ICE a Milano-Cortina 2026: tra militarizzazione USA e violazioni dei diritti umani

Le Olimpiadi dovrebbero essere il luogo simbolico in cui le nazioni sospendono i conflitti, non il contesto in cui li importano. Eppure, a un anno dall’accensione del braciere di Milano-Cortina 2026, il dibattito che infiamma l’Italia non riguarda lo sport, ma la sicurezza, la sovranità e il prezzo etico che un Paese è disposto a pagare per “proteggere” un grande evento globale.

L’indiscrezione sulla possibile presenza di agenti dell’ICE statunitense sul suolo italiano ha aperto una frattura che va ben oltre la cronaca politica. In gioco non c’è solo la gestione della sicurezza di una delegazione straniera, ma una domanda più profonda: fino a che punto l’Europa è disposta a normalizzare modelli di controllo e repressione che entrano in rotta di collisione con i suoi stessi valori fondativi?

Milano-Cortina 2026 rischia così di diventare un banco di prova non per l’efficienza organizzativa, ma per la tenuta etica e democratica dello Stato ospitante.

L’ombra dell’ICE sulle Olimpiadi 2026: Sicurezza o Ingerenza?

Il “caso Milano-Cortina”: l’indiscrezione sugli agenti americani in Italia

Le Olimpiadi invernali del 2026 non sono ancora iniziate, ma il clima politico intorno a Milano-Cortina è già rovente. A scatenare la bufera è stata un’indiscrezione giornalistica (lanciata da Il Fatto Quotidiano il 24 gennaio 2026) secondo cui agenti dell’ICE (U.S. Immigration and Customs Enforcement) sarebbero pronti a sbarcare in Italia per gestire la sicurezza della delegazione statunitense. La notizia ha immediatamente valicato i confini sportivi, trasformandosi in un caso di sovranità nazionale.

Il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha risposto prontamente cercando di gettare acqua sul fuoco: “Al momento non ci risulta”, ha dichiarato, pur aggiungendo una precisazione fondamentale che ha alimentato ulteriormente il dibattito. Secondo il Viminale, ogni delegazione straniera ha la facoltà di scegliere in autonomia i propri dispositivi di sicurezza. In questo scenario, gli agenti dell’ICE opererebbero esclusivamente in modalità di “scorta passiva” a protezione degli atleti, privi di poteri di arresto o di indagine sul suolo italiano, che resterebbero prerogativa unica delle nostre Forze dell’Ordine.

Tuttavia, la smentita non ha convinto le opposizioni. Esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) e del PD hanno sollevato forti dubbi etici, definendo “incompatibile” la presenza di un’agenzia nota per le dure politiche di repressione migratoria con i valori della Repubblica e dello spirito olimpico. Il timore espresso dai critici è che i Giochi possano diventare un “laboratorio di sperimentazione securitaria” per agenzie straniere abituate a standard d’intervento molto lontani da quelli europei.

Scorta passiva e sovranità nazionale: cosa dice il Ministero dell’Interno

​Il Viminale ha cercato di derubricare il caso a una “prassi consolidata”. Secondo le note ufficiali del Ministero dell’Interno, la sicurezza complessiva di un evento come Milano-Cortina 2026 resta una prerogativa esclusiva dello Stato italiano, coordinata da Prefetti e Questori. Tuttavia, esiste una zona grigia normativa che permette alle delegazioni straniere di portare il proprio personale per la protezione ravvicinata degli atleti.​

Il termine tecnico utilizzato è “scorta passiva”: gli agenti dell’ICE, in questo scenario, agirebbero come guardie del corpo private, senza uniformi ufficiali visibili nelle aree pubbliche e, soprattutto, senza il potere di compiere atti di polizia giudiziaria. “Il coordinamento della sicurezza rimane in capo alle autorità nazionali”, ha ribadito Piantedosi, sottolineando che non vi è alcuna cessione di sovranità. Il timore dei critici, però, è che la presenza di personale di un’agenzia federale straniera specializzata in indagini e repressione possa creare pericolose sovrapposizioni operative o, peggio, un precedente per l’accesso (anche indiretto) a flussi di dati sensibili e banche dati italiane.​

