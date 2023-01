Ikos: il corto esoterico di Sciarra sul bullismo

L’esoterismo è una dottrina spirituale che ha sempre trovato ampio spazio nel cinema sia mainstream che indipendente. Si resta però sempre sorpresi quando dei registi l’affrontano in maniera dichiarata e esplicita in un proprio lavoro, ancor più se il tema predominante dell’opera non ha nulla a che vedere con le discipline magiche. Ikos di Giuseppe Sciarra prodotto da Cinetika Srls è un caso emblematico. Il corto del regista pugliese parla di bullismo e di un’infanzia al limite fatta di soprusi e pulsioni suicide eppure nel corto c’è anche altro, un simbolismo straniante e misterioso.

Sciarra mette in scena una serie di performance che sembrano dei veri e propri riti misterici e di purificazione che rimandano palesemente ai rituali iniziatici delle società segrete e occultiste. Una scelta bizzarra per un corto che parla di bullismo che non può non sorprendere e affascinare lo spettatore. Il tema della morte e della rinascita sin dal titolo, “Ikos” parola greca che vuol dire fenice, si accompagna a scene intense come la sepoltura del protagonista di notte quando c’è la luna piena, oppure quando vengono bruciate delle vecchie foto, come a voler estirpare il male per mezzo del fuoco come facevano in antichità.

“Ho sempre subito il fascino della magia ma non sono una di quelle persone che va dietro alle superstizioni o a un esoterismo da discount, piuttosto mi piace cogliere col cinema l’aspetto sacro e misterico delle cose, dei luoghi e dei simboli che ci circondano. Sicuramente in Ikos come in altri lavori compio un atto magico che è l’atto dell’arte, la più alta forma di magia. “

Giuseppe Sciarra

La distribuzione di Ikos

“Ikos” sarà disponibile online sulla piattaforma WeShort. Il corto che ha avuto un forte impatto emotivo presso il pubblico durante le sue presentazioni ufficiali promette di essere non solo un viaggio nell’inferno del protagonista ma anche qualcosa di più ineffabile che ha vedere con l’inconscio collettivo, con il sacrificio e con la resurrezione dopo la morte, una morte simbolica, quella di Giuseppe Sciarra.

Il regista Giuseppe Sciarra

Giuseppe Sciarra, classe 1983, è un regista, sceneggiatore, scrittore e giornalista nato a San Giovanni Rotondo (FG). Si avvicina intorno al 2013 al cinema sperimentale attraverso la scrittura e la regia, realizzando diversi progetti come Santità, un cortometraggio realizzato con le fotografie di Antonella De Angelis, Iesus Martyr con Federico Balzarini attore feticcio del regista teatrale Enrico Maria Carraro Moda, Il terzo occhio incentrato sulle opere del pittore Lorenzo Attolini e realizzato con gli studenti dell’Istituto di cinema Roberto Rossellini, il corto Venere è un ragazzo, il reportage in co-regia con il collega Andrea Natale, S.O.S Sold out?, la docuserie prossimamente in uscita L’ultima transizione: Tra memoria e futuro una co-regia con Andrea Natale e Ennio Trinelli ed infine realizza il documentario Ikos. In fase di lavorazione un altro documentario in coppia con Andrea Natale dedicato allo zio di Sciarra, Gianni Improta, ex giocatore del Napoli.

Crediti

Produzione : Cinetika srls

Regia : Giuseppe Sciarra

Produttori : Vincenzo Perta e Ida Sciarra

Actor/Voice over : Edoardo Purgatori

Self: Giuseppe Sciarra, Assunta Sciarra

D.o.p: Andrea Natale ed Enrico Manfredi Frattarelli

Montaggio video : Chiara Ferrara (Alba kia )

Sound designer : Anna Chiara Sepe

Musiche: Mizar – YOU’RE WELCOME TO MY WORLD, MY ANGEL IN THE ICE WORLD

PaulDb – Predation, Go Beyond