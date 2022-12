Guida rapida alla fine del mondo, saggio sulla crisi climatica

A cura di Lorenzo Tecleme una raccolta di contributi di accademici, attivisti e analisti sulla crisi climatica.

Questo saggio sulla crisi climatica non ha un autore. Vi sembra strano, lo so. Non è ha uno perché ogni capitolo, ogni tema, è trattato da una persona diversa.

In questo testo troverete, infatti, le voci di esperti, attivisti e giornalisti che si uniscono in un coro che urla a gran voce una cosa sola: abbiamo poco tempo e di problemi da risolvere ce ne sono molti.

Le soluzioni alla crisi climatica

Ma a tutti questi, per fortuna, c’è una soluzione (che si, vengono illustrate sempre tra le righe del saggio).

Il linguaggio davvero colloquiale e di facilissima comprensione. Ogni tema viene sviscerato e spiegato in parole povere al lettore e questo permette di portare avanti la lettura velocemente. Insomma, scende come un buon bicchiere di vino a cena!



Mi sento però di consigliare la lettura solo a chi non ha letto in precedenza altri libri sulla crisi climatica. Questo perché se si ha un background sull’argomento, come la sottoscritta, vi sembrerà a tratti noioso.

Ma potrebbe essere la lettura giusta per quell’amico che si interessa poca alla questione o per l’amico che magari ne sa di mobilità sostenibile ma non molto di giustizia sociale (se ti stai chiedendo cosa c’entra la giustizia sociale con il clima… Corri in libreria a ordinare il libro!).

Termino facendo i complimenti a Lorenzo Tecleme, giovane attivista e giornalista di tematiche ambientali, per aver riunito tutte queste voci in una questo saggio di indubbia utili.