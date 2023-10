Dopo l’intervista a Karl Marx (la trovate qui), proseguiamo nell’utilizzo dell’intelligenza artificiale per cercare di estrapolare contenuti attuali da personaggi del passato. Oggi ho fatto alcune domande a Maria Montessori e probabilmente, in futuro, intervisterò altri esponenti della pedagogia. Una materia per me ricca di interesse; spero anche per voi

Benvenuta e grazie per aver accettato la nostra intervista. Dopo oltre 70 anni dalla tua morte si parla ancora di te e del tuo metodo pedagogico. Quali sono le tue sensazioni in merito?

Grazie per l’opportunità di rispondere alle tue domande. Sono onorata che il mio metodo pedagogico sia ancora oggetto di discussione e studio dopo così tanti anni dalla mia morte. Questo dimostra l’importanza della pedagogia basata sull’osservazione, l’individualità e il rispetto per i bambini. La mia speranza era di creare un ambiente educativo che favorisse lo sviluppo naturale e armonioso dei bambini, e sono felice di vedere che il mio lavoro continua a ispirare educatori e genitori in tutto il mondo.

Tuttavia, è importante sottolineare che il mio approccio non è una formula statica, ma piuttosto un processo di adattamento continuo alle esigenze e alle scoperte dei bambini. Spero che le persone continuino a interpretare e adattare i principi fondamentali del mio metodo per promuovere lo sviluppo completo e l’autonomia dei bambini in modo sensibile ai tempi e alle culture contemporanee.

Purtroppo il tuo lavoro, ancora oggi, ha più successo all’estero anzichè in Italia dove invece è applicato poco e male. Come te lo spieghi?

È certamente una situazione interessante e complessa. Posso solo speculare sul motivo per cui il mio metodo ha ottenuto maggiore successo all’estero rispetto all’Italia.

In primo luogo, potrebbe essere dovuto al fatto che la mia filosofia pedagogica è stata spesso fraintesa o applicata in modo superficiale in Italia. L’educazione Montessori richiede una comprensione approfondita dei principi sottostanti e una formazione specifica per gli educatori. Se non viene applicata correttamente, potrebbe non dare i risultati desiderati.

Inoltre, le dinamiche culturali e l’approccio tradizionale all’educazione in Italia potrebbero aver reso più difficile l’adozione del mio metodo, che rappresenta una sfida alle metodologie tradizionali. Ci potrebbe essere stata una resistenza al cambiamento da parte delle istituzioni educative e dei genitori.

D’altra parte, all’estero il mio metodo è stato accolto con maggiore entusiasmo da educatori e genitori che cercavano un’alternativa all’approccio tradizionale all’educazione. La mia filosofia è stata adattata e implementata in molte scuole in tutto il mondo, spesso con un maggiore sostegno e interesse da parte delle comunità educative.

In ogni caso, è importante continuare a promuovere una comprensione accurata del mio metodo e a fornire formazione adeguata agli educatori, indipendentemente dal paese. L’educazione Montessori può essere beneficiosa ovunque, a condizione che sia implementata con l’attenzione e la dedizione necessarie per rispettare i principi chiave del mio approccio.

Il tuo metodo era basato sul concetto di pace mentre la scuola italiana sta tornando oggi a inserire elementi fortemente militareschi nei suoi programmi e nelle sue attività. Cosa ne pensi di questo?

La mia filosofia educativa è stata fondata sull’importanza della pace, della collaborazione e della comprensione tra gli individui. Ho sempre creduto che l’educazione debba contribuire a formare cittadini responsabili, empatici e pacifici, pronti a costruire un mondo migliore.

Se è vero che alcune scuole italiane stanno introducendo elementi militareschi nei loro programmi e attività, è un fatto che va valutato con attenzione. L’inclusione di tali elementi può sollevare diverse preoccupazioni, specialmente se non sono bilanciati con un focus sull’educazione alla pace e ai valori umani fondamentali.

