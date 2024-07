“Il Circo delle Meraviglie” di Silvia Lisena: il coraggio di lasciare andare

Astrid e Daniel sono i protagonisti del romanzo “Il Circo delle Meraviglie” di Silvia Lisena, in cui si narra una storia d’amore lontana dai canoni a cui le opere a sfondo romantico ci hanno abituati: in questo libro, infatti, si pone al centro della narrazione il rispetto della libertà di chi amiamo, che viene difesa a qualunque costo, anche se ciò potrebbe implicare una perdita. Astrid è una giovane fotografa con tanti sogni nel cassetto mentre Daniel è l’acrobata di punta del Circo delle Meraviglie, gestito dai suoi nonni. Il ragazzo è rimasto orfano di entrambi i genitori quando era un bambino, e da quel triste giorno un male oscuro si è impossessato della sua anima, stritolandola; il volo precario che sperimenta ogni sera al circo è l’unico momento in cui, paradossalmente, sente di avere un equilibrio, di essere in pace con sé stesso – «Sai, la gente pensa che il salto mortale mi renda straordinario, ma in realtà significa soltanto che sono ancora vivo». Il resto del tempo Daniel lo trascorre soffrendo e rimuginando su una perdita di cui si accusa – i suoi genitori sono morti in un incidente stradale mentre andavano a comprargli la torta di compleanno che tanto desiderava, e per cui aveva fatto i capricci – e spesso si trova a perdere i punti di riferimento, ad essere confuso e preda di un’angoscia che gli mozza il respiro. Quando incontra Astrid dopo un suo spettacolo, Daniel prova una leggerezza che non sperimentava da troppo tempo; anche per la ragazza l’incontro con Daniel è fonte di gioia: i due si legano immediatamente e iniziano a frequentarsi. È Astrid, voce narrante dell’opera, a raccontarci della nascita della loro tenera storia d’amore, della sensibilità di Daniel e anche dei suoi momenti di blackout: sebbene in principio sia spaventata dai suoi cambi repentini d’umore e dai suoi attacchi di rabbia immotivati, ben presto la giovane comprende di non doverlo pressare, e di dover assecondare il suo bisogno di solitudine. L’oscurità del ragazzo, però, emerge con sempre più forza, tanto da far capire ad Astrid che il problema del fidanzato è più grave di quanto dia a vedere; quel Morbo Nero lo sta annientando, togliendogli la possibilità di godere anche della felicità di essere innamorato. Silvia Lisena racconta quindi dei tentativi della protagonista di salvare Daniel dall’abisso in cui è caduto, mostrandoci poi la sua altruistica presa di consapevolezza: Astrid capisce di dover lasciare libero colui che ama, permettendogli di seguire il suo destino, ovunque voglia condurlo.