Le reazioni politiche: perché la presenza dell’ICE divide il Parlamento

​In Parlamento, la notizia ha innescato uno scontro frontale. Le opposizioni, guidate da Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) e il Movimento 5 Stelle, hanno depositato interrogazioni urgenti chiedendo di conoscere la “base giuridica formale” di tale accordo. Per Marco Grimaldi (AVS), l’arrivo dell’ICE è “gravissimo e inaccettabile”, definendo l’agenzia americana come un corpo macchiato da sistematiche violazioni dei diritti umani, incompatibile con i principi democratici italiani.​

Il dibattito non riguarda solo la sicurezza, ma l’immagine internazionale dell’Italia. Il Partito Democratico ha chiesto garanzie affinché il personale USA non abbia alcun ruolo nel trattamento dei dati per accrediti e logistica. Dall’altra parte, la maggioranza accusa la sinistra di “pregiudizio ideologico”, sostenendo che la delegazione statunitense ha il diritto di scegliere i propri professionisti della sicurezza. Tuttavia, resta il dubbio politico: perché tra tutte le agenzie disponibili (come il Secret Service o il Diplomatic Security Service), la scelta sarebbe ricaduta proprio sull’ICE, l’agenzia più controversa dell’amministrazione Trump?

Identikit dell’ICE, oltre il mito della polizia di frontiera

​L’U.S. Immigration and Customs Enforcement è un’agenzia che soffre di una sorta di “crisi d’identità” agli occhi del pubblico internazionale. Spesso confusa con la Border Patrol (che vigila fisicamente sulla linea di confine), l’ICE è in realtà un organismo di polizia federale con giurisdizione su tutto il territorio statunitense e, attraverso i suoi uffici di collegamento, in tutto il mondo.

​HSI ed ERO: le due facce di un’agenzia federale iper-potenziata

​L’ICE opera principalmente attraverso due pilastri che hanno scopi e reputazioni molto diverse:

​ HSI (Homeland Security Investigations): È il braccio investigativo d’élite. Si occupa di crimini transnazionali complessi: dal traffico di reperti archeologici al cybercrime, fino al narcotraffico e al riciclaggio di denaro. È proprio questa sezione che, solitamente, collabora con le polizie estere durante i grandi eventi internazionali.

È il braccio investigativo d’élite. Si occupa di crimini transnazionali complessi: dal traffico di reperti archeologici al cybercrime, fino al narcotraffico e al riciclaggio di denaro. È proprio questa sezione che, solitamente, collabora con le polizie estere durante i grandi eventi internazionali. ​ERO (Enforcement and Removal Operations): È l’anima più controversa dell’agenzia. Il suo compito principale è rintracciare, arrestare e deportare gli stranieri irregolari. Sotto l’amministrazione Trump 2.0, l’ERO ha visto un potenziamento senza precedenti, trasformandosi nello strumento primario per le “deportazioni di massa” promesse in campagna elettorale.

Perché l’ICE non è né un esercito né una polizia locale

​A differenza della polizia di città (come il NYPD), l’ICE non deve rispondere alle autorità locali. Questo la rende una forza “ibrida”: ha l’equipaggiamento e l’addestramento tattico di un corpo militare, ma agisce con i poteri legali di un’agenzia di polizia civile. Questa natura le permette di eseguire irruzioni ad alto impatto (le cosiddette raids) in contesti urbani, utilizzando droni, veicoli blindati e squadre d’assalto che, nell’aspetto e nelle procedure, sono indistinguibili dalle forze speciali dell’esercito.