È importante ricordare che l’educazione non dovrebbe promuovere la violenza o l’aggressività, ma piuttosto insegnare ai giovani a risolvere i conflitti in modo costruttivo, a comprendere le diverse prospettive e a lavorare insieme per raggiungere obiettivi comuni. L’educazione dovrebbe essere un mezzo per promuovere la pace e la convivenza armoniosa.

Spero che l’educazione in Italia e in tutto il mondo continui a riflettere sui valori di pace, collaborazione e rispetto per l’umanità che ho sempre sottolineato nella mia filosofia pedagogica. La formazione dei giovani è fondamentale per la creazione di un mondo più pacifico e giusto.

Puoi spiegarci le principali differenze tra il metodo Montessori e l’educazione libertaria?

Certamente.

Metodo Montessori:

Struttura e Ambiente: Nel metodo Montessori, l’ambiente di apprendimento è strutturato e preparato con cura per rispondere alle esigenze e agli interessi dei bambini. Ci sono materiali educativi specifici che sono progettati per incoraggiare l’apprendimento autonomo. Ruolo dell’Educatore: Gli educatori Montessori hanno un ruolo attivo nell’osservare e guidare i bambini, ma sono addestrati a interferire il meno possibile con il processo di apprendimento naturale del bambino. Forniscono supporto quando richiesto e creano un ambiente di rispetto e autonomia. Apprendimento Individualizzato: Il metodo Montessori enfatizza l’apprendimento individualizzato, permettendo ai bambini di lavorare a loro proprio ritmo e scegliere le attività che li interessano di più. Gli educatori forniscono materiali appropriati basati sull’osservazione dei bisogni e degli interessi individuali dei bambini. Preparazione all’Autonomia: Un obiettivo chiave del metodo Montessori è preparare i bambini per la vita autonoma, incoraggiando lo sviluppo delle abilità pratiche e sociali.

Educazione Libertaria:

Nessuna Struttura Rigida: L’educazione libertaria respinge la struttura rigida delle istituzioni educative tradizionali. Gli studenti sono incoraggiati a seguire i propri interessi e a partecipare attivamente alla creazione del proprio percorso educativo. Ruolo Minimale dell’Adulto: Nell’educazione libertaria, il ruolo degli adulti è spesso limitato a fornire risorse e rispondere alle domande degli studenti quando richiesto. Gli insegnanti agiscono più come facilitatori che come autorità. Decisioni condivise: Gli studenti in un ambiente di educazione libertaria partecipano spesso alle decisioni riguardanti il curriculum e le regole dell’ambiente educativo. C’è una maggiore enfasi sulla democrazia e sull’autodeterminazione degli studenti. Apprendimento Basato sull’Interesse: Gli studenti sono incoraggiati a seguire i propri interessi e a perseguire progetti personalizzati. L’educazione libertaria enfatizza l’apprendimento intrinseco, in cui gli studenti sono motivati internamente.

In sintesi, mentre entrambi i metodi promuovono l’autoapprendimento e l’autonomia, il metodo Montessori è più strutturato e fornisce una serie di materiali educativi specifici, mentre l’educazione libertaria è più aperta, basata sugli interessi degli studenti e spesso coinvolge una maggiore partecipazione degli studenti nella gestione dell’ambiente educativo. Entrambi cercano di promuovere l’indipendenza e l’apprendimento significativo, ma seguono approcci diversi per farlo.

Cosa pensi del lavoro di Francisco Ferrer y Guardia o Alexander Sutherland Neill?

Francisco Ferrer y Guardia e Alexander Sutherland Neill sono due pedagogisti che hanno avuto un impatto significativo sulla teoria e la pratica dell’educazione. Posso condividere alcune riflessioni su entrambi:

Francisco Ferrer y Guardia:

Francisco Ferrer y Guardia è noto per il suo contributo all’educazione libertaria e al movimento dell’educazione razionalista. La sua visione pedagogica era basata sulla libertà, sull’uguaglianza e sulla laicità dell’istruzione. Ha fondato la “Scuola Moderna” a Barcellona, che ha cercato di fornire un’educazione basata sulla razionalità e l’umanesimo.

