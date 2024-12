Ignis l’arcangelo del fuoco è un urban fantasy, il romanzo di Massimiliano Gradante toglie il fiato.

La scrittura di Massimiliano è cristallina, la sua capacità di farci immedesimare nei personaggi è tale da farci vivere con Alex, Dan e Meredith la loro sofferenza e preoccupazione. Un evento terribile sta infatti scuotendo le loro vite e quelle della loro città, una figura oscura appare dal nulla per bruciare vive le persone.

Fin dalle prime pagine il lettore riesce a cogliere la tensione, la paura e la speranza che i tre protagonisti provano. Quando si inizia a leggere questo libro non si vuole smettere.

Un viaggio in un mondo tra fantasia e realtà. Massimiliano ci trasporta così nella consueta lotta tra bene e male, alla scoperta di un mondo composto da creature mitologiche e leggendarie. I colpi di scena in questa avventura non mancheranno mai di soprednere il lettore.

Il desiderio dell’autore è quello di trasmettere la sua passione ed emozionare posso sinceramente dirvi che ci riesce perfettamente.

La trama

Ignis, ultimo discendente degli Arcangeli del Fuoco, tornerà dal suo lungo esilio per vendicarsi di Omnibus, signore del Cielo, colui che l’ha privato di ogni cosa. Con l’aiuto del fratello Pyram e di un gruppo di ragazzi apparentemente per nulla collegati a lui, durante la sua strada troverà occasione di imbattersi nei sentimenti umani: amore, vendetta, redenzione e tradimenti. Evento dopo evento, in un susseguirsi di rivelazioni, Ignis non affronterà soltanto un nemico, ma dovrà compiere un percorso, il cui epilogo lo porterà a scoprire il senso della sua stessa vita.

Biografia

Massimiliano, ha sempre coltivato, fin dalla più tenera età, la passione per la scrittura. Già alle elementari si cimentava nella stesura di testi horror e fantasy.

A causa degli impegni della vita, tuttavia, ha dovuto accantonare questa passione per parecchi anni, riuscendo a riprenderla inizialmente nel 2016 ma poi, con più costanza, nel 2018 e fino ad oggi.

Ha partecipato a concorsi di poesie e/o racconti, ottenendo anche numerosi riconoscimenti di cui ha un caro ricordo.

Ignis è nato in questi anni.

È l’unico dei molti libri iniziati che ha deciso di finire e che, dopo circa 4 anni, ha ultimato.

Un libro a cui è legato profondamente anche a livello emotivo e che ha affidato nella pubblicazione a Infuga Edizioni, di cui condivide i valori fondamen-tali.

Il suo obiettivo, da sempre, e trasmettere la sua passione ed emozione a ipotetici lettori, attraverso l’unico mezzo che ha imparato nel tempo ad amare e di cui, oggi, non può fare a meno: la scrittura.