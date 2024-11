I 10 migliori libri su viaggi astrali e sogni lucidi

Viaggi astrali e sogni lucidi nell’epoca delle esperienze extrasensoriali

Viviamo in un’epoca straordinaria, in cui la realtà dei sogni sta iniziando a cambiare il nostro modo di vivere e di comprendere la coscienza. Ricerche scientifiche hanno mostrato il potenziale dei sogni lucidi e degli stati di fase – particolari stati di coscienza che includono una consapevolezza lucida durante il sonno.

Ad esempio, in uno studio innovativo, due persone in stati di sogno lucido sono riuscite a comunicare tra di loro. Questi risultati, pur non riguardando i viaggi astrali in senso stretto, aprono la strada a nuovi livelli di conoscenza della mente e offrono uno sguardo affascinante su come la coscienza possa trascendere i confini della realtà ordinaria.

Le ricerche sui sogni lucidi e sugli stati di Fase

Le scoperte in ambito scientifico dimostrano che il sogno lucido e altri stati di fase – uno stato intermedio tra veglia e sonno – permettono di affrontare il mondo onirico con una consapevolezza unica. I sogni lucidi non sono più solo una curiosità o una pratica riservata a pochi; sono strumenti che, se utilizzati consapevolmente, possono arricchire la nostra vita quotidiana, migliorare il benessere psicologico e persino stimolare la crescita personale.

Differenze tra viaggi astrali, Out of Body Experience e sogni lucidi

Quando si parla di questi argomenti, è essenziale capire la distinzione tra viaggi astrali, OBE e sogni lucidi, tre fenomeni simili ma con caratteristiche proprie. Come spiega Michele Bizzarri nel suo libro Dal sogno al viaggio astrale, l’OBE si manifesta come un’esperienza che avviene nelle vicinanze dell’ambiente fisico del sognatore, come se ci si osservasse da fuori o ci si trovasse in luoghi ben riconoscibili sulla Terra. I viaggi astrali, invece, si svolgono su piani di realtà più sottili, dimensioni diverse e livelli energetici molto lontano dal mondo fisico. Il sogno lucido, invece, è uno stato in cui il sognatore è consapevole di sognare e può controllare, almeno in parte, lo svolgimento dell’esperienza onirica. A differenza dell’OBE e del viaggio astrale, il sogno lucido si svolge in un contesto onirico ma offre un’opportunità straordinaria di arricchimento interiore.

I migliori 10 libri su viaggi astrali e sogni lucidi

Ecco la lista dei migliori libri su viaggi astrali e sogni lucidi, ideata per chi desidera approfondire a fondo questi affascinanti temi. Ho incluso anche tre romanzi, scelti per la loro capacità di trasportare il lettore in mondi immaginari che richiamano le esperienze extracorporee, scritti in periodi storici in cui queste pratiche non avevano ancora una dimostrazione scientifica.

L’ultimo viaggio – Robert Monroe La Fase – Michael Raduga Adventures Beyond the Body – William Buhlman Dal sogno al viaggio astrale – Michele Bizzarri L’arte di sognare – Carlos Castaneda Il cervello che sogna – R. Jandial Con gli occhi aperti. Il sogno lucido tra neuroscienze ed esperienze contemplative – Francesco Tormen Il vagabondo delle stelle – Jack London Dio la benedica, dottor Kervorkian – Kurt Vonnegut Attraverso lo specchio – Lewis Carroll

L’ultimo viaggio di Robert Monroe

L’ultimo viaggio è un’opera importante per chi desidera conoscere il mondo delle esperienze fuori dal corpo. Monroe, pioniere delle OBE, racconta le sue esperienze e introduce concetti chiave come i “territori dei sistemi di credenze”. Il primo libro di Monroe, I miei viaggi fuori dal corpo, racconta le sue prime esperienze e la prima acerba comprensione del fenomeno. Questo, invece, che è il suo terzo ed ultimo libro, è un racconto maturo che ci accompagna a scoprire le sue ultime comprensioni e la conclusione del percorso formativo offerto dal Monroe Institute. Lo considero un testo fondamentale, ma non necessariamente da leggere per primo per chi sta avvicinandosi per la prima volta a questi temi.

