Il diritto di essere umani

Articolo umoristico tratto dal bollettino numero 1 della Newsletter umoristica.

Un nuovo argomento appassiona le disccussioni sui social media, dei talk show e dei dibattiti televisivi. Il diritto ad essere umani viene acquisito con la nascita oppure bisogna fare domanda scritta con marca da bollo per richiederlo?



Sono numerosi le opinioni e i punti di vista a riguardo. Secondo alcuni il diritto ad essere umani viene acquisito con la maggiore età. Secondo altri viene acquisito in base al luogo in cui si nasce. Ragion per cui alcuni esseri non umani migrano per generare, nel posto giusto, essere umani.

C’è poi un sentire comune secondo cui il diritto ad essere umani si acquisisce per meriti sportivi. Per cui atleti dalle straordinarie capacità potrebbero ambire ad acquisire lo status. Secondo un sentimento simile, il diritto viene acquisito per meriti civili. Può ambire ad essere umano chi, per esempio, salva un essere umano, che già gode del diritto, da un grave rischio di morte. Non si applica nel caso di salvataggio di un altro candidato ad essere umano o di essere umano certificato da meno di un anno e sei mesi. I contrari a questa ipotesi temono la concentrazione di esseri non umani sulle spiagge e sulle rive dei fiumi durante i mesi caldi in cui gli esseri umani cercano ristoro facendo il bagno nelle acque fresche.

Altro argomento portato dai contrari è la possibilità che vi sia una tratta dei salvataggi, con esseri umani che, in cambio di denaro, possano fingere di rischiare di annegare per permettere a non esseri umani di poter ambire al diritto. Il rischio concreto è che nella simulazione, qualche essere umano perda realmente la vita.

Un’altra proposta concederebbe il diritto ad essere umani a chi completa il ciclo di studi obbligatori. Anche in questo caso, ad avere diritto sarebbero i figli di non esseri umani adulti che seguirebbero il ciclo di studi dall’inizio. Quello che è chiaro è che essere umani non è affatto scontato, anzi ha un prezzo salatissimo.