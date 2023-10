“Inganni”: appassionante saga su cacciatori e demoni

«Avrebbe potuto esserci per i suoi compagni e apprezzare quanto loro avessero da offrirgli, imparando a contraccambiare, senza apparire burbero, come al solito. Per una volta gli sarebbe stato possibile tornare a vivere e ricordarsi la vera essenza delle emozioni»: il tormentato Maximilian Lawrence Hamilton, detective e cacciatore di demoni, è il protagonista del romanzo urban fantasy e primo volume di una trilogia “I legami delle tenebre – Inganni” di Francesca Caizzi.



Max ha stretto un controverso accordo tanti anni prima e si ritrova nel presente a dover gestire molti sensi di colpa e frustrazioni, perché non può mai essere sé stesso con le persone che ama e non può rivelare una scomoda verità che lo riguarda. Max è a capo di una task force segreta, la Squadra Omega, che combatte le forze soprannaturali che infestano la città di Vancouver: al suo interno troviamo esseri umani e anche mezzo-demoni, oltre a una strega che riesce a percepire i mutamenti energetici della città, e a comprendere quindi se ci siano problemi in vista.



Max, oltre ad essere un eccellente cacciatore, ha anche l’abilità particolare di riconoscere i demoni quando si mimetizzano tra gli umani – «Negli inferi tutti i demoni erano pura ombra, ma, una volta sulla Terra, potevano assumere fattezze umane che impedivano l’utilizzo delle capacità demoniache e permettevano di mescolarsi alla gente comune. Max osservò i presenti e li focalizzò uno per volta. Vide l’immagine vibrare e, un secondo dopo, essere sostituita dal vero aspetto di quegli esseri. Era come guardare attraverso una pozza d’acqua. In superficie appariva una figura umana, mentre al di sotto si intravedeva la forma reale del demone, un riflesso della sua natura originale».



In città però, sta accadendo una strana mutazione per cui l’abilità di Max non è di nessuna utilità: alcuni esseri umani, infatti, in seguito a delle ferite inferte dai demoni, si stanno trasformando in creature demoniache; questa volta non sono i demoni a mutare in umani ma viceversa e, a differenza dei demoni originali, una volta morti i loro corpi non diventano cenere ma restano integri, e quindi pronti a far scatenare il panico a Vancouver.



Come si può risolvere questa intricata situazione? Max e i suoi alleati si ritrovano a gestire un nuovo e temibile Male, e anche ad affrontare i loro demoni interiori: in questo avvincente esordio di saga non troviamo solo tanta azione e suspense ma anche un’attenzione per l’approfondimento psicologico dei personaggi, e per tematiche importanti come l’accettazione delle diversità e l’inclusione.





https://www.francescacaizzi.it/

https://www.instagram.com/francesca.caizzi/