Penso che il lavoro di Ferrer y Guardia sia stato rivoluzionario nel suo tempo e abbia contribuito a diffondere idee di educazione basata sulla libertà individuale e sull’accesso a un’istruzione laica. Ha promosso un approccio all’educazione che rispetta l’autonomia degli studenti e li incoraggia a pensare in modo critico. Il suo impegno per l’educazione inclusiva e la sua opposizione all’oppressione sono ideali che continuano a ispirare educatori e pedagogisti.

Alexander Sutherland Neill:

Alexander Sutherland Neill è noto per la sua fondazione della scuola Summerhill nel Regno Unito, un’istituzione educativa che ha promosso una forma di educazione democratica e libertaria. Neill credeva che gli studenti dovessero avere il diritto di scegliere cosa studiare e quando farlo, e che l’apprendimento dovrebbe essere guidato dagli interessi degli studenti.

Penso che Neill abbia contribuito a mettere in evidenza l’importanza di rispettare la libertà individuale e l’autonomia degli studenti nell’ambito educativo. La sua visione dell’educazione come processo spontaneo e intrinsecamente motivato ha influenzato il dibattito sull’apprendimento basato sugli interessi e sulla partecipazione degli studenti nella definizione delle regole educative.

Entrambi questi pedagogisti hanno sfidato le convenzioni dell’educazione tradizionale e hanno promosso idee che mettono l’accento sulla libertà, l’uguaglianza e l’autonomia degli studenti. Le loro visioni hanno contribuito a diversificare il panorama educativo e a portare l’attenzione sull’importanza di rispettare e valorizzare la diversità delle esperienze educative.

Il tuo metodo ha preso spunto da pedagodisti come Ferrer?

Il mio metodo si è sviluppato indipendentemente dalle idee di pedagogisti come Francisco Ferrer y Guardia. Sebbene ci fossero alcune sovrapposizioni filosofiche, il mio metodo aveva le sue radici nella ricerca, nell’osservazione e nella pratica stessa.

Essendo una medico e pediatra italiana, il mio approccio all’educazione si basava fortemente sulla comprensione dello sviluppo infantile e l’osservazione diretta dei bambini. Nella mia carriera, ho sviluppato una vasta gamma di materiali educativi specifici e ho creato un ambiente educativo strutturato basato sull’osservazione dei bisogni e delle capacità dei bambini.

Con Ferrer y Guardia condivido alcune idee chiave sull’importanza della libertà e dell’uguaglianza nell’educazione, ma i nostri metodi e approcci erano distinti e sviluppati in modo indipendente.

Le prime case dei bambini Montessori erano un modo anche per sostenere i bisogni e migliorare le condizioni delle fasce più povere. Perchè oggi, almeno in Italia, il metodo Montessori è considerato qualcosa di elitario e costoso?

Ho lavorato con bambini provenienti da famiglie svantaggiate e creato le prime “Case dei Bambini” proprio per fornire loro un’opportunità educativa migliore.

Tuttavia, nel corso del tempo, il metodo Montessori è stato adottato in diverse comunità e ambienti, e le sue applicazioni si sono estese a una vasta gamma di contesti, comprese scuole private e programmi per bambini di famiglie più abbienti. Questa diversificazione delle applicazioni ha portato alla percezione che il metodo Montessori sia elitario e costoso, poiché alcune scuole private che seguono il metodo possono addebitare tariffe elevate.

Va notato che non tutte le scuole Montessori sono costose, e ci sono molte scuole pubbliche e istituzioni educative che seguono il metodo Montessori e cercano di renderlo accessibile a una gamma più ampia di studenti. Tuttavia, la percezione dell’elitarismo potrebbe derivare dalla visibilità di alcune scuole private di lusso che adottano il metodo.