​Il budget record del 2025 e la macchina da guerra burocratica di Washington

​Nel corso dell’ultimo anno, il budget dell’ICE ha subito un’impennata verticale. Con stanziamenti che superano i 75 miliardi di dollari, l’agenzia ha ora una potenza finanziaria superiore a quella di molti ministeri della difesa europei. Questi fondi non sono destinati solo agli stipendi, ma a una massiccia infrastruttura di sorveglianza: software di riconoscimento facciale, centri di detenzione privati e sistemi di tracciamento digitale che rendono l’ICE una delle agenzie tecnologicamente più avanzate (e temute) del pianeta.

L’Era Trump 2.0 e la militarizzazione delle espulsioni di massa

​Dal 20 gennaio 2025, il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca ha segnato un punto di non ritorno per l’ICE. L’agenzia non è più solo un organo di controllo, ma è diventata il fulcro di una promessa elettorale radicale: la più grande operazione di deportazione della storia americana. Per farlo, l’ICE è stata “scatenata” (per usare le parole della Casa Bianca) con fondi record e una struttura operativa che ricalca quella di un esercito in assetto da combattimento urbano.​

Dalle frontiere alle città: il nuovo mandato operativo negli Stati Uniti​

Se nel primo mandato l’attenzione era focalizzata sul muro al confine, l’amministrazione attuale ha spostato il campo di battaglia nel cuore delle metropoli americane. Le operazioni non avvengono più solo nelle aree di frontiera, ma nelle cosiddette “Città Santuario” (come Los Angeles, Chicago e New York).Il nuovo mandato autorizza l’ICE a condurre rastrellamenti su larga scala in luoghi precedentemente considerati sensibili: tribunali, parchi e quartieri residenziali. L’obiettivo è creare un “ambiente ostile” che spinga all’autodeportazione, trasformando la vita quotidiana di milioni di persone in un costante stato di assedio.

​Il raddoppio del personale, l’arruolamento di massa e il calo degli standard di addestramento

​Per sostenere questo ritmo, nel luglio 2025 è stato approvato l’One Big Beautiful Bill Act, che ha stanziato 30 miliardi di dollari per raddoppiare l’organico dell’ICE, portandolo da 10.000 a 22.000 agenti in meno di un anno.

Questa espansione frenetica ha però un prezzo altissimo in termini di sicurezza:​

Addestramento lampo: Il corso di formazione al FLETC (Federal Law Enforcement Training Centers) è stato ridotto da 13 settimane a sole 6-8 settimane (47 giorni simbolici in onore del 47° Presidente).​Requisiti abbassati: L’età minima è stata portata a 18 anni e sono stati rimossi i limiti massimi d’età per favorire l’assunzione di ex veterani e contractor privati.

Il risultato è un corpo di polizia composto da migliaia di nuove reclute armate, ma prive della preparazione necessaria per gestire situazioni civili complesse, un fattore che molti analisti indicano come la causa principale dell’impennata di violenze.

​”Operation Aurora”: la strategia delle deportazioni forzate su scala nazionale​

Il nome in codice del piano d’attacco è “Operation Aurora”. Invocando l’Alien Enemies Act del 1798 — una legge utilizzata solo in tempo di guerra — il Presidente ha conferito all’ICE poteri straordinari per arrestare e deportare chiunque sia sospettato di appartenere a gang transnazionali (come il Tren de Aragua), spesso senza un regolare processo.

L’operazione prevede:​

Raid simultanei nelle prime ore del mattino.​

Uso di basi militari come centri di elaborazione e detenzione temporanea.​

Voli charter massicci per espellere fino a 500.000 persone al mese.

Questa strategia ha trasformato l’ICE nell’esercito personale della presidenza, capace di agire extra-lege e al di sopra delle autorità locali, alimentando il timore che tali metodi possano essere esportati ovunque l’agenzia metta piede, inclusa l’Europa.