La Fase di Michael Raduga

Questo manuale pratico insegna le tecniche per raggiungere stati di fase come i sogni lucidi e le OBE. Con un approccio scientifico, Raduga spiega come entrare negli stati di Fase e offre strategie dettagliate per conoscere questa dimensione della coscienza. Straordinario per l’approccio scientifico e per le tecniche dettagliate che sono estremamente efficaci. Testo fondamentale e punto di partenza per la conoscenza del fenomeno e per provare le prime esperienze.

Avventure fuori dal corpo di William Buhlman

Un classico delle esperienze extracorporee, Buhlman condivide le sue avventure nel mondo delle OBE e propone esercizi pratici per chiunque voglia provare a uscire dal proprio corpo. Un libro importante perché spiega le sensazioni che si provano prima dell’esperienza, cosa fare per migliorare i sensi durante un’esperienza extracorporea e perché suggerisce cose da fare, obiettivi da porsi durante un’obe. A mio parere meno valido sulle tecniche. Lo consiglio come lettura successiva alle altre.

Dal sogno al viaggio astrale di Michele Bizzarri

Bizzarri offre una guida chiara e completa alla distinzione tra sogni lucidi, OBE e viaggi astrali, rispondendo alle domande più frequenti, soprattutto su tutte le paure che costituiscono un ostacolo alla realizzazione dei viaggi astrali. Bizzarri spiega come sfruttare queste esperienze per la crescita personale e spirituale. Dal sogno al viaggio astrale è un libro preparatorio e motivazionale, un libro che predispone il lettore al viaggio astrale. Suggerisce tecniche e affronta tutti i dubbi e le domande che un onironauta apprendista potrebbe avere. Un testo fondamentale, insieme a La Fase, per cominciare. Bizzarri è il trainer italiano delle tecniche ideate da Michael Raduga e gestisce il sito oobe.it.

L’arte di sognare di Carlos Castaneda

Un racconto che fonde antropologia, spiritualità e filosofia. Castaneda affronta il sogno lucido come tecnica di consapevolezza e crescita personale, guidato dall’insegnamento del suo maestro, don Juan Matus. Una lettura coinvolgente che apre a una comprensione più profonda del potenziale dei sogni. Si tratta di un libro da leggere lentamente, da sottolineare nelle parti più enigmatiche e filosofiche. Un libro su cui riflettere e meditare. Non è proprio la lettura ideale per la sera per favorire esperienze fuori dal corpo o sogni lucidi sereni.

Il cervello che sogna di Rahul Jandial

Il cervello che sogna spiega le basi neuroscientifiche del sogno e come il cervello elabora i sogni lucidi. Jandial, neurochirurgo, spiega il potenziale della mente e del sogno lucido per lavorare ad una crescita personale su più aspetti. Ci mette in guardia da possibili sviluppi commerciali e pubblicitari dei dispositivi elettronici che possono influenzare i nostri sogni. Non è un manuale per effettuare sogni lucidi, seppure faccia riferimento alle tecniche più diffuse, ma un ottimo testo per chi cerca un approccio scientifico al fenomeno.

Con gli occhi aperti. Il sogno lucido tra neuroscienze ed esperienze contemplative di Francesco Tormen

Con gli occhi aperti ci dona un’analisi profonda del sogno lucido che unisce neuroscienze e pratiche contemplative come lo yoga tibetano del sogno. L’autore elabora un percorso graduale di consapevolezza che passa da pratiche per ricordare i sogni ad esercizi per diventare lucidi durante un sogno fino ad entrare nel sogno lucido dallo stato di veglia con la propria volontà. Questo è un libro fondamentale. Tormen insegna all’università di Venezia ed è co-direttore del Centro Studi dell’Unione Buddhista Italiana.

