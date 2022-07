Il diario di Adamo ed Eva e l’ironia di Mark Twain

Un racconto umoristico di Mark Twain con l’introduzione di Riccardo Reim.

Il diario di Adamo ed Eva è un racconto umoristico di Mark Twain scritto sotto forma di diario. Il racconto è suddiviso in più parti. Le prime due parti, più consistenti, sono il diario di Adamo e il diario di Eva; un terzo racconto è l’autobiografia di Eva, un brano di Eva scritto 920 anni dopo sul problema della popolazione mondiale; un brano di Satana che racconta il cosiddetto peccato originale dal proprio punto di vista.

Infine un brano di Eva su come furono cacciati in malo modo dal giardino dell’Eden; un soliloquio di Adamo in visita al Museo di storia naturale a New York e un brano sul progetto di costruzione di un monumento ad Adamo a Elmira, vicino New York.

L’opera è stata pubblicata parzialmente per la prima volta nel 1893 in The Niagara Book. Nel 1904 viene pubblicato per la prima volta come libro con le illustrazioni di Frederick Strothmann. L’ edizione di Newton Compton Editori contiene un’introduzione dell’attore e regista Riccardo Reim.

Umorismo e ironia in Il diario di Adamo ed Eva

Il carattere principale di questo racconto è umoristico. C’è dell’ironia nella lettura di due diari, uno scritto da Adamo e l’altro da Eva, che raccontano le stesse vicende in modo diverso sfruttando, a volte, lo stereotipo di genere. Di educazione e famiglia religiosa, Mark Twain fa ironia anche su quegli aspetti contraddittori del racconto biblico.

Un tipo di umorismo diverso da quello che abbiamo trovato in Lettere dalla Terra, che attraverso le parole di Satana faceva della satira molto aggressiva nei confronti delle credenze e tradizioni religiose degli uomini. Lettere dalla Terra, per questo motivo non fu pubblicato fino al 1962.

L’età dell’uomo e la popolazione mondiale

Secondo le Sacre Scritture, infatti, i primi uomini, prima del Diluvio Universale potevano vivere diverse centinaia di anni, come per esempio Matusalemme che sarebbe vissuto 969 anni. Mark Twain immagina come questo fattore, individui che per centinaia di anni possono continuare a generare figli, potesse portare ad un aumento spropositato della popolazione mondiale risolvibile soltanto con la guerra che porta necessariamente morte.

Dinosauri prima dell’uomo

Mark Twain, in uno dei brani di questo racconto, immagina Adamo in visita al museo di storia naturale a New York. Adamo è sbalordito nell’osservare i resti dei dinosauri, creature che non avrebbe mai conosciuto. I dinosauri sarebbero comparsi sul pianeta Terra prima della comparsa dell’uomo. Una faccenda inverosimile ed incredibile che porterà Adamo a credere, per risolvere la contraddizione, che il dinosauro fosse vissuto in un continente non ancora scoperto (l’America).

Un racconto divertente

Il diario di Adamo ed Eva è un racconto divertente e imprevedibile. La lettura sembra portarci ad ascoltare l’autore che era famoso per essere un intrattenitore, un anticipatore della stand-up comedy, una fonte inesauribile di aforismi e frasi divertenti e nonsense. Si legge senza difficoltà e con piacere.

Le altre opere di Mark Twain

Le altre opere pubblicate da Newton Compton Editori sono quelle più famose dello scrittore americano. Le avventure di Tom Sawyer, diventato un classico della letteratura americana; Le avventure di Huckleberry Finn, traduzione integrale dell’edizione americana; Il principe e il povero in cui l’autore gioca sullo scambio di ruoli tra l’erede al trono d’Inghilterra e un giovane vagabondo.