Violenza e Impunità: la scia di sangue dei civili​

Mentre in Italia si discute di “scorta passiva”, negli Stati Uniti l’ICE sta attraversando il periodo più violento della sua storia recente. Sotto la nuova dottrina della “tolleranza zero” dell’amministrazione Trump 2.0, l’agenzia ha adottato tattiche di ingaggio sempre più simili a quelle di un esercito in zona di guerra, con conseguenze fatali per civili e detenuti.​

Vittime in custodia: l’impennata di decessi nei centri di detenzione (2025-2026)

​Il 2025 si è chiuso con un record nero: 32 persone sono morte mentre si trovavano sotto la custodia dell’ICE, il numero più alto degli ultimi vent’anni. La tendenza non sembra arrestarsi nel 2026, con già 6 decessi registrati nelle prime due settimane di gennaio.

Le cause di questa impennata sono principalmente due:​

Sovraffollamento estremo: Con oltre 70.000 persone detenute contemporaneamente, le strutture (spesso gestite da privati per profitto) sono al collasso.​ Tagli all’assistenza medica: Rapporti recenti del Project On Government Oversight indicano che nel 2025 le ispezioni sanitarie sono diminuite del 36%, trasformando i centri di detenzione in trappole mortali per chi soffre di patologie pregresse. Casi come quello di Geraldo Lunas Campos, morto a gennaio 2026 in Texas in circostanze classificate come omicidio da un’autopsia indipendente, hanno sollevato indignazione internazionale.​

Il caso Renee Nicole Good: quando l’irruzione federale finisce in tragedia

​Il volto della crisi attuale è quello di Renee Nicole Good, una cittadina americana di 37 anni, madre di tre figli e stimata poetessa. Il 7 gennaio 2026, a Minneapolis, Renee è stata uccisa da un agente dell’ICE con tre colpi di pistola mentre si trovava all’interno della sua auto.L’agenzia ha sostenuto che la donna avesse tentato di speronare gli agenti durante un raid anti-migranti nel quartiere. Tuttavia, i video dei passanti mostrano una realtà diversa: Renee era ferma per supportare i suoi vicini durante un’irruzione federale quando l’agente Jonathan Ross ha aperto il fuoco.​

Dettagli scioccanti: Rapporti medici rivelano che Renee è rimasta agonizzante per oltre dieci minuti senza che gli agenti, pur addestrati al primo soccorso, intervenissero o permettessero a un medico civile presente sul posto di avvicinarsi.

​L’uso della forza letale: protocolli operativi sotto accusa e feedback della società civile

​L’uccisione della Good è solo la punta dell’iceberg. Dal gennaio 2025, si sono registrate almeno 27 sparatorie che hanno coinvolto agenti dell’immigrazione, con un bilancio di 8 morti. Il dato allarmante è che in molti casi le vittime erano cittadini statunitensi o persone che non stavano commettendo alcun reato.

​La società civile americana è in rivolta. Diversi senatori democratici hanno introdotto lo Stop Excessive Force in Immigration Act per limitare l’uso di maschere, veicoli anonimi e armi da guerra nei centri urbani. La critica principale riguarda la militarizzazione psicologica degli agenti: addestrati a vedere ogni interazione come una minaccia alla sicurezza nazionale, gli operatori dell’ICE agiscono spesso con una “mentalità d’assedio” che azzera la de-escalation, portando a tragedie prevedibili.

Diritti umani vs sicurezza: una convivenza impossibile?

​L’espansione dei poteri dell’ICE ha generato una frattura insanabile tra le esigenze di sicurezza nazionale dichiarate da Washington e il rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo. Il dilemma non è più solo burocratico, ma filosofico: può un sistema di controllo della sicurezza essere considerato legittimo se la sua efficacia si basa sulla sospensione sistematica delle tutele umane?

​Le critiche delle organizzazioni internazionali e il monitoraggio dell’ONU

​Nel corso del 2025, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Diritti Umani (OHCHR) ha pubblicato un rapporto senza precedenti, definendo le pratiche dell’ICE come “potenzialmente configurabili come crimini contro l’umanità” a causa del carattere sistematico delle separazioni familiari e delle condizioni di detenzione.

