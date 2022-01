È sempre un piacere trovare degli esordienti che scrivono il tuo genere preferito di storie. Voci nuove in un panorama che non vanta la stessa scelta di tanti altri generi più “popolari”. È stato piacere, quindi, poter non solo leggere Il funzionario non esce di casa ed altre storie nere, ma anche conoscere meglio i suoi autori.