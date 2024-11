“Hoshana” di Monica Brogi, una storia di amicizia e una profonda meditazione sulla condizione umana

Casa editrice: Masso delle Fate Edizioni

Collana: Impronte

Genere: Narrativa/Distopico

Pagine: 136

Prezzo: 15,00 €



Nel suo nuovo libro “Hoshana”, Monica Brogi riesce a costruire una trama che contiene anche una profonda riflessione sull’umanità e sui rischi di autodistruzione.



Questo romanzo distopico racconta la storia di Dimitri e Druido, un’amicizia che resiste alle avversità e che illumina le ombre della condizione umana. La scrittrice fiorentina, professionista impegnata nel sociale e nella psicoterapia, trasmette abilmente attraverso la sua prosa le esperienze e le emozioni che affollano il nostro mondo contemporaneo.



Il titolo stesso, “Hoshana”, deriva dall’ebraico e significa “Salvaci”, una parola che risuona come un efficace richiamo in un contesto di sofferenza e degrado morale. La storia si sviluppa attorno a Druido, un uomo sensibile e saggio, che decide di rompere il silenzio su un crimine efferato. Questo atto di coraggio di fronte alla brutalità rappresenta il cuore pulsante del romanzo, richiamando il lettore a riflettere sulle conseguenze delle azioni umane e sulla responsabilità di fare la cosa giusta anche quando questa comporta rischi.



La narrazione di Monica Brogi si distingue non solo per la sua trama ma anche per la profonda introspezione che caratterizza i dialoghi tra Druido e l’altro protagonista, Dimitri, che offrono una visione intimista su come due anime possano affrontare insieme le sfide della vita. La casa fatiscente in cui Druido ha scelto di vivere diventa un simbolo di resistenza e autenticità, mentre le loro conversazioni si rivelano un potente strumento di esplorazione delle fragilità e delle contraddizioni che ci definiscono come esseri umani.



Monica Brogi dimostra una padronanza dell’arte narrativa che rispecchia la sua esperienza nel campo educativo e terapeutico. La scrittura è ricca di sfumature emotive e l’autrice invita il lettore a esplorare il proprio mondo interiore, aprendo uno spazio per la riflessione e la crescita personale. La sua passione per le arti, e in particolare per la scrittura e la poesia, traspare in ogni pagina, rendendo “Hoshana” un’opera non solo da leggere ma soprattutto da meditare.



In un’epoca in cui la crudeltà e l’egoismo sembrano dominare, “Hoshana” è un inno alla capacità di riscatto e di altruismo dell’essere umano. Attraverso la storia di Dimitri e Druido, Monica Brogi ci ricorda infatti che anche nei momenti più bui è possibile fare la scelta giusta, rimanere fedeli ai propri principi e, in ultima analisi, salvare non solo noi stessi ma anche gli altri.





