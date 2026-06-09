Il grande Gatsby tra letteratura e cinema: il sogno americano e le sue ombre

Con le illustrazioni di Benjamin Lacombe.



Anno di Pubblicazione della versione illustrata: novembre 2025

Prima uscita del romanzo: 1925



Pubblicato nel 1925, Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald è uno dei romanzi più importanti della letteratura americana del Novecento. Il mondo raccontato nel romanzo si colloca negli anni Venti, un periodo di grande crescita economica negli Stati Uniti, segnato dall’espansione della ricchezza, dal consumo ostentato e dalla fiducia quasi illimitata nel progresso. È l’epoca che precede il crollo di Wall Street del 1929, evento che segnerà la fine di quell’illusione di prosperità continua e metterà in crisi l’idea stessa di sogno americano così come veniva vissuta in quegli anni. In questo senso, Il grande Gatsby anticipa simbolicamente un mondo destinato a entrare in crisi, mostrando già dall’interno le fragilità nascoste dietro l’apparente splendore della ricchezza e del successo.

L’edizione illustrata di Benjamin Lacombe

Tra le numerose edizioni de Il grande Gatsby, quella illustrata da Benjamin Lacombe merita una menzione speciale. Considerato uno dei più apprezzati illustratori contemporanei francesi, Lacombe ha reinterpretato il romanzo di Fitzgerald attraverso immagini eleganti e raffinate, capaci di dialogare con il testo senza mai sovrastarlo. Le sue tavole restituiscono il fascino malinconico della storia, accentuandone l’atmosfera sospesa tra lusso, desiderio e disillusione.

Particolarmente suggestivo è l’uso del colore oro, che richiama immediatamente lo sfarzo e l’ostentazione degli anni Venti, ma anche il carattere illusorio di un mondo costruito sull’apparenza. Le illustrazioni, ricche di dettagli e fortemente evocative, contribuiscono a dare nuova vita ai personaggi e agli ambienti del romanzo, trasformando la lettura in un’esperienza anche visiva.

Più che una semplice edizione illustrata, il volume appare come un vero oggetto da collezione, pensato per chi ama la letteratura ma anche l’arte del libro. Per eleganza grafica, qualità editoriale e forza delle immagini, è una di quelle edizioni che non si acquistano soltanto per leggere un classico, ma anche per conservarlo e sfogliarlo nel tempo. Una presenza necessaria nella libreria di un appassionato di libri illustrati.

Fitzgerald e la Jazz Age

Fitzgerald è uno degli autori simbolo della Jazz Age, il periodo degli anni Venti negli Stati Uniti, caratterizzato da crescita economica, nuove forme di consumo e una società in rapido cambiamento. In questo contesto si inserisce anche la sua vita personale, legata al successo letterario e alla figura della moglie Zelda Fitzgerald. Dopo la pubblicazione de Il grande Gatsby, Francis Scott Fitzgerald non riuscì più a eguagliare l’impatto e la forza del suo capolavoro. Continuò a scrivere, dando vita a opere importanti come Tenera è la notte, ma nessun lavoro successivo raggiunse la stessa intensità narrativa e la stessa centralità nella letteratura americana. Con il passare del tempo, Il grande Gatsby si è imposto come il punto più alto della sua carriera e come il romanzo che meglio rappresenta il suo immaginario e la sua epoca.

Ambientazione

La storia è ambientata nel 1922 tra New York e Long Island. È un ambiente dominato da ricchezza, feste e forte differenza tra classi sociali. L’accesso al mondo dell’alta società non dipende solo dal denaro, ma anche dall’origine sociale e dalle relazioni.

Nick Carraway

A raccontare la storia è Nick Carraway. Nick si trasferisce a New York per lavorare nel settore finanziario, in particolare nel mercato delle obbligazioni, e si stabilisce a West Egg, vicino a Gatsby. È anche cugino di Daisy Buchanan: questo legame familiare gli permette di entrare nel mondo della famiglia Buchanan e, indirettamente, nella vicenda centrale del romanzo.

Nick si trova in una posizione particolare, inizialmente si presenta come un osservatore esterno, partecipa alla vita sociale dell’alta società americana ma mantiene una certa distanza critica che gli consente di raccontare gli eventi senza esserne completamente assorbito. Tuttavia, nel corso della narrazione, questa distanza si riduce progressivamente. Nick rimane infatti sempre più colpito dalla figura di Jay Gatsby, dalla sua capacità di costruire se stesso e dalla forza del suo sogno, sviluppando nei suoi confronti una forma di ammirazione che lo distingue dagli altri personaggi.

