In un giorno come questo di Marianna Loredana Sorrentino

NEL LIBRO

Un libro toccante ed emozionante.

Eva racconta Roma attraverso il suo sguardo, tramite le sue emozioni. Un incedere lento della narrazione che, aderisce perfettamente anche al proseguire della vita di Eva. Nei suoi occhi e nei suoi pensieri prendono vita emozioni e riflessioni. Dietro ad ogni persona che incontra lei dà vita a delle storie. L’autrice stessa quando le ho chiesto cosa, è per lei Eva mi ha risposto: “Eva sono gli occhi dell’incanto il nome deriva dalla prima donna e in quanto prima tutto ciò che le arriva sono puri, lei accoglie e trasforma. Immagina storie dietro tutto coloro che incontra. Eva rappresenta l’inizio e la trasformazione, nascita e rinascita.”

STORIA DI SGUARDI

Una bellissima storia quindi di rinascita. Storie tristi e belle tutte raccontate attraverso gli occhi di Eva che con la sua purezza immagina ed esplora i cuori di tutti coloro che incontra lungo il cammino per andare a lavoro o a casa.

Sullo sfondo Roma la città eterna, una città che ha tanto da mostrare e da svelare ancora.

Una trama che sfiora le corde dell’anima, che conquista il lettore per la scrittura semplice, ma diretta che sa arrivare al cuore e alla mente dei lettori.

Trama

La mente raccoglie i dettagli senza sforzo. Ancora fresca, come l’aria di una mattina d’inverno (…). Ho riesumato questo stralcio di giornata, fissato su una vecchia Moleskine, l’ho cesellato, limato e dilatato fino a circoscriverlo in una cornice dalle rifiniture un po’ barocche. Poi, come si fa per le missive importanti, l’ho suggellata in ceralacca con un titolo davvero azzeccato. Sì, perché “In un giorno come questo” è un giorno come tanti, come questo o quello, nel quale non accade mai nulla. Non è un avvincente thriller, né un borioso saggio e neanche un lacrimoso romanzo, ma la sfida è stata proprio quella di riempire il nulla fino a farlo traboccare di vita, rubata agli sguardi e agli angoli di strada.