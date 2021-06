“Il libro delle cose nascoste” di F. Dimitri

È iniziata l’estate, ed estate vuol dire: vacanze, caldo, letture estive. Cosa distingue una lettura estiva dalle letture “normali”? Non saprei dirlo con precisione. Non è la leggerezza del testo, e nemmeno il suo argomento. Sono sicura, però, che Il libro delle cose nascoste rientra in questa categoria. La sua vicenda è ambientata in pieno giugno, nel Salento, e chissà, forse è per questo, per l’atmosfera che vi si respira. O forse è per come è stato capace di portarmi laggiù, in quella terra meta di tante vacanze ma mai davvero conosciuta, e di avermi fatta sentire lì fisicamente. Un’evasione in piena regola.