Attraverso il suo sguardo, il romanzo non si limita a descrivere i fatti, ma li filtra attraverso una prospettiva personale, sospesa tra coinvolgimento e riflessione critica.

Jay Gatsby

Jay Gatsby è un uomo estremamente ricco che vive in una grande villa a Long Island. È conosciuto soprattutto per le sue feste, eventi enormi a cui partecipano centinaia di persone.

Nonostante la sua presenza sociale sia molto visibile, Gatsby è una figura difficile da conoscere davvero. Molti invitati alle sue feste non lo incontrano mai o non sanno nulla della sua vita personale. Questo lo rende una figura centrale ma allo stesso tempo misteriosa.

Gatsby ha costruito la propria ricchezza da solo e appartiene al gruppo dei cosiddetti “nuovi ricchi”, diversi dall’aristocrazia tradizionale americana.

Il nome come costruzione dell’identità

Jay non è solo un diminutivo, è una vera trasformazione identitaria simbolica l’importanza letteraria di un nome. Nel romanzo Il grande Gatsby, il protagonista nasce come James Gatz, figlio di una famiglia povera di contadini del Nord Dakota. Questo nome appartiene alla sua origine reale, a una condizione sociale umile che il personaggio rifiuta fin da giovane, perché incompatibile con l’immagine di sé che vuole costruire. Il cambiamento in “Jay Gatsby” non è quindi un semplice passaggio formale o un diminutivo, ma una vera e propria ricostruzione dell’identità.

Dal punto di vista letterario, il nome assume un valore centrale: non serve solo a identificare il personaggio, ma a definirne il destino narrativo. Fitzgerald costruisce infatti una frattura netta tra il nome originario e quello scelto, trasformando il cambio di identità in un gesto simbolico che segna il passaggio da una vita subita a una vita progettata. Il nome “Gatsby” diventa così parte integrante del mito del personaggio, una sorta di firma pubblica che sostituisce e oscura le origini reali.

La trasformazione avviene attraverso un processo di auto-creazione: James Gatz decide di reinventarsi completamente, costruendo una figura nuova che possa inserirsi in un mondo più alto dal punto di vista sociale ed economico. In questo percorso è fondamentale l’incontro con Dan Cody, un uomo ricco e influente per cui lavora da giovane, esperienza che gli permette di osservare da vicino il funzionamento dell’alta società e le dinamiche del successo. È anche da qui che nasce l’idea di poter “diventare altro” rispetto alle proprie origini.

La figura di Jay Gatsby rappresenta infatti una costruzione intenzionale, un’identità modellata per apparire elegante, misteriosa e perfettamente inserita nell’élite americana. Attraverso questo nuovo nome, il protagonista non solo si distacca dal passato, ma costruisce anche una narrazione di sé fatta di prestigio e possibilità, in parte reale e in parte inventata. Gatsby diventa così il simbolo di un’auto-mitizzazione personale, in cui la realtà viene progressivamente sostituita da un’immagine ideale.

Questa nuova identità non è separabile dal suo obiettivo principale, l’accesso al mondo di Daisy Buchanan. L’intera costruzione di Jay Gatsby si orienta verso questo desiderio, che diventa il punto centrale attorno a cui ruotano la sua vita, le sue scelte e la sua trasformazione sociale.

La sovrapposizione tra James Gatz e Jay Gatsby non è mai completamente risolta, però, il passato non scompare del tutto, ma rimane come una presenza nascosta che riemerge nei momenti di fragilità. Questa doppia identità è uno degli elementi fondamentali del romanzo, perché mostra come la costruzione di sé possa diventare al tempo stesso una possibilità di riscatto e una forma di distanza dalla propria realtà originaria.

Daisy Buchanan e il mondo dell’alta società

Daisy Buchanan appartiene all’alta società americana. È sposata con Tom Buchanan, uomo ricco e rappresentante del privilegio sociale consolidato.

Daisy vive in un ambiente in cui il lusso e l’immagine hanno un ruolo centrale. Il suo mondo è legato a ciò che appare più che a ciò che è. Gatsby, invece, rappresenta il percorso opposto, la ricchezza costruita partendo da zero.

Il rapporto tra Gatsby e Daisy è segnato da una forte differenza di condizioni sociali e di stile di vita. Gatsby è legato a lei da un sentimento costante, mentre Daisy appartiene stabilmente al suo contesto sociale.

