative spontanee.

Il risultato fu una crescente disparità tra le due forze in campo. Mentre lo squadrismo fascista si rafforzava, trovando supporto sia nei poteri locali che in quelli nazionali, il movimento operaio e contadino si trovava sempre più isolato. Episodi come l’assalto a Palazzo d’Accursio nel 1920 segnano una svolta: da quel momento, la violenza fascista non solo si intensifica, ma diventa un elemento di normalizzazione politica, guadagnando il tacito consenso di ampi settori della società.

Protagonisti della resistenza al fascismo: anarchici e Arditi del Popolo

Il ruolo degli anarchici nella guerra civile italiana

Gli anarchici e la Vecchia camera del Lavoro di Bologna

Gli anarchici rappresentarono una delle anime più attive e radicali della resistenza al fascismo nel primo dopoguerra. A Bologna, la loro influenza si concentrava soprattutto attorno alla Vecchia camera del Lavoro, un centro di organizzazione operaia e contadina che divenne il cuore pulsante delle lotte sociali. Gli anarchici erano coinvolti sia nelle battaglie sindacali che nella mobilitazione delle masse contadine, portando avanti un’idea di resistenza basata sull’azione diretta e sull’autogestione.

Come sottolineano Antonio Senta e Rodolfo Vittori, gli anarchici si distinguevano per la capacità di unire teoria e pratica, trasformando i luoghi di lavoro e le campagne in spazi di lotta collettiva. Attraverso assemblee e manifestazioni, riuscivano a mantenere vivo lo spirito di ribellione in un contesto di crescente repressione. Tuttavia, questa autonomia li portava spesso in contrasto con altre forze della sinistra, rendendo difficile una coordinazione efficace contro l’avanzata fascista.

Lo sciopero generale del 1920 e la resistenza sociale

Lo sciopero generale del 1920, noto anche come “biennio rosso”, rappresentò uno dei momenti di massima espressione della resistenza sociale a Bologna. Gli anarchici ebbero un ruolo centrale nell’organizzazione delle mobilitazioni, guidando le proteste contro le condizioni di lavoro oppressive e le politiche repressive delle classi dominanti.

Questo sciopero non fu solo un atto di protesta, ma un tentativo concreto di trasformazione sociale. Per alcuni giorni, fabbriche e campi furono autogestiti dai lavoratori, mostrando un esempio di ciò che poteva essere una società senza padroni. Tuttavia, la repressione feroce da parte delle forze fasciste e dello Stato segnò la fine di questa stagione di speranze rivoluzionarie, aprendo la strada a un rafforzamento dello squadrismo.

Arditi del Popolo e altre iniziative contro il fascismo

La nascita e le azioni degli Arditi del Popolo

Gli Arditi del Popolo, nati nel 1921, rappresentarono una delle risposte più organizzate e determinate contro il fascismo. Questo movimento, composto da ex combattenti, operai, contadini e militanti di sinistra, si formò come reazione alle incursioni violente degli squadristi fascisti. Gli Arditi del Popolo non solo difendevano fisicamente le comunità operaie e contadine, ma portavano avanti una visione di resistenza attiva e militante.

A Bologna, come in altre città, gli Arditi del Popolo organizzarono barricate e ronde, opponendosi agli attacchi fascisti con determinazione. Tuttavia, il loro ruolo rimase circoscritto e poco coordinato a livello nazionale, a causa delle divisioni interne alla sinistra.

La difficile alleanza tra socialisti, comunisti e anarchici

La storia degli Arditi del Popolo è anche la storia delle difficoltà nel costruire un fronte unito contro il fascismo. Socialisti, comunisti e anarchici condividevano l’obiettivo di opporsi alla violenza squadrista, ma differivano profondamente nelle strategie e nelle visioni politiche.

Gli anarchici, con la loro enfasi sull’autonomia e sull’azione diretta, spesso diffidavano delle strutture centralizzate proposte dai comunisti. I socialisti, invece, tentavano di mantenere un equilibrio tra le diverse forze, ma spesso finivano per trovarsi isolati. Queste divisioni indebolirono la resistenza antifascista, rendendo più facile per il fascismo consolidare il proprio potere.