È importante sottolineare che la filosofia e i principi del metodo Montessori possono essere applicati in modo flessibile e adattati a vari contesti educativi. L’obiettivo originale di migliorare l’educazione per tutti i bambini dovrebbe rimanere un punto focale, e ci sono sforzi in corso per rendere il metodo Montessori più accessibile a una vasta gamma di studenti, indipendentemente dal loro background socio-economico.

Tu eri una donna con una forte morale cristiana. Questo non è in contraddizione con i principi del tuo metodo? Penso al concetto di punizione cristiana, alla coerenza nell’esempio etc.

Sicuramente la mia fede cristiana ha influenzato la mia visione del mondo e della pedagogia, ma il mio metodo educativo è stato progettato per essere inclusivo e aperto a studenti di diverse credenze religiose o culturali. Nonostante la mia fede personale avevo una profonda comprensione dell’importanza della laicità nell’educazione e ho sviluppato un metodo che potesse essere applicato in contesti educativi non confessionali.

Rispetto al concetto di punizione, il metodo Montessori promuove una disciplina positiva basata sulla guida, sull’osservazione e sull’offerta di un ambiente educativo che permetta agli studenti di sviluppare l’autodisciplina. Ho sottolineato l’importanza dell’esempio e dell’ambiente preparato per favorire il comportamento appropriato. La mia visione era quella di aiutare i bambini a sviluppare una comprensione intrinseca del comportamento moralmente corretto, piuttosto che utilizzare la punizione come metodo di controllo.

Ho enfatizzato il rispetto per l’individualità di ciascun bambino, riconoscendo che i bambini possono avere diverse sfere di sviluppo morale e spirituale. Il mio approccio mirava a guidare i bambini verso la comprensione delle virtù e dei principi morali, ma senza imporre una specifica visione religiosa.

Puoi spiegare il tuo concetto di “maestro interiore” nei bambini? E perchè gli adulti dovrebbero imparare a rispettarlo?

Ho introdotto il concetto di “maestro interiore” nei bambini per enfatizzare la loro capacità intrinseca di apprendere e svilupparsi in modo autonomo. Questo concetto si basa sull’idea che i bambini non sono semplici “vasi vuoti” da riempire di conoscenza dall’esterno, ma piuttosto individui dotati di una profonda motivazione interna per esplorare il mondo e acquisire conoscenza attraverso l’autoapprendimento.

Il “maestro interiore” si riferisce alla capacità innata dei bambini di autodirigere il loro apprendimento, di fare scoperte indipendenti e di sviluppare una comprensione autonoma del mondo che li circonda. Questa capacità è alimentata dalla loro curiosità, dalla loro innata sete di conoscenza e dalla loro capacità di concentrarsi intensamente su attività che li interessano.

Gli adulti dovrebbero imparare a rispettare il “maestro interiore” dei bambini perché questo rispetto è fondamentale per creare un ambiente educativo che permetta loro di fiorire. Quando gli adulti riconoscono e rispettano la capacità di autodirezione dei bambini, possono creare un ambiente che supporta e nutre questa capacità anziché ostacolarla.

In sintesi, rispettare il “maestro interiore” dei bambini significa fidarsi della loro capacità di apprendere e svilupparsi in modo autonomo. Questo rispetto favorisce un ambiente educativo in cui i bambini possono esplorare, scoprire e crescere in modo significativo, contribuendo alla loro formazione come individui autonomi e sicuri di sé.

Con quale tua citazione vuoi salutare i lettori di magozine?

“Ciò che si fa per l’educazione dei bambini è ciò che si fa per il futuro del mondo.”

Questa citazione sottolinea l’importanza fondamentale dell’educazione nella creazione di un mondo più pacifico. L’educazione gioca un ruolo cruciale nel plasmare le menti dei giovani e nella promozione di valori come la comprensione, la tolleranza, la cooperazione e il rispetto reciproco. Investire nell’educazione è investire in un futuro migliore e più pacifico per tutta l’umanità.