Il vagabondo delle stelle di Jack London

Il vagabondo delle stelle è un romanzo in cui il protagonista in carcere e in attesa dell’esecuzione scopre la possibilità di sperimentare vite passate attraverso le esperienze extracorporee. Sebbene si tratti di narrativa, questo libro di London, scritto nel 1915, è un’esempio di come sia possibile usare le esperienze fuori dal corpo per avere una maggiore consapevolezza della propria esistenza e una maggiore comprensione delle difficoltà attuali della vita. È una bella lettura per mantenere l’attenzione alta sul tema e aumentare la predisposizione alle obe.

Dio la benedica, dottor Kervorkian di Kurt Vonnegut

In questo libro creativo e satirico, Vonnegut immagina viaggi nell’aldilà e incontri con personaggi defunti. Il protagonista vive esperienze di pre-morte attraverso un macchinario per l’eutanasia che però riporta indietro il soggetto che si presta a questi esperimenti. Un modo divertente e originale per affrontare il tema della vita oltre la vita e di esperienze definite paranormali che permettono di esplorare l’aldilà. Questa è una lettura molto piacevole che potrebbe offrire spunti su personaggi da provare ad incontrare.

Attraverso lo specchio di Lewis Carroll

Anche se si tratta di un classico della narrativa, il concetto di attraversare uno specchio è una delle tecniche principali durante i sogni lucidi ed i viaggi astrali per spostarsi velocemente da un luogo all’altro. Può essere anche un obiettivo verso cui spostarsi nel momento in cui ci si accorge di essere nella Fase. Attraverso lo specchio è un libro che ispira chi è affascinato dall’idea di esplorare altre realtà e altre dimensioni in cui le regole non corrispondono a quelle del mondo fisico.

Tecniche per il viaggio astrale e il sogno lucido

Riuscire a realizzare un viaggio astrale o raggiungere la consapevolezza in un sogno richiede tecniche specifiche che, pur condividendo alcune aspetti, sono mirate a differenti obiettivi. In questo paragrafo vedremo i metodi principali per raggiungere questi stati di Fase. Scopriremo come la visualizzazione e il rilassamento profondo svolgano un ruolo chiave in entrambe le esperienze e approfondiremo i passaggi più importanti per prepararsi a queste esperienze extracorporee e di sogni lucidi. Di seguito un video per esercitarsi a fare un viaggio astrale guidato.

Viaggio Astrale guidato

Rilassamento profondo e visualizzazione

Uno degli elementi comuni tra i viaggi astrali e i sogni lucidi è il rilassamento profondo. Entrare in uno stato di profondo rilassamento fisico e mentale è essenziale per permettere alla mente di staccarsi dal corpo fisico, una fase che può condurre tanto all’esperienza di sogno lucido quanto a quella di proiezione astrale. La visualizzazione, invece, viene spesso usata per focalizzare l’intenzione: immaginare se stessi al di fuori del corpo può essere una spinta decisiva per avviare l’esperienza fuori dal corpo o aumentare la consapevolezza in un sogno.

Tecniche per fare sogni lucidi

Le tecniche per i sogni lucidi, come la MILD (Mnemonic Induction of Lucid Dreams) e la WILD (Wake Induced Lucid Dream), sono studiate per mantenere il cervello in uno stato di attenzione anche mentre si addormenta. Queste pratiche mirano a portare il sognatore alla consapevolezza di stare sognando, un’esperienza che può essere coltivata tramite l’auto-suggestione, come per esempio ripetere mentalmente la frase “Riconoscerò di essere in un sogno”.

Come entrare in un sogno lucido? Per fare un sogno lucido è importante l’uso dei metodi MILD, WILD e di auto-suggesione con regolarità per allenare la mente a rimanere vigile durante il sonno.

Tecniche per la proiezione astrale

Le tecniche per il viaggio astrale differiscono in quanto puntano a portare l’individuo a una consapevolezza al di fuori del corpo fisico, piuttosto che all’interno del sogno. La proiezione astrale, spesso definita come un’uscita dal corpo (Out of Body Experience), può essere innescata tramite il rilassamento profondo seguito dalla visualizzazione di se stessi mentre ci si muove al di fuori del corpo. Tecniche come il “metodo della corda”, dove si immagina di arrampicarsi su una corda invisibile, sono particolarmente diffusi e funzionali per stimolare quello che viene comunemente chiamato sdoppiamento. In sintesi, sebbene il sogno lucido e il viaggio astrale richiedano entrambi impegno e pratica, ogni tecnica è focalizzata su una diversa esperienza.