In Guerra Civile, Senta e Vittori analizzano con lucidità queste dinamiche, mostrando come la mancanza di unità sia stata uno dei fattori chiave nel fallimento delle prime forme di resistenza al fascismo. Tuttavia, mettono anche in luce il coraggio e la determinazione di coloro che, come gli anarchici e gli Arditi del Popolo, scelsero di combattere fino all’ultimo per difendere i diritti e la dignità delle classi oppresse.

La marcia su Roma e il crollo della resistenza antifascista

Momenti chiave della conquista fascista

L’assalto a Palazzo d’Accursio

Il 21 novembre 1920, l’assalto a Palazzo d’Accursio rappresentò un momento di svolta per Bologna e per la storia del fascismo in Italia. Durante una manifestazione per l’insediamento della nuova amministrazione socialista in città, la tensione esplose in uno degli episodi più drammatici del primo dopoguerra. Le bande fasciste, appoggiate da settori della borghesia locale e con la complicità di alcune autorità, organizzarono un attacco feroce che culminò in una strage, lasciando sul campo decine di vittime tra i militanti socialisti e i cittadini.

Antonio Senta e Rodolfo Vittori descrivono questo evento come simbolico della strategia fascista: una combinazione di violenza organizzata e propaganda che mirava non solo a eliminare fisicamente gli oppositori, ma a instillare paura e senso di impotenza nella popolazione. L’assalto a Palazzo d’Accursio segnò la fine del controllo socialista sulla città e aprì un nuovo capitolo nella storia di Bologna, con il fascismo sempre più sicuro delle sue capacità di imporsi come forza dominante.

La progressiva frammentazione delle forze della sinistra

Parallelamente alla crescita del fascismo, la sinistra bolognese viveva un periodo di profonda crisi. Le divisioni interne tra socialisti, comunisti e anarchici, già evidenti negli anni precedenti, si acuirono con l’intensificarsi della violenza politica. Senta e Vittori analizzano con lucidità come la mancanza di una strategia unitaria abbia indebolito la resistenza antifascista, rendendo più difficile opporsi in modo efficace agli attacchi squadristi.

Uno dei nodi centrali fu la frattura tra il Partito Socialista e il neonato Partito Comunista, nato nel gennaio 1921. Mentre i socialisti cercavano di mantenere una posizione istituzionale, i comunisti si orientavano verso un’azione più radicale, lasciando poco spazio per collaborazioni. Gli anarchici, dal canto loro, restavano legati a un’idea di resistenza spontanea e decentralizzata, spesso in contrasto con le strutture gerarchiche degli altri movimenti di sinistra.

Questa frammentazione non riguardava solo le strategie politiche, ma si rifletteva anche nella difficoltà di rispondere alla violenza fascista in modo coordinato. Gli Arditi del Popolo, che rappresentarono uno dei tentativi più significativi di unire le forze antifasciste, furono osteggiati sia dai socialisti che dai comunisti, che preferivano mantenere una propria autonomia organizzativa.

Nel contesto della crescente repressione e della connivenza delle autorità con il fascismo, queste divisioni si rivelarono fatali. Quando, nell’ottobre 1922, la marcia su Roma sancì la presa di potere da parte di Mussolini, la resistenza antifascista era ormai frammentata e incapace di reagire. Come sottolineano gli autori, la lezione di quei giorni rimane attuale: senza unità, anche i movimenti più radicati rischiano di soccombere di fronte a una forza organizzata e spietata come fu il fascismo.

Una nuova prospettiva sul primo dopoguerra italiano

L’uso delle fonti: un racconto dalla periferia del conflitto

Fonti inedite e memorie personali per ricostruire i conflitti sociali a Bologna

Uno degli aspetti più affascinanti di Guerra Civile è l’uso sapiente delle fonti da parte di Antonio Senta e Rodolfo Vittori. Gli autori non si limitano ad attingere dai documenti ufficiali o dalle cronache nazionali, ma scavano a fondo negli archivi locali, riportando alla luce una molteplicità di testimonianze spesso ignorate dalla storiografia tradizionale.

Tra queste spiccano le memorie personali, lettere e resoconti di protagonisti diretti – operai, contadini, anarchici e squadristi – che offrono uno sguardo intimo e vivido sui conflitti sociali di Bologna nel primo dopoguerra. Queste voci raccontano non solo la brutalità dello scontro, ma anche le speranze e le paure di chi vi prese parte. Ogni frammento di testimonianza arricchisce il quadro, rendendo il libro non solo una cronaca degli eventi, ma anche una narrazione corale in cui emergono le diverse prospettive dei protagonisti.

