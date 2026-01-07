Il tricolore poco glorioso e le parole del presidente della Repubblica Mattarella. Facciamo il punto.

Il 7 gennaio si è celebrato il 229esimo anno del Tricolore con le allucinanti, ma per la carica che ricopre, in teoria sono importanti di Mattarella che afferma: “Il Tricolore incarna unità, libertà, democrazia e coesione”. Si certo.

Prendiamo le parole ad uno ad uno:

Unità:

Dov’è l’unità? Questa Nazione è stata creata per sbaglio da un credulone chiamato Garibaldi il quale si è fatto fottere dai Savoia. Ad oggi il tricolore lo usiamo solo per le attività sportive quali il calcio, lo scii, azioni di esposizioni e parate militari per il 2 giugno (ciao Art. 11 come stai?) i leghisti ci si pulivano il culo e via discorrendo. In generale la bandiera non la si espone, in particolar modo al SUD dove la nascondiamo direttamente per la vergogna. Non ci rappresenta. Difatti a partire dalla lingua parliamo moltissimo in dialetto. Ognuno crea l’unità a casa propria.

Libertà:

Ahh la libertà!! Mi perdoni presidente ma dov’è questa libertà? Io parto dal presupposto di essere cittadina LIBERA da ogni pensiero trito e ritrito. Ho la possibilità di prendere una penna e scrivere una mia libertaria opinione. Poi scendo in piazza per una nobile causa del diritto di esistere dei più deboli e sfruttati dall’occidente e voi Stato che fate? Mi cercate il documento, il numero di telefono senza un mandato e mi fate il pelo perché ho occupato il SUOLO PUBBLICO senza una cazzo di richesta alla Questura!! Ma se suolo pubblico perché devo chiedere la richiesta in questura? Preavviso sicurezza. Si certo. Chi manifesta sono dei terroristi. Vabbè. Cambiate nome. Piuttosto non chiamatelo suolo pubblico. Sono d’accordo che possano esserci dei facinorosi di disordine pubblico tra i manifestanti. Ma io ricordo Genova 2001 e avevamo ragione noi. Dall’ambiente all’ordine pubblico. È morto Carlo Giuliani per colpa vostra.

Democrazia?

Democrazia: Demos krátos potere al popolo. Mi rifaccio al punto della libertà. Libertà che lo stato mi manganelli?

Coesione?

Ed infine coesione e anche qui mi rifaccio al punto primo dell’unità. Siamo così coesi tra estremo nord ed estremo Sud che non ci sopportiamo proprio, siamo la palla al piede uno dell’altro e fino a meno di 50 anni fa nei locali nelle ridenti cittadine di montagna dell’estremo nord spuntavano cartelli con scritto: “Non facciamo entrare i cani e chi viene dal Sud”. Avanti così glorioso popolo italiano!! La verità è pesante solo per chi vive sulla menzogna.

Domanda legittima

Mi chiedo piuttosto cosa significa nel 2026 il tricolore, il popolo è d’accordo nel commemorare il tricolore al 229esimo compleanno??