L’amore come asimmetria

Nel romanzo Il grande Gatsby il rapporto tra Jay Gatsby e Daisy Buchanan si costruisce come un legame profondamente asimmetrico, in cui entrambi partecipano al sentimento, ma senza condividere lo stesso orizzonte di significato.

Gatsby vive un amore assoluto e totalizzante, che diventa il centro della sua identità e della sua storia personale. La sua relazione con Daisy non è solo desiderio affettivo, ma anche progetto esistenziale, tutto ciò che costruisce, dalla ricchezza al suo stile di vita, è orientato a renderlo degno di quell’incontro e di ciò che rappresenta.

Daisy, dal canto suo, vive questo legame in modo più complesso e sfumato. È attratta da Gatsby e affascinata dalla sua ricchezza e dalla sua capacità di incarnare un mondo elegante e seducente, ma rimane sempre consapevole della natura “costruita” di quel successo. Il suo sguardo non è ingenuo, percepisce che la posizione di Gatsby è frutto di un’ascesa personale e non di una tradizione consolidata, e questo elemento introduce una distanza implicita tra loro, legata al valore che lei attribuisce alle origini e allo status sociale.

Il risultato è un rapporto in cui il sentimento non si sviluppa su basi equivalenti, Gatsby investe tutto in un’idea di amore assoluto e di riscatto attraverso di esso, mentre Daisy si muove dentro un equilibrio fatto di attrazione, consapevolezza sociale e appartenenza al proprio mondo. Proprio questa differenza di prospettive rende il loro legame instabile e mai completamente condiviso, trasformandolo in una relazione in cui desiderio e realtà non coincidono mai davvero.

La rivalità tra Gatsby e Tom

Nel romanzo Il grande Gatsby, il rapporto tra Jay Gatsby e Tom Buchanan si costruisce anche attraverso una forte rivalità, che non è solo sentimentale ma soprattutto sociale e simbolica.

Tom rappresenta l’alta società tradizionale, una ricchezza già consolidata, legata alla nascita e a un senso di appartenenza esclusivo. Gatsby, invece, incarna la nuova ricchezza, costruita attraverso il lavoro e l’autoaffermazione. Per questo il loro confronto non riguarda soltanto Daisy Buchanan come oggetto del desiderio, ma due modi opposti di intendere il successo e il prestigio.

La presenza di Daisy rende questa opposizione ancora più evidente, da un lato Gatsby, che ha costruito tutta la propria identità attorno all’idea di poterla riconquistare e di meritare un posto nel suo mondo, dall’altro Tom, che quel mondo lo rappresenta già e lo difende come parte naturale della propria posizione sociale. La rivalità tra i due uomini diventa così lo scontro tra chi cerca di entrare in un sistema e chi invece lo incarna dall’interno.

In questo equilibrio instabile, il conflitto non è mai solo personale. Attraverso Gatsby e Tom, il romanzo mette in scena una contrapposizione più ampia tra aspirazione e privilegio, tra costruzione e appartenenza, che si riflette inevitabilmente anche nel loro rapporto con Daisy.

Gli altri personaggi

Jordan Baker è una figura dell’alta società newyorkese, indipendente e inserita nel mondo dello sport e della socialità moderna.

Myrtle Wilson rappresenta invece la classe lavoratrice e il desiderio di salire socialmente attraverso il denaro.

L’importanza del romanzo

Il grande Gatsby è diventato un classico perché riesce a condensare in una storia breve, l’immagine di un’intera epoca e delle sue contraddizioni. Attraverso il mondo descritto da Fitzgerald emerge una società in cui il successo economico non coincide automaticamente con il riconoscimento sociale, e in cui il denaro modifica i rapporti ma non elimina le distanze tra le persone.

La forza del romanzo sta anche nella figura di Jay Gatsby, che incarna l’idea di trasformazione personale tipica del sogno americano, ma allo stesso tempo ne mostra i limiti quando si scontra con le regole sociali già stabilite. Per questo il libro continua a essere letto, non racconta solo una storia ambientata negli anni Venti, ma un meccanismo sociale che resta riconoscibile anche oggi.

Il film

Nel 2013 il regista Baz Luhrmann ha realizzato The Great Gatsby, con Leonardo DiCaprio nel ruolo di Gatsby, Carey Mulligan nel ruolo di Daisy e Tobey Maguire nei panni di Nick.

Il film segue in modo abbastanza fedele la trama del romanzo, ma sceglie un linguaggio cinematografico molto più spettacolare rispetto a quello letterario. Luhrmann utilizza infatti una regia dinamica, una forte attenzione alla componente visiva e una colonna sonora che mescola musica dell’epoca e brani moderni, creando un contrasto evidente.

