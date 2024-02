“I legami delle tenebre – Accordi” di Francesca Caizzi

Dopo aver affrontato delle pericolose minacce provenienti dal mondo delle tenebre, e dopo aver rivelato ai suoi amici e alleati il terribile segreto di aver stretto un patto con il Diavolo, il cacciatore di demoni Maximilian Lawrence Hamilton ritorna in questo secondo volume della trilogia dark urban fantasy “I legami delle tenebre” di Francesca Caizzi, intitolato “Accordi”. In una Vancouver ignara delle creature che la infestano, Max e i membri della Squadra Omega, da lui fondata e composta da umani e mezzo-demoni, sono costretti a gestire un nuovo Male, che proviene da una vecchia conoscenza del protagonista: uno dei figli di Lucifero, Misael, ha un conto in sospeso con Max, e vuole vendicarsi nel modo più crudele possibile. Per farlo, coinvolge sua figlia, che lui credeva morta da tempo, e lo spinge quindi a immergersi in quell’oscurità che Max aveva cercato da sempre di combattere; in questo secondo libro è maggiormente approfondita la psiche del protagonista: la sua lotta tra luce e buio, tra bene e male, viene fatta emergere mostrando le tragiche conseguenze su di lui e sui suoi compagni di avventure. Vivere a stretto contatto con le tenebre comporta rischi, questo Max lo ha sempre saputo, ma solo adesso si rende davvero conto di quanto abbia messo in pericolo la sua anima; gli unici momenti di serenità sono quelli trascorsi con Maya, una strega molto potente e interesse amoroso di Max – «Si specchiò negli occhi verdi e brillanti che lo fissavano, quell’affetto che Maya gli comunicava solo standogli accanto. Il suo sguardo lo denudava di tutti gli scudi che si era costruito in quegli anni. Un campo d’erba fresca appena tagliata dove poter finalmente riposare. Lasciarsi andare». In questo romanzo le relazioni tra i personaggi, come quella tra Max e Maya o tra Emily ed Henry, sono molto più esplicite e acquistano un peso maggiore diventando a volte la forza trainante che li spinge all’azione; amore e odio, coraggio e viltà, vita e morte si intrecciano in questa vicenda dai contorni sempre più oscuri, dove nuove creature infernali si riversano sulla Terra, creando caos e distruzione. Max sarà chiamato non solo a salvare tutti, ancora una volta, ma anche a ristabilire l’ordine all’interno del suo gruppo: il governo, infatti, ha preso il controllo della Squadra Omega, trasformandola in una élite in cui i mezzo-demoni non sono i benvenuti; con troppi nemici da combattere su diversi fronti, il nostro cacciatore di demoni si troverà di fronte a scelte difficili, e potenzialmente letali.