Gli autori includono anche materiali inediti, come documenti sindacali, rapporti di polizia e articoli di giornali dell’epoca, che aiutano a contestualizzare le dinamiche locali nel più ampio quadro della crisi politica e sociale italiana. Queste fonti non solo illuminano aspetti poco noti della storia di Bologna, ma permettono di comprendere come i conflitti sociali siano stati vissuti e interpretati a livello individuale e collettivo.

Un’analisi che unisce storia locale e dinamiche nazionali

Un altro punto di forza del libro è la capacità degli autori di coniugare il particolare con l’universale, mostrando come la storia locale di Bologna sia strettamente intrecciata con le dinamiche nazionali della “guerra civile italiana”. Bologna, pur essendo una città periferica rispetto ai grandi centri del potere politico, diventa un laboratorio cruciale per comprendere le trasformazioni sociali e politiche che investirono l’intera nazione.

Gli autori dimostrano come i conflitti sociali bolognesi siano un microcosmo delle tensioni che caratterizzarono l’Italia tra il 1919 e il 1922: lo scontro tra classi, la violenza politica, l’incapacità delle istituzioni di arginare il fascismo nascente. Questa prospettiva permette di superare la narrazione tradizionale, che spesso si concentra sugli eventi simbolici e sulle figure centrali della storia nazionale, per restituire centralità alle dinamiche locali e alle esperienze periferiche.

Il libro riesce così a offrire una visione più complessa e articolata del periodo, in cui le storie di città come Bologna non sono semplicemente episodi secondari, ma tasselli fondamentali per comprendere l’ascesa del fascismo e il crollo della resistenza democratica. Senta e Vittori ci mostrano come le dinamiche locali, se analizzate con attenzione, possano gettare nuova luce su fenomeni di portata nazionale, rivelando le sfumature di un periodo storico troppo spesso ridotto a una lotta tra opposti monolitici.

Analisi critica: storia locale o paradigma nazionale?

La ricostruzione dettagliata delle dinamiche sociali e politiche

Uno dei principali punti di forza di Guerra Civile è la straordinaria capacità degli autori di ricostruire le dinamiche sociali e politiche che hanno caratterizzato Bologna nel primo dopoguerra. Antonio Senta e Rodolfo Vittori offrono una narrazione ricca di dettagli, che non si limita a descrivere gli eventi principali, ma li inserisce in un contesto più ampio, fatto di tensioni quotidiane, cambiamenti culturali e rapporti di potere.

Attraverso l’analisi di fonti locali, gli autori portano alla luce il tessuto connettivo che univa la città alle sue campagne, mostrando come la lotta politica non fosse solo una questione urbana, ma investisse anche le aree rurali. Viene così delineato un quadro complesso e dinamico, in cui le campagne non sono semplicemente il retroterra della città, ma un vero e proprio fronte di scontro. Questo approccio permette di comprendere come i conflitti sociali si siano radicati in ogni aspetto della vita quotidiana, creando le condizioni per l’ascesa del fascismo.

Gli autori eccellono nel coniugare un’attenzione quasi microscopica ai dettagli con una visione d’insieme che collega le vicende locali alle dinamiche nazionali. Questo fa del libro non solo un’opera di storia locale, ma un contributo fondamentale per comprendere il primo dopoguerra italiano in tutte le sue sfumature.

L’approfondimento sul ruolo degli anarchici nella resistenza al fascismo

Un altro elemento distintivo del libro è l’attenzione dedicata al ruolo degli anarchici nella resistenza al fascismo. Mentre gran parte della storiografia tende a focalizzarsi sui partiti socialisti e comunisti, Senta e Vittori offrono un’importante rivalutazione del contributo anarchico, evidenziandone la centralità nelle lotte sociali bolognesi.

Gli autori mostrano come gli anarchici abbiano avuto un ruolo chiave nella Vecchia camera del Lavoro di Bologna, promuovendo iniziative che andavano dall’organizzazione sindacale alle mobilitazioni contro la repressione fascista. Questo approfondimento non solo arricchisce la comprensione del periodo, ma offre anche una prospettiva alternativa, che valorizza le correnti meno istituzionalizzate della sinistra italiana.