Rispetto al romanzo, la narrazione risulta più immediata e visivamente intensa, mentre il libro di Fitzgerald costruisce la storia in modo più misurato, attraverso lo sguardo di Nick e una descrizione più indiretta degli eventi.

Differenze tra libro e film

Il romanzo è costruito sulla narrazione e sull’osservazione dei dettagli, mentre il film punta su un impatto visivo immediato. Il libro lascia più spazio all’interpretazione, mentre il film rende l’esperienza più diretta e scenografica.

Premi Oscar

The Great Gatsby ha vinto due Premi Oscar:

Miglior scenografia

Migliori costumi

Un amore più forte del tempo

L’amore che Jay Gatsby prova per Daisy Buchanan è uno degli aspetti più affascinanti del romanzo. Si tratta di un sentimento raro per intensità e costanza, capace di attraversare gli anni senza perdere forza. Gatsby ama Daisy in modo assoluto, senza riserve e senza calcoli, trasformandola nel centro della propria esistenza. È proprio questa dedizione totale a rendere il personaggio così memorabile, al di là delle sue contraddizioni, incarna l’idea romantica di un amore che non si arrende al tempo e che continua a inseguire il proprio ideale, anche quando la realtà si dimostra più complessa dei sogni e più amara degli incubi.

Il grande Gatsby resta un’opera centrale della letteratura americana perché racconta una società in cui ricchezza, identità e appartenenza sociale sono profondamente intrecciate. È un romanzo che descrive un mondo affascinante ma rigidamente strutturato, dove il successo non dipende solo dalle possibilità economiche ma anche dalle origini e dal contesto sociale.

Una lettura psicologica e filosofica di Gatsby

Uno degli aspetti che rende Il grande Gatsby un’opera così moderna è la sua straordinaria profondità psicologica. Gatsby non è soltanto un uomo innamorato o un ambizioso che ha raggiunto il successo economico, è il ritratto di una personalità costruita intorno a un ideale. La sua intera esistenza è orientata verso un’immagine perfetta del futuro e verso la convinzione che la volontà umana possa superare qualsiasi limite imposto dalla realtà.

Dal punto di vista psicologico, Gatsby può essere interpretato come un individuo che ha trasformato un desiderio in un elemento centrale della propria identità. La sua vita non è organizzata attorno a ciò che possiede, ma attorno a ciò che immagina. In termini moderni potremmo parlare di idealizzazione, un processo attraverso il quale una persona attribuisce a un obiettivo, a un ricordo o a un individuo caratteristiche quasi perfette. Questo meccanismo psicologico non riguarda soltanto Gatsby, appartiene a tutti gli esseri umani quando tendono a immaginare che la felicità risieda in qualcosa che ancora non possiedono.

Fitzgerald mostra con grande lucidità come il desiderio possa diventare una forza creativa. Gatsby costruisce se stesso, cambia il proprio destino e plasma la propria immagine pubblica grazie alla forza della sua aspirazione. Tuttavia lo scrittore suggerisce anche che esiste una differenza tra vivere per un sogno e vivere all’interno di un sogno. Quando la realtà non coincide con l’immagine ideale che abbiamo costruito nella nostra mente, nasce inevitabilmente una tensione che può generare delusione, frustrazione e sofferenza.

Anche dal punto di vista filosofico il personaggio è estremamente interessante. Gatsby incarna una visione quasi prometeica dell’esistenza: crede che l’essere umano possa reinventarsi completamente e diventare artefice assoluto del proprio destino. In questo senso ricorda alcune figure della filosofia moderna che vedono nell’uomo un soggetto capace di costruire autonomamente il significato della propria vita.

Anche dal punto di vista filosofico il personaggio è estremamente interessante. Gatsby incarna una visione quasi prometeica dell’esistenza. Come Prometeo, non accetta passivamente i limiti imposti dalla realtà, ma cerca di affermare la forza della propria volontà contro ciò che appare già scritto. In lui è presente una fiducia straordinaria nella capacità umana di inseguire un ideale e di orientare la propria vita verso un obiettivo considerato irrinunciabile.

Ciò che rende Gatsby così affascinante non è soltanto l’ambizione, ma la sua incrollabile fede nel desiderio. Mentre molti personaggi del romanzo si adattano alle convenzioni sociali o alle opportunità del momento, Gatsby continua a guardare oltre il presente, verso qualcosa che per lui possiede un valore quasi assoluto. In questo senso diventa una figura profondamente moderna: un uomo che rifiuta il cinismo e continua a credere nella possibilità di dare forma ai propri ideali.

