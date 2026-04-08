Il Trionfo della Morte di Marco Abbagnara: tra Noir, Etica e Oscura Redenzione

Copertina del libro Il Trionfo della Morte di Marco Abbagnara
Titolo: Il trionfo della morte
Serie: secondo libro della trilogia
Autore: Marco Abbagnara
Genere:
Editore ‏ : ‎ Pathos Edizioni
Data di pubblicazione ‏ : ‎ 27 febbraio 2025
Lingua ‏ : ‎ Italiano

La contessa Lucrezia Montecadì è ormai l’ossessione del detective Carlos Diabo, che lo attrae e lo respinge, che lo incita a voler scoprire che fine ha fatto Alejandro, suo cognato e marito di Lucrezia e la bellissima Adama. Omicidi, tradimenti e una profonda fede nel disegno di Dio e della chiesa di Manto sono i confini entro cui si muove la potente imprenditrice, contessa e titolare della casa farmaceutica Radesa.

“Il Trionfo della Morte di Marco Abbagnara

Dopo il successo di Lucrezia purificatrice del male, (potete leggere l’articolo cliccando qui https://www.magozine.it/lucrezia-purificatrice-del-male-o-dea-della-vendetta/) Marco Abbagnara torna in libreria con “Il Trionfo della Morte”, il secondo capitolo della sua ambiziosa trilogia. Se il primo volume ci aveva introdotto in un mondo di ombre e contrasti, questo sequel alza la posta in gioco, trascinando il lettore in un vortice di etica distorta, giustizia sommaria e oscure trame scientifiche.

Un Ritorno Atteso: Lucrezia e Carlos

In questo nuovo capitolo ritroviamo i volti che hanno reso celebre la saga. Al centro della scena campeggia la Contessa Lucrezia Montecadì, un personaggio che incarna perfettamente il binomio dell’eroe oscuro. Lucrezia non è una protagonista convenzionale: è una forza della natura che combatte il male utilizzandone i medesimi strumenti, muovendosi in quella zona grigia dove la morale si dissolve.

A contrastarla c’è nuovamente l’investigatore Carlos, la sua nemesi naturale. Se Carlos rappresenta, almeno sulla carta, la “coscienza pulita” e il rigore della legge, Abbagnara compie un’operazione chirurgica anche il detective, finisce per riflettere i peccati della sua razza. Tra i due non vi è solo uno scontro tra giustizia e crimine, ma un duello filosofico su cosa significhi realmente “ripulire il mondo”.

L’Ombra di Arconte: Il Male ha un Nuovo Volto

Arconte, una figura che evoca immediatamente suggestioni esoteriche e orrorifiche. Arconte è l’incarnazione della crudeltà priva di scrupoli, un uomo che vive nella lussuria e nel culto della propria depravazione. Il suo legame con un misterioso affresco raffigurante la morte non è solo un elemento estetico, ma un simbolo della tentazione. Attorno a lui gravitano figure minori, come due giovani ladruncoli mossi dalla brama di denaro, le cui vite si intrecceranno tragicamente con i piani del villain, dimostrando come il desiderio materiale possa trasformarsi in una condanna a morte.

“La morte, in questo romanzo, non è un mostro da temere, ma un linguaggio. Una forza che purifica il falso per rivelare l’autentico.”

Scienza e Peccato: La Svolta Narrativa

Abbagnara inserisce nel tessuto del romanzo un elemento di trama sorprendente: la scoperta che Lucrezia potrebbe possedere, nel suo sangue o nelle sue azioni, una cura inaspettata contro il cancro. Questo sposta il libro dal genere noir puro verso il thriller scientifico e sociale. Riuscirà la Contessa a trasformare questa scoperta in una speranza concreta?

Fino a che punto si spingerà la concorrenza spietata di chi vuole lucrare sulla sofferenza?

Questa sottotrama serve a esplorare il passato di Lucrezia, un passato fatto di violenza e dolore che l’ha resa la paladina delle donne indifese, trasformando la sua “morte interiore” in una missione di vita e purificazione per gli altri.

Uno Stile Immersivo e Poetico

La scrittura di Marco Abbagnara si conferma pulita, diretta, ma profondamente evocativa. L’autore non si limita a raccontare una storia; crea un’atmosfera. I personaggi non sono semplici pedine narrative, ma anime in bilico che portano il peso di desideri taciuti e colpe inconfessabili.

Mentre si legge, si ha la sensazione di non essere meri spettatori: si respira con i protagonisti, si prova la loro rabbia e la loro rassegnazione. Abbagnara ha il raro dono di trattare tematiche profonde la violenza di genere, l’etica medica, la natura del male senza mai risultare didascalico, lasciando che siano le azioni a parlare.

Un’Esperienza Disturbante e Bellezza

“Il Trionfo della Morte” è un’esperienza narrativa potente e, a tratti, disturbante. È un libro che lascia addosso un mix di inquietudine e bellezza, una sensazione di perdita che si accompagna a una rivelazione finale.

Se cercate un romanzo che vi faccia riflettere sulla sottile linea che separa il santo dal peccatore, l’ultima opera di Abbagnara è una lettura imprescindibile. La morte qui non è la fine, ma un nuovo, oscuro inizio.

Il libro è acquistabile sia sul sito della casa editrice che su amazon al seguente link https://www.amazon.it/trionfo-della-morte-Marco-Abbagnara/

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Gloria Donati nasce a Bracciano (Roma) il 10 novembre 1992. Dopo il diploma prosegue gli studi in ambito umanistico, laureandosi in Scienze dei Beni Culturali presso l’Università della Tuscia e successivamente in Storia dell’Arte all’Università degli Studi Roma Tre, con il massimo dei voti e la lode. In seguito, approfondisce la propria formazione accademica iscrivendosi al corso di laurea in Scienze dell’Educazione.

Nel corso degli anni ha collaborato con diverse istituzioni culturali, tra cui il Museo Napoleonico di Roma e la Soprintendenza del Parco Archeologico del Colosseo, esperienze che le consentono di unire la passione per l’arte con l’impegno nella tutela del patrimonio storico e artistico.
Da sempre amante della scrittura, fin dall’infanzia si dedica alla poesia e alla narrativa, partecipando con successo a numerosi concorsi letterari nazionali. Nel 2020 pubblica la raccolta di fiabe I racconti incantati (Europa Edizioni), esordio che la porta a farsi conoscere come autrice capace di unire fantasia, delicatezza e riflessione morale. Le sue opere riflettono una sensibilità profonda verso la bellezza, la natura e i valori universali dell’uomo.
Oggi Gloria Donati vive e lavora a Roma, dove continua la sua attività di ricerca, scrittura e promozione culturale. A febbraio 2025 ha partecipato a Casa Sanremo Wraiters. Attraverso il suo profilo Instagram promuove libri e iniziative legate al mondo della lettura, collaborando con case editrici e autori emergenti. Ha inoltre curato e presentato diversi eventi letterari,
introducendo e intervistando autori in occasione di presentazioni e rassegne culturali.

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