Eppure tutte queste esperienze fanno parte di quelli che Raduga definisce tecniche per i viaggi astrali e l’esercizio per ottenere sogni lucidi può sicuramente aiutare ad ottenere anche le altre esperienze.

Sensazioni e percezioni nei viaggi astrali e OBE

Durante un viaggio astrale o un’esperienza fuori dal corpo (OBE), molte persone descrivono sensazioni uniche, sia fisiche che mentali. Una delle prime percezioni riportate è la presenza di vibrazioni intense, che possono iniziare come un lieve tremore per poi crescere fino a coinvolgere tutto il corpo. Questa fase di “vibrazione” è spesso seguita da una sensazione di leggerezza e di distacco dal corpo fisico, come se ci si stesse sollevando o fluttuando.

Il viaggio astrale è caratterizzato da un senso di espansione mentale, in cui la percezione si estende oltre i limiti ordinari, aumentando la consapevolezza dello spazio circostante e delle energie sottili. In questa fase, molti sperimentano la capacità di osservare il proprio corpo fisico dall’esterno.

Cosa succede durante un viaggio astrale?

Durante un viaggio astrale si accede a una dimensione in cui i confini tra fisico e mentale si dissolvono, creando un’esperienza che amplia le percezioni e porta a una comprensione diversa di sé e della realtà.

Il significato e l’esperienza dell’uscita dal corpo

Uscire dal proprio corpo significa vivere un’esperienza in cui la coscienza si separa temporaneamente dal corpo fisico, sperimentando una prospettiva esterna. Questo fenomeno viene spesso descritto come una sensazione di distacco, in cui si percepisce una versione “sottile” di sé stessi che si muove liberamente nello spazio. Nel contesto dei viaggi astrali, il concetto di “corpi sottili” si riferisce a livelli energetici o strati della coscienza che si manifestano durante queste esperienze. Questi corpi sottili permettono di portarci in piani non fisici, come differenti dimensioni o livelli energetici, al di là del mondo materiale. L’idea di corpo sottile è comune in molte tradizioni spirituali e indica una realtà interna più profonda, che si attiva nelle esperienze extracorporee.

Benefici e potenzialità dei sogni lucidi e dei viaggi astrali

I sogni lucidi e i viaggi astrali offrono opportunità uniche per ampliare la consapevolezza personale e stimolare la crescita interiore. Entrare intenzionalmente in questi stati permette di affrontare aspetti critici di sé stessi, superando limiti mentali e fisici. Queste esperienze aiutano a sviluppare una visione più ampia della realtà, offrendo un’espansione della coscienza che va oltre l’ordinario.

Dal miglioramento della qualità del sonno alla gestione dello stress, queste pratiche possono avere impatti positivi sulla vita quotidiana. Le persone che praticano sogni lucidi, ad esempio, riportano un maggiore controllo sui sogni, riducendo gli incubi e migliorando la creatività. Analogamente, i viaggi astrali possono favorire un senso di connessione con la propria dimensione spirituale, arricchendo la comprensione della propria esistenza.

Testimonianze di esperienze extracorporee e raccomandazioni

Le testimonianze di chi ha vissuto viaggi astrali o esperienze fuori dal corpo (OBE) offrono uno sguardo affascinante su questi fenomeni. Autori come William Buhlman, Robert Monroe e Michele Bizzarri raccolgono nei loro libri racconti di viaggi astrali e esperienze extracorporee che descrivono mondi diversi e stati di consapevolezza amplificata. Queste esperienze sono spesso caratterizzate da un senso di pace, leggerezza e una profonda connessione con l’universo.