La narrazione evidenzia inoltre le difficoltà incontrate dagli anarchici nel costruire alleanze con socialisti e comunisti, eppure sottolinea la loro capacità di mobilitare una resistenza efficace, sebbene frammentata. Questo rende il libro un contributo unico per chi desidera approfondire le molteplici anime della resistenza antifascista e comprendere come ogni componente abbia influito sulla storia complessiva del periodo.

In sintesi, Guerra Civile eccelle nel portare alla luce aspetti spesso trascurati della storia locale e nazionale, dimostrando come le vicende di Bologna possano offrire una chiave di lettura più ampia per interpretare l’Italia del primo dopoguerra. L’approfondimento sul ruolo degli anarchici e la ricostruzione dettagliata delle dinamiche sociali rendono questo libro una risorsa preziosa, capace di combinare rigore accademico e coinvolgimento narrativo.

Capire il presente attraverso la storia di Bologna

Perché leggere questo libro oggi

L’eredità della “guerra civile italiana” nel dibattito contemporaneo

Guerra Civile: Bologna dal primo dopoguerra alla marcia su Roma non è solo un’opera di ricostruzione storica, ma un contributo cruciale per comprendere le dinamiche di violenza politica e sociale che hanno segnato l’Italia del primo dopoguerra. Antonio Senta e Rodolfo Vittori ci mostrano come la “guerra civile italiana” non sia stata un fenomeno confinato nel passato, ma un evento le cui ombre si proiettano ancora sul nostro presente.

Il libro analizza il modo in cui il fascismo ha sfruttato le tensioni sociali e la violenza per consolidarsi, un processo che offre parallelismi inquietanti con le dinamiche di molti movimenti autoritari contemporanei. Comprendere queste radici storiche aiuta a identificare i segnali di pericolo che, anche oggi, possono minare le basi di una democrazia. La lezione di Bologna – un microcosmo della crisi nazionale – è quindi fondamentale per leggere i fenomeni di polarizzazione e conflitto attuali.

Il valore della memoria storica per comprendere le radici del fascismo

Il libro non si limita a descrivere eventi storici, ma invita il lettore a riflettere sul valore della memoria. Le storie di lotta e resistenza narrate dagli autori non sono solo un ricordo del passato, ma un monito per il futuro. In un’epoca in cui il revisionismo storico e la banalizzazione dei fenomeni autoritari sono all’ordine del giorno, Guerra Civile rappresenta una bussola per orientarsi nella complessità della storia italiana.

Gli autori dimostrano come il fascismo non sia nato in un vuoto, ma sia emerso in un contesto di tensioni sociali, divisioni politiche e fragilità istituzionali. Questo approccio rende il libro indispensabile per chiunque voglia comprendere non solo le origini del fascismo, ma anche le condizioni che permettono a simili fenomeni di riemergere.

Gli autori

Antonio Senta

Storico e autore di numerosi studi sull’anarchismo, Antonio Senta è una figura di spicco nella ricerca sulle correnti libertarie in Italia. Laureato in Storia contemporanea all’Università di Bologna, ha lavorato presso l’Istituto internazionale di storia sociale di Amsterdam e ha conseguito il dottorato in Storia dell’Europa moderna e contemporanea all’Università di Napoli. Tra le sue opere principali, Utopia e azione: per una storia dell’anarchismo in Italia (1848-1984), Luigi Galleani: l’anarchico più pericoloso d’America e Pane e rivoluzione: l’anarchia migrante (1870-1950). Attualmente insegna storia e filosofia nei licei di Bologna ed è direttore di due riviste storiche, Malamente e Semi sotto la Neve.

Rodolfo Vittori

Con una formazione accademica in Storia moderna all’Università di Bologna e un dottorato in Italianistica conseguito a Ginevra, Rodolfo Vittori ha dedicato i suoi studi alla cultura rinascimentale, alla storia della Riforma e della Controriforma, e alla storia italiana del primo Novecento. Docente di Filosofia e Storia nei licei, è membro della Fondazione Ernesto Rossi e Gaetano Salvemini di Firenze e del Centro studi storici Archivio Bergamasco. Ha pubblicato diversi saggi sul primo dopoguerra italiano, contribuendo con la sua prospettiva al lavoro su Guerra Civile.