I racconti di Sebastianopoli di Lev Tolstoj

La storia

I tre racconti si svolgono nel 1854 in Crimea. Anno dell’assedio di Sebastopoli, protrattosi dall’ottobre del 1854 al settembre del 1855, fu l’episodio più importante della guerra di Crimea. Incapaci di accerchiare l’intera roccaforte russa, gli alleati (Inghilterra, Francia, impero Ottomano e il regno di Sardegna) concentrarono le loro forze a sud. Dovettero respingere attacchi simultanei dell’armata di Crimea e della guarnigione.

Il libro

Il libro è scritto da Tolstoj che vive in prima persona gli eventi tragici dell’assedio. Attraverso i suoi occhi e le sue parole possiamo toccare con mano diretta la brutalità di quei giorni.

Descrizioni reali, forti che rimangano nel nostro immaginario facendoci immergere nelle gelide notti dei soldati, nella paura dell’attesa, nei lamenti dei feriti e nei legami che si creano fra soldati destinati a vivere ogni ora come fosse l’ultima ora.



Una toccante testimonianza

Il libro è una toccante e veritiera testimonianza di ciò che è accaduto durante l’assedio di Sebastianopoli un tesoro importante per comprendere fino in fondo i tragici eventi e per guardare la guerra attraverso gli occhi di chi la guerra sa quanto costa e l’ha vissuta sulla pelle. Ho trovato il libro profondo e bello.