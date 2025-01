Recensione

“Io sono quella ragazza” di Ilaria Tani sa catturare il lettore grazie al fascino del romance, che si tinge di giallo. La trama è accattivante e la storia parla al cuore, raccontando attimi di vita quotidiana. Come afferma l’autrice:

“Io sono quella ragazza” potrebbe sembrare un classico romance, ma non è affatto così: affronta tematiche di grande importanza e attualità, come la violenza di genere, la salute mentale, la sessualità e le relazioni affettive sane. Il libro possiede uno spessore e un contenuto che vanno oltre la semplice storia d’amore, rivolgendosi in particolare a donne in difficoltà.

Si esplorano dunque questioni contemporanee e sentite, ma anche la bellezza di un amore capace di lenire, in qualche modo, il dolore e lo sconforto. Tuttavia, si tratta di un amore che deve affrontare difficoltà e inquietudini. “Io sono quella ragazza” è un libro emozionante e travolgente, che mette a confronto un amore sano con uno malato. Riuscirà Agata a sfuggire al suo ex violento e a salvaguardare il suo amore?

Trama

Agata, giovane infermiera dal passato segnato da perdite e sacrifici, si ritrova catapultata in una realtà inaspettata dopo una serata tra amiche che finisce in modo imprevedibile. Quando viene arrestata e poi incrocia lo sguardo di Davide, poliziotto dal cuore ferito e dall’aspetto indomito, dentro di lei si scatena una passione tanto inaspettata quanto travolgente.

In un intreccio di destini, la loro storia d’amore si fa luce tra le ombre di un passato doloroso e minacce di un presente inquietante, dove ogni momento insieme è un furto alla sorte.

Quando il pericolo bussa nuovamente alla porta sotto le spoglie di un ex violento e ossessionato, Agata si trova a lottare non solo per il suo amore, ma per la sua stessa vita.



Biografia

Ilaria Tani nasce il 6 luglio 1994 a Domodossola, ma vive a Verbania, dove esercita la professione di infermiera specializzata ed è mamma di Pietro, quattro anni.

È già autrice del fortunato romanzo Io sono quella ragazza, pubblicato da MoonStar Edizioni nel marzo 2024, ora divenuta collana editoriale Nirvana per PubMe e ha già all’attivo diversi progetti editoriali.

Nel 2008 intraprende gli studi classici, per seguire la passione per la scrittura, la letteratura, la storia e la filosofia.

Dopo il liceo, si iscrive alla facoltà di infermieristica, seguendo le orme della madre, e prosegue poi la sua formazione con due master di specializzazione infermieristica.

Da sempre lettrice appassionata e onnivora, dopo essere diventata mamma, decide di iniziare a scrivere in maniera sistematica e di coronare il suo sogno nato da adolescente di diventare scrittrice.

Non giocare con il fuoco è il secondo romanzo di Ilaria Tani, seguito del primo romanzo Io sono quella ragazza, sebbene siano autoconclusivi.