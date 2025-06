“Incubi e Drammi”: quando la letteratura sfida l’oscurità dell’anima

Nell’attuale panorama letterario indipendente, pochi testi riescono a restituire con tale efficacia il senso di smarrimento, dolore e rinascita che “Incubi e Drammi” riesce a evocare già dalle prime pagine. Si tratta di un’opera composita, intensa e viscerale, capace di trascinare il lettore in un viaggio attraverso le fragilità dell’essere umano, toccando corde profonde con una scrittura schietta e suggestiva.

Il dolore che plasma. Il sogno che condanna. Il cuore che resiste.

Queste tre anime coesistono nei racconti che compongono il volume. L’autore, affronta senza riserve i fantasmi interiori che ci abitano: la perdita, l’abbandono. E lo fa scegliendo stili narrativi diversi, che alternano il realismo psicologico a incursioni nel fantastico e nel surreale, creando un affresco sfaccettato della sofferenza umana.



Una struttura a specchio tra sogno e incubo

L’elemento onirico è una costante. Non come fuga dalla realtà, bensì come specchio distorto dell’inconscio. Il racconto si svolge in un ritmo cadenzato da immagini forti, simbolismi densi e un finale strepitoso. Ma è proprio questo il punto di forza dell’opera: non cercare facili vie di uscita, ma scavare in profondità.

Stile e linguaggio: diretto, lirico, crudele

Il linguaggio è diretto, quasi teatrale in certi passaggi. Ma non mancano momenti di vera liricità, soprattutto quando si dà voce alla vulnerabilità. Le emozioni sono descritte con precisione chirurgica, come nel racconto della perdita di una madre, o nella scena in cui un amore malato si trasforma in prigionia. Ogni parola è scelta con cura per ferire, o guarire, a seconda della direzione in cui si muove il racconto.



Un libro necessario



Un’opera intensa, disturbante e poetica. Una lettura consigliata a chi ha il coraggio di guardare in faccia i propri mostri. E a chi crede ancora che le parole, anche le più cupe, possano far luce nell’oscurità.











Trama

Lasciare casa dei genitori e avere la propria indipendenza può costare caro, come scoprirà il ragazzo che, per necessità, dovrà accettare il lavoro di portiere di notte in un quartiere residenziale. E qualcosa di altrettanto terribile toccherà alla baby gang che, per farne il proprio passatempo, prende di mira quello che sembra un innocuo anziano. Così come alla principessa che, succube di un padre talmente avaro ed anaffettivo da tenerla rinchiusa in una torre pur di non dare un soldo di dote a chiunque chieda la sua mano, subirà la persecuzione di un inquietante visitatore notturno e al commesso viaggiatore che intraprende un viaggio a bordo di una nave mercantile che si accinge ad attraversare un banco di fitta nebbia attraverso la quale è impossibile vedere nulla, ma dove si cela qualcosa che potrebbe decidere di non fargli rimettere più piede sulla terraferma. Dopotutto l’orrore può colpire perfino gli animali della savana, e quando si vuole comprare un regalo al proprio figlio bisogna sempre accertarsi che il venditore sia una persona affidabile. E del resto, la delusione del primo amore può obnubilare la mente, portando a prendere decisioni sbagliate e a generare reazioni e pensieri distorti. Questo è ciò che scoprirete in questa raccolta di racconti che spaziano dall’horror alla fantascienza, al fantasy, al dramma umano.