“Il re aging e l’arte di invecchiare (il più tardi possibile)” di Stefano Momentè: i consigli di un esperto del vivere sano

Gli ultimi decenni sono stati caratterizzati da un’ossessione per la bellezza e la giovinezza, arrivando a toccare picchi surreali; al di là degli estremismi, però, provare a conservare in buono stato il proprio corpo, anche quando si raggiunge un’età ragguardevole, dovrebbe essere priorità di tutti. Vi è molta differenza tra il chiodo fisso per la giovinezza eterna e il prendersi cura in modo sano del proprio organismo, in modo da dimostrare un’età biologica più bassa di quella anagrafica; non possiamo sembrare ventenni quando raggiungiamo la mezza età ma possiamo arrivarci portando bene gli anni che abbiamo: in questo intento ci aiuta Stefano Momentè con la sua opera “Il re aging e l’arte di invecchiare (il più tardi possibile)”.

L’autore è giunto alla sua ventitreesima pubblicazione: da sempre si impegna nello studiare e nel divulgare un approccio salutare all’esistenza, insistendo sul veganismo e sulle proprietà nutritive degli alimenti non di origine animale; Momentè è uno chef, naturopata ed esperto di nutrizione e stile di vita vegan, oltre ad essere direttore e formatore presso la sua scuola Altrocibo Academy, una realtà in cui si sviluppano percorsi di cucina vegetale sia professionalizzanti che amatoriali. In questa sua nuova pubblicazione insegna come rallentare l’invecchiamento biologico dando informazioni utili e supportate da ricerche scientifiche, soprattutto in ambito genetico; tutto sta nel modificare il nostro stile di vita a partire dall’alimentazione, per poi prendere in considerazione anche l’esercizio fisico e l’assunzione di comportamenti virtuosi che escludano la dipendenza da sostanze nocive per l’organismo come il tabacco e gli alcolici.

Come afferma l’autore nell’opera: «L’età biologica è un concetto importante nel Re-aging, poiché indica quanto bene funzioniamo a livello cellulare. Sebbene l’età anagrafica sia fuori dal nostro controllo, possiamo influenzare positivamente l’età biologica attraverso scelte di vita consapevoli. Non possiamo fermare il tempo, ma possiamo fare in modo che il nostro corpo invecchi più lentamente, vivendo con forza e vitalità fino alla fine». A questo proposito, nel testo vengono elencate e spiegate tutte quelle sostanze nutritive che possono aiutarci nel nostro scopo di rallentare l’invecchiamento; vengono poi fatti esempi nel modo di alimentarsi, come ad esempio il digiuno intermittente, che possono favorire il funzionamento del nostro metabolismo.

Si parla inoltre di alcune proteine che possono favorire la longevità, come ad esempio le sirtuine, o ancora di alcune radici quasi miracolose, come quella di Astragalo, ricca di antiossidanti che aiutano a combattere i radicali liberi responsabili dell’invecchiamento precoce, e nota per il suo potente effetto sulla stimolazione del sistema immunitario.