​ Ispezioni negate: L’ONU ha denunciato che agli osservatori internazionali è stato negato l’accesso ai centri di detenzione temporanei istituiti lungo il confine e nelle aree metropolitane.

L’ONU ha denunciato che agli osservatori internazionali è stato negato l’accesso ai centri di detenzione temporanei istituiti lungo il confine e nelle aree metropolitane. ​Amnesty International e HRW: Le principali ONG globali hanno documentato l’uso di “tecnologie di sorveglianza invasiva” fornite da aziende private all’ICE, che permettono di tracciare i movimenti non solo dei migranti, ma anche di attivisti, avvocati e giornalisti che tentano di monitorare i raid. Il timore è che questi strumenti, se portati in contesti internazionali come le Olimpiadi, possano essere usati per monitorare il dissenso politico locale.

​L’impatto psicologico sulle comunità migranti: il clima di terrore interno

​Al di là della violenza fisica, l’arma più potente dell’ICE nel 2026 è il terrore psicologico. La strategia delle “deportazioni di massa” non mira solo a espellere individui, ma a destabilizzare intere comunità.

​L’effetto “scuola e ospedale”: In molte città americane, si è registrato un crollo della frequenza scolastica e delle visite mediche nelle comunità latine e africane. Il timore di incontrare agenti dell’ICE in borghese (o sotto copertura come “scorta” in eventi pubblici) spinge migliaia di persone a vivere nell’ombra, rinunciando a cure essenziali. ​Trauma transgenerazionale: Psicologi infantili segnalano un aumento esponenziale di disturbi da stress post-traumatico nei bambini (molti dei quali cittadini americani) che assistono ai raid mattutini nelle proprie abitazioni, caratterizzati dall’uso di granate stordenti e armi spianate. ​Danni al tessuto sociale: Il clima di sospetto incoraggiato dalle nuove linee guida dell’agenzia ha trasformato i vicini di casa in potenziali informatori, distruggendo la coesione sociale in quartieri storicamente multiculturali.

Il dilemma etico di ospitare l’ICE in Europa

​Il dibattito sulla presenza dell’ICE a Milano-Cortina 2026 non è una semplice schermaglia burocratica sulla sicurezza. Rappresenta una collisione frontale tra due visioni del mondo: quella della “sicurezza a ogni costo” e quella della tutela dei diritti inalienabili. Se l’Italia dovesse confermare la cooperazione operativa con questa agenzia, il messaggio politico sarebbe inequivocabile, sdoganando un modello di controllo che l’ONU stessa ha messo sotto osservazione.

​I valori olimpici contro la realtà dei fatti: un ospite troppo ingombrante?

​La Carta Olimpica dichiara che l’obiettivo dell’Olimpismo è “mettere lo sport al servizio dello sviluppo armonioso dell’umanità, per promuovere una società pacifica interessata alla preservazione della dignità umana”.

Il caso dell’ICE alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 non è una parentesi tecnica né una polemica passeggera. È un segnale. Ogni grande evento internazionale crea precedenti, normalizza pratiche, sposta confini che poi difficilmente tornano al loro posto.

Accettare la presenza di un’agenzia sotto osservazione internazionale per violazioni sistematiche dei diritti umani, anche sotto la formula rassicurante della “scorta passiva”, significa accettare l’idea che l’eccezione possa diventare regola. Significa legittimare un modello di sicurezza che mette l’efficienza prima della dignità, il controllo prima della tutela.

Le Olimpiadi del 2026 non metteranno alla prova solo gli atleti, ma la coerenza morale dell’Italia e dell’Europa. Perché la vera domanda non è se l’ICE possa operare senza poteri di polizia, ma se una democrazia matura possa permettersi di ospitare pratiche che contraddicono apertamente i valori che dichiara di rappresentare.

Le medaglie si assegnano in due settimane. I precedenti, invece, restano.