Molti praticanti consigliano cautela durante queste esperienze, specialmente nei sogni lucidi, dove l’intenzione e l’autocontrollo sono fondamentali. Ad esempio, è importante evitare di alimentare pensieri negativi, poiché possono condizionare l’esperienza. Evitare azioni impulsive o atteggiamenti temerari permette di vivere queste pratiche in modo sicuro e consapevole. Queste pratiche vanno evitate in giornate particolarmente negative e di maggiore stress.

Riguardo a chi può sperimentare sogni lucidi e viaggi astrali, la risposta è semplice: con la giusta preparazione e pratica, chiunque può diventare un “onironauta” o un esploratore dei sogni. Allenare la consapevolezza onirica e seguire tecniche specifiche apre le porte a questi mondi interiori.

La scienza dei sogni lucidi e delle OBE

La scienza dei sogni lucidi e delle esperienze fuori dal corpo (OBE) è un campo in continuo sviluppo che unisce psicologia, neurologia e studi sulla coscienza. Recenti ricerche hanno raggiunto risultati sorprendenti, come la possibilità di comunicare tra persone in stato di sogno lucido, aprendo nuove prospettive sulle potenzialità del sogno come esperienza interattiva.

Prima comunicazione in sogni lucido

Gli studi scientifici prendono in considerazione solo il sogno lucido perché gli altri stati di fase non possono essere dimostrati in quanto tali. La ricerca classifica i sogni lucidi come stati di coscienza in cui il sognatore è consapevole di stare sognando e può, in alcuni casi, interagire con l’ambiente onirico. Questo fenomeno è diverso dalle OBE, in cui l’individuo percepisce di trovarsi fuori dal proprio corpo fisico, in un ambiente reale o simile alla realtà. Per chi è interessato alla base teorica, questi studi offrono una comprensione scientifica e supportano la distinzione terminologica, aiutando a demistificare queste esperienze straordinarie.

Cosa succede durante un viaggio astrale? Durante un viaggio astrale, molte persone riferiscono sensazioni di leggerezza e vibrazioni intense che precedono la “separazione” dal corpo fisico, portando a un’esperienza di consapevolezza in un’altra dimensione o in luoghi distanti. Cosa significa uscire dal proprio corpo? L’uscita dal corpo, detta anche esperienza fuori dal corpo (OBE), è la percezione di lasciare il corpo fisico e muoversi liberamente in ambienti conosciuti o ignoti, con sensazioni di consapevolezza separate dal corpo fisico. Come distinguere un sogno da un viaggio astrale? Un sogno lucido si svolge in uno scenario onirico in cui il sognatore è consapevole di sognare. Un viaggio astrale, invece, è vissuto come un’esperienza di proiezione consapevole fuori dal corpo fisico, con la percezione di visitare luoghi reali o energetici. Come funziona la proiezione astrale? La proiezione astrale è considerata un processo volontario in cui l’individuo si concentra, spesso usando tecniche come il rilassamento profondo o la visualizzazione, per separare la coscienza dal corpo fisico e “proiettarsi” in un’altra dimensione. Cosa sono i corpi sottili? I corpi sottili, secondo la tradizione esoterica, sono strati energetici che avvolgono il corpo fisico e permettono alla coscienza di viaggiare su piani diversi, manifestandosi durante viaggi astrali o altre esperienze extracorporee. Cosa non fare nei sogni lucidi? Nei sogni lucidi, è consigliato evitare azioni impulsive o destabilizzanti, come sperimentare paure estreme. È utile mantenere uno stato di calma per evitare di perdere il controllo dell’esperienza e svegliarsi. Chi è capace di fare sogni lucidi? Chiunque può imparare a fare sogni lucidi, soprattutto con la pratica e l’uso di tecniche specifiche. Gli onironauti sono coloro che esplorano intenzionalmente questi stati di consapevolezza onirica. Come entrare in un sogno lucido? Tecniche come la “realtà aumentata” o il “test di realtà” e la pratica della consapevolezza possono aumentare la probabilità di avere sogni lucidi, facendo acquisire coscienza all’interno del sogno.