Fitzgerald sembra interrogarsi proprio sul rapporto tra l’essere umano e i propri sogni. È la forza del desiderio a dare significato all’esistenza oppure è necessario riconoscere i limiti imposti dalla realtà? Gatsby vive interamente dentro questa tensione, ed è forse per questo che continua a esercitare un fascino così duraturo sui lettori.

Fitzgerald sembra domandarsi se sia davvero possibile ricominciare da zero o se il passato continui sempre a esercitare la propria influenza sul presente. È una questione che attraversa gran parte della filosofia occidentale, siamo davvero liberi di reinventarci oppure restiamo inevitabilmente legati alla nostra storia personale?

Alcuni studiosi hanno inoltre osservato come Gatsby incarni una forma di esistenzialismo ante litteram. Pur vivendo in una società dominata dal denaro e dalle convenzioni sociali, cerca di attribuire alla propria vita un significato personale e autentico. Non accetta passivamente il mondo così com’è, ma tenta di modellarlo secondo la propria visione. La sua grandezza deriva proprio da questa capacità di credere in qualcosa con assoluta intensità.

Un altro tema centrale è il rapporto tra identità e apparenza. Molti personaggi del romanzo vivono dietro una maschera sociale. Le feste, il lusso, gli abiti eleganti e le residenze sfarzose diventano strumenti attraverso cui gli individui cercano di costruire una determinata immagine di sé. Fitzgerald anticipa così riflessioni molto attuali sulla società dell’apparenza e sul bisogno umano di essere riconosciuti dagli altri.

Nel caso di Jay Gatsby si può leggere una forte distanza tra ciò che è e ciò che aspira a diventare. Da una parte c’è la sua origine e la sua identità reale, dall’altra un’immagine ideale costruita attorno al successo, al riconoscimento sociale e a un mondo a cui vuole appartenere.

Questa distanza non è solo sociale, ma anche personale, Gatsby finisce per orientare tutta la sua vita verso l’idea di una versione di sé considerata “compiuta”, che però non coincide mai completamente con la realtà.

Una lettura di questo tipo richiama le riflessioni di Carl Rogers (1902-1987, è stato uno degli psicologi più influenti del Novecento e uno dei principali esponenti della psicologia umanistica, corrente che pone al centro la persona, la sua esperienza soggettiva e il suo potenziale di crescita) che ha descritto proprio la possibile tensione tra immagine ideale e realtà personale come uno dei punti centrali della costruzione dell’identità.

Per questo motivo Il grande Gatsby continua a parlare ai lettori del XXI secolo. Al di là dell’ambientazione negli anni Venti, il romanzo affronta domande universali: chi siamo realmente? Quanto conta il passato nella costruzione della nostra identità? La felicità è qualcosa di definitivo oppure una condizione che cambia continuamente con le circostanze della vita? Forse la felicità non è uno stato stabile da raggiungere una volta per tutte, ma un equilibrio temporaneo, diverso per ogni persona e legato al modo in cui si interpreta ciò che si vive, perché sulla felicità non esiste una risposta unica e certa. E soprattutto, quanto della nostra vita è guidato dalla realtà e quanto dai sogni che scegliamo di inseguire?

La grandezza di Fitzgerald consiste nell’aver trasformato queste questioni filosofiche e psicologiche in una narrazione coinvolgente, affidandole a un personaggio che ancora oggi rimane uno dei più complessi e affascinanti della letteratura mondiale.

Due citazioni tratte dal film The Great Gatsby

Jay Gatsby: “Non chiedo molto. Solo che tu sia qui, al centro di tutto il mio mondo.” È una delle espressioni più dirette del suo amore totalizzante, non è solo desiderio, è centralità assoluta dell’altro nella sua vita.

Nick Carraway: “La vita si guarda meglio da una distanza sicura.” Questa è molto significativa, sintetizza il suo ruolo nel film e la sua evoluzione come narratore, sempre diviso tra coinvolgimento e distanza.

Due citazioni tratte dal libro

Jay Gatsby: “Così continuiamo a remare, barche contro corrente, risospinti senza sosta nel passato.”

Nick Carraway: “Erano persone incuranti, Tom e Daisy: distruggevano cose e creature e poi si ritiravano nel loro denaro, nella loro enorme incoscienza…”

